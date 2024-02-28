Руководитель одного из отделов одесской таможни попалась на взятке

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и СБУ,

По данным следствия, чиновница таможни наладила систематическое вымогательство взяток от субъектов предпринимательской деятельности (брокеров) за беспрепятственный ввоз в Украину импортных автомобилей, а также их оформление.

Читайте также: В Одессе на взятке попался депутат городского совета

Стоимость такой «услуги» подозреваемая оценивала от 50 до 100 долларов США за один автомобиль.

Сотрудницу таможни задержали после получения очередного транша — 800 долларов.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Ранее в Одессе задержали заместителя директора одного из департаментов городского совета. Чиновника подозревают в вымогании взятки в размере в 1000 долларов за передачу коммунального помещения в аренду.