Новини Одеси та Одеської області

Кому в Одесі відключать світло 10 жовтня: адреса

Кому в Одесі відключать світло 10 жовтня: адреса

У ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляють, що сьогодні, 10 жовтня, тривають планові ремонтні роботи. Багато одеситів залишилася без електропостачання.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • 1-а лінія 4-ої ст. Люстдорфської дороги, 2 – 49,
  • 1-й Аеродромний пров., 1 – 5,
  • 1-й Аеродромний тупик, 3,
  • 1-й Глазунова пров., 1А,
  • 1-й Кандинського Василя пров., 1 – 22,
  • 1-й Сурикова пров., 1 – 5А,
  • 1-й Тупиковий пров., 1, 2, 4, 5,
  • 2-й Аеродромний пров., 3 – 12б,
  • 2-й Васнецова пров., 3 – 12а,
  • 2-й Глазунова пров., 5,
  • 2-й Кандинського пров., 1 – 19,
  • 2-й Рясний пров., 2 – 20,
  • 2-й Сурікова пров., 1 – 7,
  • 2-й Тупиковий пров., 1А – 32,
  • 3-й Аеродромний пров., 4 – 8а,
  • 3-й Кандинського пров., 1 – 18,
  • 4 ст. Люстдорфської дороги,
  • автостоянка “Світлофор”, 17/7,
  • 4-а ст. Люстдорфської дороги,
  • ГСК “Дюк”, 34А,
  • 4-й Олександра Невського пров., 7Б, 7В,
  • 4-й Ульянівський пров., 1 – 16,
  • 5-й Кандинського Василя провулок,14а, 19,
  • 5-й Ульянївський пров., 1 – 19А,
  • Авдєєва-Чорноморського вул., 118 – 165,
  • Авіаторів пров. 3 – 17а,
  • Адміральський просп., 1В – 37,
  • Академіка Корольова вул., 20, 24,
  • Академіка Філатова вул., 1 – 94,
  • Березова вул., 2 – 48,
  • Березовий пров., 1, 2,
  • Ванцетті вул., 1 – 54,
  • Ванцетті пров., 13,
  • Варненська вул., 1 – 25/2,
  • Васнецова вул., 1 – 27,
  • Вертелецького вул., 47В, 50,
  • Вишневського пров., 1 – 17,
  • Гастелло вул. 92,
  • Генерала Вишневського вул. 13/1,
  • Генерала Петрова вул., 1 – 78,
  • Героїв Крут вул., 1 – 54,
  • Глазунова вул., 1 – 16,
  • Глазунова пров., 3а, 4,
  • Дерев’янка Бориса пл., 3,
  • Д. Донського вул. 14 – 115Б,
  • Жаботинського вул., 48 – 81,
  • Жасминова вул., 1 – 16А,
  • Івана та Юрія Лип вул., 1 – 76,
  • Інглезі вул., 1а – 20,
  • Іцхака Рабіна вул., 1 – 61,
  • Китобійна вул., 48а – 110,
  • Корольова академіка вул., 20, 24,
  • Космонавта Комарова вул., 1- 41,
  • Космонавтів вул.,1 – 68,
  • Краснова вул., 2 – 17,
  • Левкоєва вул., 1 – 32В,
  • Лінійна вул., 2 – 10,
  • Луганська вул., 14Б,
  • Люстдорфська дорога вул., 25 – 155,
  • Маршала Бабаджаняна вул., 40 – 74,
  • Маршала Малиновського вул., 1 – 71/1,
  • Маршрутна вул., 1 – 9,
  • Машинобудівний  пров., 1 – 16,
  • Мінська вул., 2 – 6,
  • Небесної сотні просп., 3а – 14,
  • Недєліна вул., 57А, 111,
  • Олександра Невського вул., 44а,
  • Павла Шклярука вул., 1 – 12Б,
  • Палубна вул., 9 – 9/4,
  • Петрашевського вул., 31 – 76/2,
  • Південний пров., 1 – 28В,
  • Планетна вул., 26а – 101,
  • Прорізна вул., 1 – 23,
  • Прорізний пров., 27,
  • Пшенична вул., 1 – 14,
  • Радісна вул., 1 – 31,
  • Рожева вул., 1 – 40Б,
  • Ромашкова вул., 5 – 71,
  • Рясна вул., 23 – 111,
  • Сакко вул., 1 – 26,
  • Світанку вул.,1 – 79А,
  • Сибірська вул., 1 – 6Д,
  • Сільська вул., 1 – 10,
  • Сурикова вул., 3 – 40,
  • Технічний пров.,  4 – 15,
  • Толбухіна вул., 120 – 142,
  • Тупиковий пров., 7,
  • Ульянівський пров., 4, 15а,
  • Фонтанська дорога вул., 14/1,
  • Юхима Геллера вул., 73 – 106.

Роботи до 19.00

  • Адміральський просп., 35/2, 35/3,
  • Академіка Філатова вул., 18 – 70/1,
  • Варненська вул., 7, 7/2, 7А, 9,
  • Генерала Петрова вул., 8, 10,
  • Івана та Юрія Лип вул., 6, 8, 10,
  • Іцхака Рабіна вул., 6, 10,
  • Космонавтів вул., 4, 6, 8, 10,
  • Краснова вул., 2, 4, 8,
  • Люстдорфська дорога вул., 25 – 29В,
  • Маршала Малиновського вул., 1 – 65,
  • Новаторів вул., 13,
  • Палубна вул., 12,
  • Райдужний масив., 23, 24,
  • Свободи просп., 32, 36,
  • Щоглова вул., 17.

Північний РЕМ

Роботи до 18.00

  • 4-а Вулиця, 37 – 58А,
  • Агрономічна вул., 60 – 223,
  • Агрономічний пров., 1 – 8А,
  • Біляївська вул., 1 – 9,
  • Геологічна вул., 9 – 23А,
  • Кільовий пров., 1 – 9А,
  • Кільцева вул., 2 – 12,
  • Котляревського вул., 12Б,
  • Круговий пров., 1А – 13,
  • Крушельницького вул., 1 – 37,
  • Крушельницькой пров., 1 – 5А,
  • Людмили Гінзбург пров., 1А – 12Б,
  • Мастерскій пров., 1А – 11,
  • Миколи Міхновського вул., 1 – 63,
  • Мічурина вул., 1 – 44А,
  • Молодіжна вул., 1А – 49,
  • Новий пров., 1А – 14А,
  • Оранжерейний пров., 1 – 20А,
  • Петра Колнишевського пров., 1А – 10,
  • Промислова вул., 8Л,
  • Степова вул., 1 – 31,
  • Тарутинська вул., 1 – 11,
  • Хутірська вул., 1 – 95Г,
  • Хутірська вул., 15 – 71,
  • Цебриковська вул., 1А – 13А,
  • Шахтинский пров., 18 – 46,
  • Шебелінський пров., 13А – 27.

Роботи до 19.00

  • Академіка Панкратової вул.,1-31А.,
  • Володимира Хавкіна вул.,1-31,
  • Кругова вул.,1-58.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Базарна вул., 77, 85, 87,
  • Богдана Хмельницького вул., 4, – 14, 12/6,
  • Велика Арнаутська вул.,86-96, 117-123,
  • Заславського вул., 27- 33, 32/34, 38,
  • Кармена Романа вул., 8,
  • Книжковий пров. 1, 3, 5, 5/9, 7-17, 17/9, 21, 23, 23/36,
  • Ковальская ул., 55а,
  • Малая Арнаутская ул., 96/110, 98, 100, 100/6, 102 , 104, 106, 110, 112, 112/18, 117, 119,
  • Манежный пер.,4,
  • Мечникова ул., 92-100,
  • Новощипной ряд ул., 11, 13, 19,
  • Пантелеймоновская ул., 95 ., 81, 83, 85,
  • Старопортофранковская ул., 101-143,
  • Утесова ул.,13, 16,
  • Французский бульв.,14, 16.
Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати