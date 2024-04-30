Новини Одеси та Одеської області

Хто з одеситів 30 квітня проведе день без світла: список адрес

Хто з одеситів 30 квітня проведе день без світла: список адрес

У вівторок, 30 квітня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові роботи, через що деякі одесити залишилися без електроенергії. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.

Північний РЕМ

Роботи до 16.00

  • 1а, 2а, 3я, 4а, 5а, 6а Садова, 1-71,
  • Молодогвардійська, 1-71,
  • Державіна, 2-17, 164,
  • Ростовська, 23-68,
  • пров. Державіна, 1-27,
  • Південна дор., 1-73,
  • Донецька, 1-25,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кап.Кузнєцова, 3-14,
  • пров. 1й,3й Керченський, 3-11,
  • Котлєєвська (Ломоносова), 10-20,
  • Миколаївська дор., 168-263,
  • Мала Садова, 1-22,
  • 2-а лінія на ж/м, 12,
  • Керченська, 27-62,
  • Велика Садова, 1-52,
  • пров. Векслера, 1,
  • Добровольського, 52.

Роботи до 18.00

  • Балтська дор., 8-28,
  • Заболотного, 28-34,
  • 1-а, 2-а, 4-а, 5-а, 9-а, 10-а Пересипська, 1-50,
  • Долинська, 3-13,
  • пров. 1й Пересипський, 1/1,
  • пр. Зелений, 1-21,
  • Кримська, 72а.

Роботи до 19.00

  • Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42-103,
  • Каришковського, 2-60,
  • пров.1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1-47,
  • Жевахова гора, 22-81,
  • Ринкова, 7,
  • пров.1й, 2-й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й, 13й Чорноморський,
  • Жевахова, 3-61,
  • Локомотивна, 1-27.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Гаршина, 1-18,
  • Кришталева, 2-12,
  • пров. Кришталевий, 5-10,
  • Фонтанська дор, 76-86,
  • пров. Літній, 1-29,
  • пров. 1й Кришталевий, 4б,8б.

Роботи до 18.00

  • Абрикосова, 4-105,
  • пров.Абрикосовий, 1-29,
  • пров.1й Рівності, 90,
  • Дубовий Гай,2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Писарева, 28-40,
  • Рівності, 88-195,
  • пров. Рівності, 92,
  • Фонтанська дор., 106/37, 106/40,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • Тімірязєва, 34.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Базарна, 110-118,
  • Утьосова, 14-15,
  • Коблевська, 36-45,
  • Соборна пл, 10-14,
  • Садова,16.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk