Новини Одеси та Одеської області

Хто з одеситів проведе понеділок 6 травня без світла: адреси

Хто з одеситів проведе понеділок 6 травня без світла: адреси

У понеділок, 6 травня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси відключень.

Південний РЕМ

  •  Абрикосова,
  • Дубовий Гай,
  • Лігінська (Макаренка),
  • Писарева,
  • Рівності,
  • пров. 1-й Рівності,
  • пров. Абрикосовий,
  • Фонтанська дорога, 106/37, 106/40,
  • пров. Янтарний,
  • Тімірязєва, 34.

Центральний РЕМ

  • Композитора Лятошинського (Перепечка),
  • Ференца Ліста (Єліна),
  • 1-а, 7-а  Степова,
  • Композитора Вербицького (Вронського),
  • Гранатна,  Квітнева,
  • Ближні Млини (Кондренко),
  • Кордонна,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 2, 4, 6, 8а, 8б, 8в, 10,
  • М. Малиновського,
  • М. Бабаджаняна,
  • Йозефа Прибіка (Мінська),
  • Св. Ріхтера,
  • Сільська,
  • Спартаківська,
  • Текстильників,
  • Туристська,
  • Ботанічний, 2, 2а,
  • пров. Гранатний,
  • Кордонний,
  • пров. Короткий, 2, 3, 4,
  • Малиновський, 7,
  • пров. Мостовий,
  • пров. Парашутний, 1,1б,
  • пров. Спартаківський, 25,
  • пров. Туристський, 2, 2-а, 4, 4а, 5, 5а, 9, 10, 11, 12, 12б,
  • просп. Гагаріна, 15.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk