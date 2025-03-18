Эта неделя порадует любителей поэзии, ведь не только в Одессе, но и по всей Украине проходит Неделя поэзии и не только. В Греческом зале театра Василька будут выступать одесские поэты — Андрей Хаецкий и группировка «Обнаженные поэты». В библиотеке Грушевского по поводу дней рождения Лины Костенко и Максима Рыльского. В четверг историк Тарас Гончарук прочитает лекцию посвященную печатнику Ефиму Фесенко.
Не пройдут в стороне и музыкальные события. Вас ждут концерты в Музыкальной академии, концерт памяти джазмена Ростислава Кабанченко в школе искусств имени Гилельса. Ну и прекрасная новость — в Одессе возобновляются концертные программы в Ротонде Городского сада и играть будут не только по выходным, но и в будни! О других не менее интересных событиях читайте в нашем обзоре.
Что: Вечера на Ротонде
Где: Городской сад
Когда: 18, 20 марта, 17:00
Что: Сопротивление из-за культуры – от Марселя до Одессы
Где: Футуристов, 4-1, Школа искусств имени Эмиля Гилельса
Когда: 18 марта, 18:00
Что: Концерт «Первые дыхания весны»
Где: Новосельского, 63, Музыкальная Академия
Когда: 18 марта, 18:00
Что: Лекция к 130-летию рождения Максима Рыльского
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 19 марта, 15:00
Что: Концерт памяти Ростислава Кабанченко
Где: Футуристов, 4-1, Школа искусств имени Эмиля Гилельса
Когда: 19 марта, 15:00
Что: «Железная леди». Лине Костенко – 95
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского, Музей украинской книги
Когда: 19 марта, 16:00
Что: Вечер памяти Валерия Хаита
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 19 марта, 17:00
Что: Поэзия в театре: вечер стихов к Национальной неделе поэзии
Где: Пастера, 15, Театр Василька
Когда: 19 марта, 18:00
Что: Концерт по произведениям украинских композиторов
Где: Новосельского, 63, Музыкальная Академия, Малый зал
Когда: 20 марта, 14:30
Что: Ефим Фесенко – корифей печатного дела. Лекция Тараса Гончарука
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского, Музей украинской книги
Когда: 20 марта, 15:00
Что: История жизни и открытий Владимира Хавкина
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 20 марта, 18:00