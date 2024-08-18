Новини Одеси та Одеської області

Хто в Одесі може безкоштовно вилікувати зуби та де це зробити

Хто в Одесі може безкоштовно вилікувати зуби та де це зробити

В Одесі ветерани зможуть безкоштовно отримати послуги з лікування зубів та зубопротезування згідно з пакетом Національної служби здоров’я України (НСЗУ).

Порядок надання даної послуги та список установ в Одесі та області опублікував одеський комунальний заклад «Сервісний офіс «Хаб Ветеран».

Хто може отримати послугу безкоштовно:

  • учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • військовослужбовці.

З докладним переліком документів, послуг та медичних установ, які уклали відповідні договори з Національною службою здоров’я України, можна ознайомитись на сайті НСЗУ.

Безкоштовне зубопротезування в Одесі

Безкоштовне зубопротезування в Одесі: список установ

Комунальний заклад «Сервісний офіс «Хаб Ветеран» працює в Одесі з минулого року. Це простір для українських військових, де вони можуть отримати весь комплекс соціальних послуг, юридичний захист, а також консультації та поради фахівців із лікування, реабілітації, працевлаштування, відкриття власного бізнесу та психологічної допомоги.

Читайте також: Як зберегти здоров’я зубів: вісім питань стоматологу.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk