Новости Одессы и Одесской области

Кто из одесситов проведет понедельник 6 мая без света: адреса

Кто из одесситов проведет понедельник 6 мая без света: адреса

В понедельник, 6 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса отключений.

Южный РЭС

  • Абрикосовая,
  • Дубовая Роща,
  • Лигинская (Макаренко),
  • Писарева,
  • Равенства,
  • пер. 1-й Равенства,
  • пер. Абрикосовый,
  • Фонтанская дорога, 106/37, 106/40,
  • пер. Янтарный,
  • Тимирязева, 34.

Центральный РЭС

  • Композитора Лятошинского (Перепечка),
  • Ференца Листа (Елина),
  • 1-я, 7-я Степова,
  • Композитора Вербицкого (Вронского),
  • Гранатная, Апрельская,
  • Ближние Мельницы (Кондренко),
  • Кордонная,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), , 8а, 8б, 8в, 10,
  • М. Малиновского,
  • М. Бабаджаняна,
  • Йозефа Прибика (Минская),
  • Св. Рихтера, Сельская,
  • Спартаковская,
  • Текстильщиков,
  • Туристская,
  • Ботанический, 2, 2а,
  • пер. Гранатный,
  • Граничный,
  • пер. Короткий, 2, 3, 4,
  • Малиновский, 7,
  • пер. Мостовой,
  • пер. Парашютный, 1,1б,
  • пер. Спартаковский, 25,
  • пер. Туристский, 2, 2-я, 4, 4а, 5, 5а, 9, 10, 11, 12, 12б,
  • просп. Гагарина, 15.
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