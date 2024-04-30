Кто из одесситов 30 апреля проведет день без света: список адресов

Во вторник, 30 апреля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без электроэнергии. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.
Северный РЭС
Работы до 16.00
- 1а, 2а, 3я, 4а, 5а, 6а Садовая, 1-71,
- Молодогвардейская, 1-71,
- Державина, 2-17, 164,
- Ростовская, 23-68,
- пер. Державина, 1-27,
- Южная дор., 1-73,
- Донецкая, 1-25,
- Кишиневская, 2-24,
- Кап.Кузнецова, 3-14,
- пер. 1-й, 3-й Керченский, 3-11,
- Котлеевская (Ломоносова), 10-20,
- Николаевская дор., 168-263,
- Малая Садовая, 1-22,
- 2-я линия на ж/м, 12,
- Керченская, 27-62,
- Большая Садовая, 1-52,
- пер. Векслера, 1,
- Добровольского, 52.
Работы до 18.00
- Балтская дор., 8-28,
- Заболотного, 28-34,
- 1-я, 2-я, 4-я, 5-я, 9-я, 10-я Пересыпская, 1-50,
- Долинская, 3-13,
- пер. 1-й Пересыпский, 1/1,
- пр. Зеленый, 1-21,
- Крымская, 72а.
Работы до 19.00
- Викандера и Ларсена (8 Марта), 42-103,
- Карышковского, 2-60,
- пер.1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтский, 1-47,
- Жевахова гора, 22-81 7,
- пер.1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й, 13й Черноморский,
- Жевахова, 3-61,
- Локомотивная, 1-27.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- Гаршина, 1-18,
- Хрустальная, 2-12,
- пер. Хрустальный, 5-10,
- Фонтанский дор, 76-86,
- пер. Летняя, 1-29,
- пер. 1й Хрустальный, 4б, 8б.
Работы до 18.00
- Абрикосовая, 4-105,
- пер. Абрикосовый, 1-29,
- пер.1й Равенства, 90,
- Дубовая Роща,2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Писарева, 28-40,
- Равенства, 88-195,
- пер. Равенства, 92,
- Фонтанская дор., 106/37, 106/40,
- пер. Янтарный, 6-8,
- Тимирязева, 34.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Базарная, 110-118,
- Утесова, 14-15,
- Коблевская, 36-45,
- Соборная пл., 10-14,
- Садовая,16.