Кто из одесситов проведет понедельник 6 мая без света: адреса

В понедельник, 6 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса отключений.
Южный РЭС
- Абрикосовая,
- Дубовая Роща,
- Лигинская (Макаренко),
- Писарева,
- Равенства,
- пер. 1-й Равенства,
- пер. Абрикосовый,
- Фонтанская дорога, 106/37, 106/40,
- пер. Янтарный,
- Тимирязева, 34.
Центральный РЭС
- Композитора Лятошинского (Перепечка),
- Ференца Листа (Елина),
- 1-я, 7-я Степова,
- Композитора Вербицкого (Вронского),
- Гранатная, Апрельская,
- Ближние Мельницы (Кондренко),
- Кордонная,
- Николая Лысенко (Корнюшина), , 8а, 8б, 8в, 10,
- М. Малиновского,
- М. Бабаджаняна,
- Йозефа Прибика (Минская),
- Св. Рихтера, Сельская,
- Спартаковская,
- Текстильщиков,
- Туристская,
- Ботанический, 2, 2а,
- пер. Гранатный,
- Граничный,
- пер. Короткий, 2, 3, 4,
- Малиновский, 7,
- пер. Мостовой,
- пер. Парашютный, 1,1б,
- пер. Спартаковский, 25,
- пер. Туристский, 2, 2-я, 4, 4а, 5, 5а, 9, 10, 11, 12, 12б,
- просп. Гагарина, 15.