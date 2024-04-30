Новости Одессы и Одесской области

Кто из одесситов 30 апреля проведет день без света: список адресов

Кто из одесситов 30 апреля проведет день без света: список адресов

Во вторник, 30 апреля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без электроэнергии. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.

Северный РЭС

Работы до 16.00

  • 1а, 2а, 3я, 4а, 5а, 6а Садовая, 1-71,
  • Молодогвардейская, 1-71,
  • Державина, 2-17, 164,
  • Ростовская, 23-68,
  • пер. Державина, 1-27,
  • Южная дор., 1-73,
  • Донецкая, 1-25,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кап.Кузнецова, 3-14,
  • пер. 1-й, 3-й Керченский, 3-11,
  • Котлеевская (Ломоносова), 10-20,
  • Николаевская дор., 168-263,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • 2-я линия на ж/м, 12,
  • Керченская, 27-62,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • пер. Векслера, 1,
  • Добровольского, 52.

Работы до 18.00

  • Балтская дор., 8-28,
  • Заболотного, 28-34,
  • 1-я, 2-я, 4-я, 5-я, 9-я, 10-я Пересыпская, 1-50,
  • Долинская, 3-13,
  • пер. 1-й Пересыпский, 1/1,
  • пр. Зеленый, 1-21,
  • Крымская, 72а.

Работы до 19.00

  • Викандера и Ларсена (8 Марта), 42-103,
  • Карышковского, 2-60,
  • пер.1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтский, 1-47,
  • Жевахова гора, 22-81 7,
  • пер.1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й, 13й Черноморский,
  • Жевахова, 3-61,
  • Локомотивная, 1-27.

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • Гаршина, 1-18,
  • Хрустальная, 2-12,
  • пер. Хрустальный, 5-10,
  • Фонтанский дор, 76-86,
  • пер. Летняя, 1-29,
  • пер. 1й Хрустальный, 4б, 8б.

Работы до 18.00

  • Абрикосовая, 4-105,
  • пер. Абрикосовый, 1-29,
  • пер.1й Равенства, 90,
  • Дубовая Роща,2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Писарева, 28-40,
  • Равенства, 88-195,
  • пер. Равенства, 92,
  • Фонтанская дор., 106/37, 106/40,
  • пер. Янтарный, 6-8,
  • Тимирязева, 34.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Базарная, 110-118,
  • Утесова, 14-15,
  • Коблевская, 36-45,
  • Соборная пл., 10-14,
  • Садовая,16.
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