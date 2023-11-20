Командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Одесса» пытались подкупить

Командующий ОСУВ «Одесса» заявил, что за 200 тысяч грн владелец частной фирмы хотел получить разрешение на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне. Начато уголовное производство.
Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
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Подозреваемый, пытавшийся дать взятку в 200 тыс. грн командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Одесса» от имени руководителя частной компании, был задержан в момент передачи денег.
«Уголовное производство начато на основании заявления командующего ОСУВ «Одесса», который в дальнейшем способствовал разоблачению преступления», — говорится в сообщении пресс-службы.
Действия фигуранта квалифицированы по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение).