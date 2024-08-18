Хто в Одесі може безкоштовно вилікувати зуби та де це зробити

Порядок надання даної послуги та список установ в Одесі та області опублікував одеський комунальний заклад «Сервісний офіс «Хаб Ветеран».

Хто може отримати послугу безкоштовно:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

військовослужбовці.

З докладним переліком документів, послуг та медичних установ, які уклали відповідні договори з Національною службою здоров’я України, можна ознайомитись на сайті НСЗУ.

Комунальний заклад «Сервісний офіс «Хаб Ветеран» працює в Одесі з минулого року. Це простір для українських військових, де вони можуть отримати весь комплекс соціальних послуг, юридичний захист, а також консультації та поради фахівців із лікування, реабілітації, працевлаштування, відкриття власного бізнесу та психологічної допомоги.

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