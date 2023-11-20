Командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Одесса» пытались подкупить

На взятке задержали «главных» таможенников Одесского аэропорта (фото) Начальника таможенного поста аэропорта «Одесса» и его заместителя задержало ГБР. Обоим сообщили о подозрении во взяточничестве. ПОДРОБНЕЕ

Еще одного бизнесмена арестовали по делу о завладении аэропортом «Одесса» Одного из организаторов схемы по завладению аэропортом «Одесса» Алекса Боруховича, которого раньше звали Александр Грановский, заключили под стражу с возможностью выйти под залог в 121 млн грн. ПОДРОБНЕЕ