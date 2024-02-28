Руководитель одного из отделов одесской таможни попалась на взятке

В Одессе руководитель таможенного отдела регулярно требовала взятки от юридических и физических лиц за быстрое и беспрепятственное таможенное оформление импортных автомобилей.
Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и СБУ,
По данным следствия, чиновница таможни наладила систематическое вымогательство взяток от субъектов предпринимательской деятельности (брокеров) за беспрепятственный ввоз в Украину импортных автомобилей, а также их оформление.
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Стоимость такой «услуги» подозреваемая оценивала от 50 до 100 долларов США за один автомобиль.
Сотрудницу таможни задержали после получения очередного транша — 800 долларов.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.
Ранее в Одессе задержали заместителя директора одного из департаментов городского совета. Чиновника подозревают в вымогании взятки в размере в 1000 долларов за передачу коммунального помещения в аренду.