Новости Одессы и Одесской области

Кому в Одессе отключат свет 10 октября: адреса

Кому в Одессе отключат свет 10 октября: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают, что сегодня, 10 октября, продолжаются плановые ремонтные работы. Многие одесситы остались без электроснабжения.

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • 1-я линия 4-й ст. Люстдорфской дороги, 2 – 49,
  • 1-й Аэродромный пер., 1 – 5,
  • 1-й Аэродромный тупик, 3,
  • 1-й Глазунова пер., 1А,
  • 1-й Кандинского Василия пер.
  • Суриковая пер., 1 — 5А,
  • 1-й Тупиковый пер., 1, 2, 4, 5,
  • 2-й Аэродромный пер., 3 — 12б,
  • 2-й Васнецова пер., 3 — 12а,
  • 2-й Глазунова пер. ., 5,
  • 2-й Кандинского пер., 1 – 19,
  • 2-й Обильный пер., 2 – 20,
  • 2-й Сурикова пер., 1 – 7,
  • 2-й Тупиковый пер., 1А – 32,
  • 3- и Аэродромный пер., 4 – 8а,
  • 3-й Кандинского пер., 1 – 18,
  • 4 ст. Люстдорфской дороги,
  • автостоянка «Светофор», 17/7,
  • 4-я ст. Люстдорфской дороги,
  • ГСК «Дюк», 34А,
  • 4-й Александра Невского пер., 7Б, 7В,
  • 4-й Ульяновский пер., 1-16,
  • 5-й Кандинского Василия переулок, 14а, 19,
  • 5-й Ульяновский пер. , 1-19А,
  • Авдеева-Черноморского ул., 118 – 165,
  • Авиаторов пер. 3 — 17а,
  • Адмиральский просп., 1В – 37,
  • Академика Королева ул., 20, 24,
  • Академика Филатова ул., 1 – 94,
  • Березовая ул., 2 – 48,
  • Березовый пер., 1, 2,
  • Ванцетти ул., 1 – 54,
  • Ванцетти пер., 13,
  • Варненская ул., 1 – 25/2,
  • Васнецова ул., 1 – 27,
  • Вертелецкого ул., 47В, 50,
  • Вишневского пер., 1 – 17,
  • Гастелло ул. 92,
  • Генерала Вишневского ул. 13/1,
  • Генерала Петрова ул., 1 – 78,
  • Героев Крут ул., 1 – 54,
  • Глазунова ул., 1 – 16,
  • Глазунова пер., 3а, 4,
  • Деревянко Бориса пл., 3,
  • Д. Донского ул. 14 – 115Б,
  • Жаботинского ул., 48 – 81,
  • Жасминовая ул., 1 – 16А,
  • Ивана и Юрия Лип ул., 1 – 76,
  • Инглеге ул., 1а – 20,
  • Ицхака Рабина ул., 1 – 61,
  • Китобойная ул. ., 48а – 110,
  • Королева академика ул., 20, 24,
  • Космонавта Комарова ул., 1- 41,
  • Космонавтов ул.,1 — 68,
  • Краснова ул., 2 – 17,
  • Левкоева ул., 1 – 32В,
  • Линейная ул. ., 2 – 10,
  • Луганская ул., 14Б,
  • Люстдорфская дорога ул., 25 – 155,
  • Маршала Бабаджаняна ул., 40 – 74,
  • Маршала Малиновского ул., 1 – 71/1,
  • Маршрутная ул., 1 – 9,
  • Машиностроительный пер., 1 – 16,
  • Минская ул., 2 – 6,
  • Небесной сотни просп., 3а – 14,
  • Неделина ул., 57А, 111,
  • Александра Невского ул., 44а,
  • Павла Шклярука ул., 1 – 12Б,
  • Палубная ул. . — 9/4,
  • Петрашевского ул., 31 — 76/2,
  • Южный пер., 1 — 28В,
  • Планетная ул., 26а — 101,
  • Прорезная ул., 1 — 23,
  • Прорезной пер., 27,
  • Пшеничная ул. ., 1 – 14,
  • Радостная ул., 1 – 31,
  • Розовая ул., 1 – 40Б,
  • Ромашковая ул., 5 – 71,
  • Обильная ул., 23 – 111,
  • Сакко ул., 1 – 26,
  • Рассвета ул., 1 – 79А,
  • Сибирская ул., 1 – 6Д,
  • Сельская ул., 1 – 10,
  • Суриковая ул., 3 – 40,
  • Технический пер.,  4 – 15,
  • Толбухина ул., 120 – 142,
  • Тупиковый пер., 7,
  • Ульяновский пер., 4, 15а,
  • Фонтанская дорога ул., 14/1,
  • Ефима Геллера ул., 73 – 106

Работы до 19.00

  • Адмиральский просп., 35/2, 35/3,
  • Академика Филатова ул., 18 – 70/1,
  • Варненская ул., 7, 7/2, 7А, 9, ул. ул., 6, 8, 10,
  • Ицхака Рабина ул., 6, 10,
  • Космонавтов ул., 4, 6, 8, 10,
  • Краснова ул., 2, 4, 8,
  • Люстдорфская дорога ул., 25 – 29В,
  • Маршала Малиновского ул., 1 – 65,
  • Новаторов ул., 13,
  • Палубная ул., 12,
  • Радужный массив., 23, 24,
  • Свободы просп., 32, 36,
  • Мачтовая ул., 17.

Северный РЭС

Работы до 18.00

  • 4-я Улица, 37 – 58А,
  • Агрономическая ул., 60 – 223,
  • Агрономический пер., 1 – 8А,
  • Беляевская ул., 1 – 9,
  • Геологическая ул. ул., 2 – 12,
  • Котляревского ул., 12Б,
  • Круговой пер., 1А – 13,
  • Крушельницкого ул., 1 – 37,
  • Крушельницкой пер., 1 – 5А,
  • Людмилы Гинзбург пер., 1А – 12Б,
  • Мастерский пер. 1А – 11,
  • Николая Михновского ул., 1 – 63,
  • Мичурина ул., 1 – 44А,
  • Молодежная ул., 1А – 49,
  • Новый пер., 1А – 14А,
  • Оранжерейный пер., 1 – 20А,
  • Петра Колнышевского пер., 1А – 10,
  • Промышленная ул., 8Л,
  • Степная ул., 1 – 31,
  • Тарутинская ул., 1 – 11,
  • Хуторская ул., 1 – 95Г,
  • Хуторская ул., 15 – 71,
  • Цебриковская ул. 1А – 13А,
  • Шахтинский пер., 18 – 46,
  • Шебелинский пер., 13А – 27.

Работы до 19.00

  • Академика Панкратовой ул., 1-31А.,
  • Владимира Хавкина ул., 1-31,
  • Круговая ул., 1-58.

Центральный РЭС

Роботи до 19.00

  • Базарная ул., 77, 85, 87,
  • Богдана Хмельницкого ул., 4, 14/12/6,
  • Большая Арнаутская ул. ,
  • Кармена Романа ул., 8,
  • Книжный пер.1, 3, 5, 5/9, 7-17, 17/9, 21, 23, 23/36,
  • Ковальская ул., 55а,
  • Малая Арнаутская ул., 96/110, 98, 100, 100/6, 102 , 104, 106, 110, 112, 112/18, 117, 119,
  • Манежный пер.,4,
  • Мечникова ул., 92-100,
  • Новощипной ряд ул., 11, 13, 19,
  • Пантелеймоновская ул., 95 ., 81, 83, 85,
  • Старопортофранковская ул., 101-143,
  • Утесова ул.,13, 16,
  • Французский бульв.,14, 16.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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