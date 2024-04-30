Хто з одеситів 30 квітня проведе день без світла: список адрес

У вівторок, 30 квітня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові роботи, через що деякі одесити залишилися без електроенергії. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.
Північний РЕМ
Роботи до 16.00
- 1а, 2а, 3я, 4а, 5а, 6а Садова, 1-71,
- Молодогвардійська, 1-71,
- Державіна, 2-17, 164,
- Ростовська, 23-68,
- пров. Державіна, 1-27,
- Південна дор., 1-73,
- Донецька, 1-25,
- Кишинівська, 2-24,
- Кап.Кузнєцова, 3-14,
- пров. 1й,3й Керченський, 3-11,
- Котлєєвська (Ломоносова), 10-20,
- Миколаївська дор., 168-263,
- Мала Садова, 1-22,
- 2-а лінія на ж/м, 12,
- Керченська, 27-62,
- Велика Садова, 1-52,
- пров. Векслера, 1,
- Добровольського, 52.
Роботи до 18.00
- Балтська дор., 8-28,
- Заболотного, 28-34,
- 1-а, 2-а, 4-а, 5-а, 9-а, 10-а Пересипська, 1-50,
- Долинська, 3-13,
- пров. 1й Пересипський, 1/1,
- пр. Зелений, 1-21,
- Кримська, 72а.
Роботи до 19.00
- Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42-103,
- Каришковського, 2-60,
- пров.1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1-47,
- Жевахова гора, 22-81,
- Ринкова, 7,
- пров.1й, 2-й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й, 13й Чорноморський,
- Жевахова, 3-61,
- Локомотивна, 1-27.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- Гаршина, 1-18,
- Кришталева, 2-12,
- пров. Кришталевий, 5-10,
- Фонтанська дор, 76-86,
- пров. Літній, 1-29,
- пров. 1й Кришталевий, 4б,8б.
Роботи до 18.00
- Абрикосова, 4-105,
- пров.Абрикосовий, 1-29,
- пров.1й Рівності, 90,
- Дубовий Гай,2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Писарева, 28-40,
- Рівності, 88-195,
- пров. Рівності, 92,
- Фонтанська дор., 106/37, 106/40,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Тімірязєва, 34.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Базарна, 110-118,
- Утьосова, 14-15,
- Коблевська, 36-45,
- Соборна пл, 10-14,
- Садова,16.