Хто з одеситів проведе понеділок 6 травня без світла: адреси

У понеділок, 6 травня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси відключень.
Південний РЕМ
- Абрикосова,
- Дубовий Гай,
- Лігінська (Макаренка),
- Писарева,
- Рівності,
- пров. 1-й Рівності,
- пров. Абрикосовий,
- Фонтанська дорога, 106/37, 106/40,
- пров. Янтарний,
- Тімірязєва, 34.
Центральний РЕМ
- Композитора Лятошинського (Перепечка),
- Ференца Ліста (Єліна),
- 1-а, 7-а Степова,
- Композитора Вербицького (Вронського),
- Гранатна, Квітнева,
- Ближні Млини (Кондренко),
- Кордонна,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 2, 4, 6, 8а, 8б, 8в, 10,
- М. Малиновського,
- М. Бабаджаняна,
- Йозефа Прибіка (Мінська),
- Св. Ріхтера,
- Сільська,
- Спартаківська,
- Текстильників,
- Туристська,
- Ботанічний, 2, 2а,
- пров. Гранатний,
- Кордонний,
- пров. Короткий, 2, 3, 4,
- Малиновський, 7,
- пров. Мостовий,
- пров. Парашутний, 1,1б,
- пров. Спартаківський, 25,
- пров. Туристський, 2, 2-а, 4, 4а, 5, 5а, 9, 10, 11, 12, 12б,
- просп. Гагаріна, 15.