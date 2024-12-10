Комунальники просять одеситів не залишати авто на зливостоках (фото)

Як повідомляє Департамент міського господарства одеської міськради, зараз на вулицях міста працюють 49 співробітників КП «Міські дороги» та 25 одиниць спецтехніки.

При цьому комунальники просять автовласників не залишати автотранспорт на решітках дощеприймачів та в безпосередній близькості до них – це ускладнює роботу працівників підприємства.

За даними мерії, роботи з очищення систем водовідведення дощової води з вулиць Одеси виконуються постійно по всьому місту. А під час сильних дощів чергові бригади КП «Міські дороги» додатково працюють на вулицях міста, очищуючи решітки дощоприймачів від опалого листя та випадкового сміття, що несе з собою дощова вода.

Роботи з очищення систем водовідведення дощової води виробляються вручну та за допомогою важкої спецтехніки КП «Міські дороги»: екскаваторів зі спеціальною насадкою, автогрейдерів, високонапірної гідравлічної установки на базі автомобіля MAN для промивання пропускних труб, вантажівки та іншої спецтехніки.