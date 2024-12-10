Коммунальщики просят одесситов не оставлять авто на ливневках (фото)

Как сообщает Департамент городского хозяйства одесского горсовета, сейчас на улицах города работают 49 сотрудников КП «Городские дороги» и 25 единиц спецтехники.

При этом коммунальщики просят автовладельцев не оставлять автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним – это усложняет работу работников предприятия.

По данным мэрии, работы по очищению систем водоотвода дождевой воды с улиц Одессы выполняются постоянно по всему городу. А во время сильных дождей дежурные бригады КП «Городские дороги» дополнительно работают на улицах города, очищая ливневки от опавших листьев и случайного мусора, который несет с собой дождевая вода.

Работы по очистке систем водоотведения дождевой воды производятся вручную и с помощью тяжелой спецтехники КП «Городские дороги»: экскаваторов со специальной насадкой, автогрейдеров, высоконапорной гидравлической установки на базе автомобиля MAN для промывания пропускных труб, грузовика и другой спецтехники.