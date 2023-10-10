Кому в Одесі відключать світло 10 жовтня: адреса

У ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляють, що сьогодні, 10 жовтня, тривають планові ремонтні роботи. Багато одеситів залишилася без електропостачання.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- 1-а лінія 4-ої ст. Люстдорфської дороги, 2 – 49,
- 1-й Аеродромний пров., 1 – 5,
- 1-й Аеродромний тупик, 3,
- 1-й Глазунова пров., 1А,
- 1-й Кандинського Василя пров., 1 – 22,
- 1-й Сурикова пров., 1 – 5А,
- 1-й Тупиковий пров., 1, 2, 4, 5,
- 2-й Аеродромний пров., 3 – 12б,
- 2-й Васнецова пров., 3 – 12а,
- 2-й Глазунова пров., 5,
- 2-й Кандинського пров., 1 – 19,
- 2-й Рясний пров., 2 – 20,
- 2-й Сурікова пров., 1 – 7,
- 2-й Тупиковий пров., 1А – 32,
- 3-й Аеродромний пров., 4 – 8а,
- 3-й Кандинського пров., 1 – 18,
- 4 ст. Люстдорфської дороги,
- автостоянка “Світлофор”, 17/7,
- 4-а ст. Люстдорфської дороги,
- ГСК “Дюк”, 34А,
- 4-й Олександра Невського пров., 7Б, 7В,
- 4-й Ульянівський пров., 1 – 16,
- 5-й Кандинського Василя провулок,14а, 19,
- 5-й Ульянївський пров., 1 – 19А,
- Авдєєва-Чорноморського вул., 118 – 165,
- Авіаторів пров. 3 – 17а,
- Адміральський просп., 1В – 37,
- Академіка Корольова вул., 20, 24,
- Академіка Філатова вул., 1 – 94,
- Березова вул., 2 – 48,
- Березовий пров., 1, 2,
- Ванцетті вул., 1 – 54,
- Ванцетті пров., 13,
- Варненська вул., 1 – 25/2,
- Васнецова вул., 1 – 27,
- Вертелецького вул., 47В, 50,
- Вишневського пров., 1 – 17,
- Гастелло вул. 92,
- Генерала Вишневського вул. 13/1,
- Генерала Петрова вул., 1 – 78,
- Героїв Крут вул., 1 – 54,
- Глазунова вул., 1 – 16,
- Глазунова пров., 3а, 4,
- Дерев’янка Бориса пл., 3,
- Д. Донського вул. 14 – 115Б,
- Жаботинського вул., 48 – 81,
- Жасминова вул., 1 – 16А,
- Івана та Юрія Лип вул., 1 – 76,
- Інглезі вул., 1а – 20,
- Іцхака Рабіна вул., 1 – 61,
- Китобійна вул., 48а – 110,
- Корольова академіка вул., 20, 24,
- Космонавта Комарова вул., 1- 41,
- Космонавтів вул.,1 – 68,
- Краснова вул., 2 – 17,
- Левкоєва вул., 1 – 32В,
- Лінійна вул., 2 – 10,
- Луганська вул., 14Б,
- Люстдорфська дорога вул., 25 – 155,
- Маршала Бабаджаняна вул., 40 – 74,
- Маршала Малиновського вул., 1 – 71/1,
- Маршрутна вул., 1 – 9,
- Машинобудівний пров., 1 – 16,
- Мінська вул., 2 – 6,
- Небесної сотні просп., 3а – 14,
- Недєліна вул., 57А, 111,
- Олександра Невського вул., 44а,
- Павла Шклярука вул., 1 – 12Б,
- Палубна вул., 9 – 9/4,
- Петрашевського вул., 31 – 76/2,
- Південний пров., 1 – 28В,
- Планетна вул., 26а – 101,
- Прорізна вул., 1 – 23,
- Прорізний пров., 27,
- Пшенична вул., 1 – 14,
- Радісна вул., 1 – 31,
- Рожева вул., 1 – 40Б,
- Ромашкова вул., 5 – 71,
- Рясна вул., 23 – 111,
- Сакко вул., 1 – 26,
- Світанку вул.,1 – 79А,
- Сибірська вул., 1 – 6Д,
- Сільська вул., 1 – 10,
- Сурикова вул., 3 – 40,
- Технічний пров., 4 – 15,
- Толбухіна вул., 120 – 142,
- Тупиковий пров., 7,
- Ульянівський пров., 4, 15а,
- Фонтанська дорога вул., 14/1,
- Юхима Геллера вул., 73 – 106.
Роботи до 19.00
- Адміральський просп., 35/2, 35/3,
- Академіка Філатова вул., 18 – 70/1,
- Варненська вул., 7, 7/2, 7А, 9,
- Генерала Петрова вул., 8, 10,
- Івана та Юрія Лип вул., 6, 8, 10,
- Іцхака Рабіна вул., 6, 10,
- Космонавтів вул., 4, 6, 8, 10,
- Краснова вул., 2, 4, 8,
- Люстдорфська дорога вул., 25 – 29В,
- Маршала Малиновського вул., 1 – 65,
- Новаторів вул., 13,
- Палубна вул., 12,
- Райдужний масив., 23, 24,
- Свободи просп., 32, 36,
- Щоглова вул., 17.
Північний РЕМ
Роботи до 18.00
- 4-а Вулиця, 37 – 58А,
- Агрономічна вул., 60 – 223,
- Агрономічний пров., 1 – 8А,
- Біляївська вул., 1 – 9,
- Геологічна вул., 9 – 23А,
- Кільовий пров., 1 – 9А,
- Кільцева вул., 2 – 12,
- Котляревського вул., 12Б,
- Круговий пров., 1А – 13,
- Крушельницького вул., 1 – 37,
- Крушельницькой пров., 1 – 5А,
- Людмили Гінзбург пров., 1А – 12Б,
- Мастерскій пров., 1А – 11,
- Миколи Міхновського вул., 1 – 63,
- Мічурина вул., 1 – 44А,
- Молодіжна вул., 1А – 49,
- Новий пров., 1А – 14А,
- Оранжерейний пров., 1 – 20А,
- Петра Колнишевського пров., 1А – 10,
- Промислова вул., 8Л,
- Степова вул., 1 – 31,
- Тарутинська вул., 1 – 11,
- Хутірська вул., 1 – 95Г,
- Хутірська вул., 15 – 71,
- Цебриковська вул., 1А – 13А,
- Шахтинский пров., 18 – 46,
- Шебелінський пров., 13А – 27.
Роботи до 19.00
- Академіка Панкратової вул.,1-31А.,
- Володимира Хавкіна вул.,1-31,
- Кругова вул.,1-58.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Базарна вул., 77, 85, 87,
- Богдана Хмельницького вул., 4, – 14, 12/6,
- Велика Арнаутська вул.,86-96, 117-123,
- Заславського вул., 27- 33, 32/34, 38,
- Кармена Романа вул., 8,
- Книжковий пров. 1, 3, 5, 5/9, 7-17, 17/9, 21, 23, 23/36,
- Ковальская ул., 55а,
- Малая Арнаутская ул., 96/110, 98, 100, 100/6, 102 , 104, 106, 110, 112, 112/18, 117, 119,
- Манежный пер.,4,
- Мечникова ул., 92-100,
- Новощипной ряд ул., 11, 13, 19,
- Пантелеймоновская ул., 95 ., 81, 83, 85,
- Старопортофранковская ул., 101-143,
- Утесова ул.,13, 16,
- Французский бульв.,14, 16.