Кто в Одессе может бесплатно вылечить зубы и где это сделать

В Одессе ветераны смогут бесплатно получить услуги по лечению зубов и зубопротезированию согласно пакету Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).
Порядок оказания данной услуги и список учреждений в Одессе и области опубликовало одесское коммунальное учреждение «Сервисный офис «Хаб Ветеран», сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
Кто может получить услугу бесплатно:
- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью в результате войны;
- военнослужащие.
С подробным перечнем документов, услуг и медицинских учреждений, заключивших соответствующие договоры с Национальной службой здоровья Украины, можно ознакомиться на сайте НСЗУ.
Коммунальное учреждение «Сервисный офис «Хаб Ветеран» работает в Одессе с прошлого года. Это пространство для украинских военных, где они могут получить весь комплекс социальных услуг, юридическую защиту, а также консультации и советы специалистов по лечению, реабилитации, трудоустройству, открытию собственного бизнеса и психологической помощи.
Читайте также: Как сохранить здоровье зубов: восемь вопросов стоматологу.