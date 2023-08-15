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На Одещині суд відсторонив від посади голову районної ради: деталі

На Одещині суд відсторонив від посади голову районної ради: деталі

Григорія Мельниченка відсторонено від посади голови Білгород-Дністровської райради. Таке рішення виніс Київський районний суд Одеси 14 серпня.

Нагадаємо, що 12 серпня Григорія Мельниченка викрито на викраденні майна Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу на 2 млн 690 тис. гривень.

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Як встановили під час слідства, посадовець, під приводом збереження державного майна від ворожих обстрілів, заволодів швидкісним катером з двома підвісними двигунами та автомобільним причепом. У прокуратурі повідомили, що він ввів в оману осіб, у яких майно знаходилось на зберіганні на території яхт-клубу «Совіньйон» в Одесі. А також вніс неправдиві відомості до документів.

Потім Григорія Мельниченка намагалися зняти через сесію Білгород-Дністровської райради, яка так і не відбулася через відсутність кворуму.

Нагадаємо, щоначальника сектору мобілізаційної роботи однієї з районних військово-цивільних адміністрацій Одеської області підозрюють у зловживанні впливом. Чоловік вимагав гроші з дружини важкопораненого військовослужбовця за послуги.

Фото: Одеська обласна прокуратура

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