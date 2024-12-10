Новости Одессы и Одесской области

Коммунальщики просят одесситов не оставлять авто на ливневках (фото)

Коммунальщики просят одесситов не оставлять авто на ливневках (фото)

В Одессе продолжаются работы по очистке дождеприемников от опавших листьев и мусора. При этом движение на дорогах свободное.

Как сообщает Департамент городского хозяйства одесского горсовета, сейчас на улицах города работают 49 сотрудников КП «Городские дороги» и 25 единиц спецтехники.

Коммунальщики на улицах Одессы

При этом коммунальщики просят автовладельцев не оставлять автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним – это усложняет работу работников предприятия.

Коммунальщики чистят ливневки в Одессе

По данным мэрии, работы по очищению систем водоотвода дождевой воды с улиц Одессы выполняются постоянно по всему городу. А во время сильных дождей дежурные бригады КП «Городские дороги» дополнительно работают на улицах города, очищая ливневки от опавших листьев и случайного мусора, который несет с собой дождевая вода.

Работы по очистке систем водоотведения дождевой воды производятся вручную и с помощью тяжелой спецтехники КП «Городские дороги»: экскаваторов со специальной насадкой, автогрейдеров, высоконапорной гидравлической установки на базе автомобиля MAN для промывания пропускных труб, грузовика и другой спецтехники.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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