Кому в Одессе отключат свет 10 октября: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают, что сегодня, 10 октября, продолжаются плановые ремонтные работы. Многие одесситы остались без электроснабжения.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- 1-я линия 4-й ст. Люстдорфской дороги, 2 – 49,
- 1-й Аэродромный пер., 1 – 5,
- 1-й Аэродромный тупик, 3,
- 1-й Глазунова пер., 1А,
- 1-й Кандинского Василия пер.
- Суриковая пер., 1 — 5А,
- 1-й Тупиковый пер., 1, 2, 4, 5,
- 2-й Аэродромный пер., 3 — 12б,
- 2-й Васнецова пер., 3 — 12а,
- 2-й Глазунова пер. ., 5,
- 2-й Кандинского пер., 1 – 19,
- 2-й Обильный пер., 2 – 20,
- 2-й Сурикова пер., 1 – 7,
- 2-й Тупиковый пер., 1А – 32,
- 3- и Аэродромный пер., 4 – 8а,
- 3-й Кандинского пер., 1 – 18,
- 4 ст. Люстдорфской дороги,
- автостоянка «Светофор», 17/7,
- 4-я ст. Люстдорфской дороги,
- ГСК «Дюк», 34А,
- 4-й Александра Невского пер., 7Б, 7В,
- 4-й Ульяновский пер., 1-16,
- 5-й Кандинского Василия переулок, 14а, 19,
- 5-й Ульяновский пер. , 1-19А,
- Авдеева-Черноморского ул., 118 – 165,
- Авиаторов пер. 3 — 17а,
- Адмиральский просп., 1В – 37,
- Академика Королева ул., 20, 24,
- Академика Филатова ул., 1 – 94,
- Березовая ул., 2 – 48,
- Березовый пер., 1, 2,
- Ванцетти ул., 1 – 54,
- Ванцетти пер., 13,
- Варненская ул., 1 – 25/2,
- Васнецова ул., 1 – 27,
- Вертелецкого ул., 47В, 50,
- Вишневского пер., 1 – 17,
- Гастелло ул. 92,
- Генерала Вишневского ул. 13/1,
- Генерала Петрова ул., 1 – 78,
- Героев Крут ул., 1 – 54,
- Глазунова ул., 1 – 16,
- Глазунова пер., 3а, 4,
- Деревянко Бориса пл., 3,
- Д. Донского ул. 14 – 115Б,
- Жаботинского ул., 48 – 81,
- Жасминовая ул., 1 – 16А,
- Ивана и Юрия Лип ул., 1 – 76,
- Инглеге ул., 1а – 20,
- Ицхака Рабина ул., 1 – 61,
- Китобойная ул. ., 48а – 110,
- Королева академика ул., 20, 24,
- Космонавта Комарова ул., 1- 41,
- Космонавтов ул.,1 — 68,
- Краснова ул., 2 – 17,
- Левкоева ул., 1 – 32В,
- Линейная ул. ., 2 – 10,
- Луганская ул., 14Б,
- Люстдорфская дорога ул., 25 – 155,
- Маршала Бабаджаняна ул., 40 – 74,
- Маршала Малиновского ул., 1 – 71/1,
- Маршрутная ул., 1 – 9,
- Машиностроительный пер., 1 – 16,
- Минская ул., 2 – 6,
- Небесной сотни просп., 3а – 14,
- Неделина ул., 57А, 111,
- Александра Невского ул., 44а,
- Павла Шклярука ул., 1 – 12Б,
- Палубная ул. . — 9/4,
- Петрашевского ул., 31 — 76/2,
- Южный пер., 1 — 28В,
- Планетная ул., 26а — 101,
- Прорезная ул., 1 — 23,
- Прорезной пер., 27,
- Пшеничная ул. ., 1 – 14,
- Радостная ул., 1 – 31,
- Розовая ул., 1 – 40Б,
- Ромашковая ул., 5 – 71,
- Обильная ул., 23 – 111,
- Сакко ул., 1 – 26,
- Рассвета ул., 1 – 79А,
- Сибирская ул., 1 – 6Д,
- Сельская ул., 1 – 10,
- Суриковая ул., 3 – 40,
- Технический пер., 4 – 15,
- Толбухина ул., 120 – 142,
- Тупиковый пер., 7,
- Ульяновский пер., 4, 15а,
- Фонтанская дорога ул., 14/1,
- Ефима Геллера ул., 73 – 106
Работы до 19.00
- Адмиральский просп., 35/2, 35/3,
- Академика Филатова ул., 18 – 70/1,
- Варненская ул., 7, 7/2, 7А, 9, ул. ул., 6, 8, 10,
- Ицхака Рабина ул., 6, 10,
- Космонавтов ул., 4, 6, 8, 10,
- Краснова ул., 2, 4, 8,
- Люстдорфская дорога ул., 25 – 29В,
- Маршала Малиновского ул., 1 – 65,
- Новаторов ул., 13,
- Палубная ул., 12,
- Радужный массив., 23, 24,
- Свободы просп., 32, 36,
- Мачтовая ул., 17.
Северный РЭС
Работы до 18.00
- 4-я Улица, 37 – 58А,
- Агрономическая ул., 60 – 223,
- Агрономический пер., 1 – 8А,
- Беляевская ул., 1 – 9,
- Геологическая ул. ул., 2 – 12,
- Котляревского ул., 12Б,
- Круговой пер., 1А – 13,
- Крушельницкого ул., 1 – 37,
- Крушельницкой пер., 1 – 5А,
- Людмилы Гинзбург пер., 1А – 12Б,
- Мастерский пер. 1А – 11,
- Николая Михновского ул., 1 – 63,
- Мичурина ул., 1 – 44А,
- Молодежная ул., 1А – 49,
- Новый пер., 1А – 14А,
- Оранжерейный пер., 1 – 20А,
- Петра Колнышевского пер., 1А – 10,
- Промышленная ул., 8Л,
- Степная ул., 1 – 31,
- Тарутинская ул., 1 – 11,
- Хуторская ул., 1 – 95Г,
- Хуторская ул., 15 – 71,
- Цебриковская ул. 1А – 13А,
- Шахтинский пер., 18 – 46,
- Шебелинский пер., 13А – 27.
Работы до 19.00
- Академика Панкратовой ул., 1-31А.,
- Владимира Хавкина ул., 1-31,
- Круговая ул., 1-58.
Центральный РЭС
Роботи до 19.00
- Базарная ул., 77, 85, 87,
- Богдана Хмельницкого ул., 4, 14/12/6,
- Большая Арнаутская ул. ,
- Кармена Романа ул., 8,
- Книжный пер.1, 3, 5, 5/9, 7-17, 17/9, 21, 23, 23/36,
- Ковальская ул., 55а,
- Малая Арнаутская ул., 96/110, 98, 100, 100/6, 102 , 104, 106, 110, 112, 112/18, 117, 119,
- Манежный пер.,4,
- Мечникова ул., 92-100,
- Новощипной ряд ул., 11, 13, 19,
- Пантелеймоновская ул., 95 ., 81, 83, 85,
- Старопортофранковская ул., 101-143,
- Утесова ул.,13, 16,
- Французский бульв.,14, 16.