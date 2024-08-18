Новости Одессы и Одесской области

Кто в Одессе может бесплатно вылечить зубы и где это сделать

Кто в Одессе может бесплатно вылечить зубы и где это сделать

В Одессе ветераны смогут бесплатно получить услуги по лечению зубов и зубопротезированию согласно пакету Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Порядок оказания данной услуги и список учреждений в Одессе и области опубликовало одесское коммунальное учреждение «Сервисный офис «Хаб Ветеран», сообщает пресс-служба Одесского горсовета. 

Кто может получить услугу бесплатно:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • военнослужащие.

С подробным перечнем документов, услуг и медицинских учреждений, заключивших соответствующие договоры с Национальной службой здоровья Украины, можно ознакомиться на сайте НСЗУ.

Бесплатное зубопротезирование в Одессе

Бесплатное зубопротезирование в Одессе: список учреждений

Коммунальное учреждение «Сервисный офис «Хаб Ветеран» работает в Одессе с прошлого года. Это пространство для украинских военных, где они могут получить весь комплекс социальных услуг, юридическую защиту, а также консультации и советы специалистов по лечению, реабилитации, трудоустройству, открытию собственного бизнеса и психологической помощи.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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