Кто в Одессе может бесплатно вылечить зубы и где это сделать

Какие услуги можно получить в стоматологической клинике Стоматологические услуги необходимы каждому вне зависимости от пола, возраста и привычек. От здоровья ротовой полости напрямую зависит качество вашей жизни. ПОДРОБНЕЕ

Обязан ли семейный врач выезжать на дом? Должен ли семейный врач выезжать на вызов и оказывать помощь пациенту у него дома? Некоторые украинцы убеждены, что да, поэтому жалуются, когда им отказывают. ПОДРОБНЕЕ

Одесситы могут бесплатно обследоваться на гепатиты: адреса Завтра, в четверг, 25 июля 2024 года, в медучреждениях Одессы все желающие могут бесплатно сделать тест на вирусные гепатиты В и С. Обследование будет проводиться с помощью быстрых мультитестов, поэтому посетители медучреждений могут анонимно проверить свой ВИЧ-статус. ПОДРОБНЕЕ

3D-снимок зубов Современная стоматология предлагает множество инновационных методов диагностики и лечения, одним из которых является 3D снимок зубов. В Оксфорд Медикал активно используют этот метод для точной диагностики и планирования лечения. ПОДРОБНЕЕ