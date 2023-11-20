Командувача оперативно-стратегічного угрупування військ «Одеса» намагалися підкупити

Як оформити інвалідність під час воєнного стану? Медико-соціальна експертиза (МСЕК) для встановлення інвалідності проводиться при стійкому порушенні функцій організму. У МОЗ нагадали, що на період воєнного стану процедуру проведення МСЕК спрощено. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Пушкін в Одесі: від символу Євромайдану до маркера “руського міру” Частина патріотичної української громадськості зараз наполягає на тому, щоби стерти поета Олександра Пушкіна з історії та топоніміки міста. Парадоксальність ситуації в тому, що 10 років тому ці люди обрали Пушкіна символом одеського Євромайдану. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як Софа гроші заощаджує Всім привіт і з початком нового трудового тижня! І вже за традицією побажаємо: нехай вона виявиться у всіх сенсах кращою і продуктивнішою за попередню. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ