Эта неделя порадует любителей поэзии, ведь не только в Одессе, но и по всей Украине проходит Неделя поэзии и не только. В Греческом зале театра Василька будут выступать одесские поэты — Андрей Хаецкий и группировка «Обнаженные поэты». В библиотеке Грушевского по поводу дней рождения Лины Костенко и Максима Рыльского. В четверг историк Тарас Гончарук прочитает лекцию посвященную печатнику Ефиму Фесенко.

Не пройдут в стороне и музыкальные события. Вас ждут концерты в Музыкальной академии, концерт памяти джазмена Ростислава Кабанченко в школе искусств имени Гилельса. Ну и прекрасная новость — в Одессе возобновляются концертные программы в Ротонде Городского сада и играть будут не только по выходным, но и в будни! О других не менее интересных событиях читайте в нашем обзоре.

Что: Вечера на Ротонде

Где: Городской сад

Когда: 18, 20 марта, 17:00



Что: Сопротивление из-за культуры – от Марселя до Одессы

Где: Футуристов, 4-1, Школа искусств имени Эмиля Гилельса

Когда: 18 марта, 18:00

Что: Концерт «Первые дыхания весны»

Где: Новосельского, 63, Музыкальная Академия

Когда: 18 марта, 18:00



Что: Лекция к 130-летию рождения Максима Рыльского

Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 19 марта, 15:00



Что: Концерт памяти Ростислава Кабанченко

Где: Футуристов, 4-1, Школа искусств имени Эмиля Гилельса

Когда: 19 марта, 15:00

Что: «Железная леди». Лине Костенко – 95

Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского, Музей украинской книги

Когда: 19 марта, 16:00

Что: Вечер памяти Валерия Хаита

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 19 марта, 17:00

Что: Поэзия в театре: вечер стихов к Национальной неделе поэзии

Где: Пастера, 15, Театр Василька

Когда: 19 марта, 18:00

Что: Концерт по произведениям украинских композиторов

Где: Новосельского, 63, Музыкальная Академия, Малый зал

Когда: 20 марта, 14:30



Что: Ефим Фесенко – корифей печатного дела. Лекция Тараса Гончарука

Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского, Музей украинской книги

Когда: 20 марта, 15:00

Что: История жизни и открытий Владимира Хавкина

Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев

Когда: 20 марта, 18:00





