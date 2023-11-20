Командувача оперативно-стратегічного угрупування військ «Одеса» намагалися підкупити

Командувач ОСУВ «Одеса» заявив, що за 200 тис. тисяч грн власник приватної фірми хотів отримати дозвіл на лов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні. Розпочато кримінальне провадження.
Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
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Підозрюваний, який намагався дати хабар у 200 тис. грн командувачу оперативно-стратегічного угрупування військ «Одеса» від імені керівника приватної компанії, був затриманий у момент передачі грошей.
«Кримінальне провадження розпочато на підставі заяви командувача ОСУВ «Одеса», яка надалі сприяла викриттю злочину», — йдеться у повідомленні прес-служби.
Дії фігуранта кваліфіковані за ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди посадовцю, що займає відповідальне становище).