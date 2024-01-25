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Який сьогодні день: свята, традиції та заборони 25 січня

Який сьогодні день: свята, традиції та заборони 25 січня

Сьогодні, 25 січня, за новим церковним календарем шанують святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського. У світі відзначають День несполучених квітів у одязі. «Одеське життя» розповідає про традиції дня, його прикмети та заборони.

Церковне свято 25 січня

25 січня – день пам’яті святителя Григорія Богослова, якого вважають одним з Отців церкви.

Григорій Богослов народився 329 року, в провінції Каппадокія (зараз це територія Туреччини). Виховувався він у християнській знатній родині, навчався в Афінах, де познайомився з майбутнім святителем Василем Великим і кілька років жив у його обителі. Повернувшись додому, Григорій прийняв сан священика, хоча й не хотів, але батькові не став заперечувати. Після смерті батьків Григорій сильно захворів – у його оточенні думали, що він не одужає. Але священик вижив і знову усамітнився у своїх молитвах. Ще одним ударом була смерть друга Василя Великого. Після цього до Григорія звернулися жителі Константинополя – попросили приїхати, щоб відстояти релігію в супротивників християнства, і Григорій присвятив частину свого життя цій боротьбі, а потім повернувся в Назіанз і очолив там паству.

Останні роки життя святитель багато писав – його спадщина вважається надбанням православ’я. Загалом Григорій створив 243 послання, 507 духовних віршів і 45 проповідей, серед них – автобіографічні твори “Про долю”, “Про страждання моєї душі”, які вважають літературними пам’ятками. Церква вшановує Григорія під ім’ям Богослов – це ім’я раніше було дано лише улюбленому учневі Христа Іоанну Богослову.

Що не можна робити 25 січня

  • Не ображайтесь на своїх рідних та друзів через дрібниці.
  • Не можна виходити з дому після заходу сонця.
  • Заборонено стригти нігті на ногах.

Народні прикмети і традиції на 25 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • погода від ранку до обіду вкаже, якою буде перша половина майбутньої зими;
  • кричать горобці — варто чекати на відлигу;
  • сильний снігопад — весна прийде рано;
  • яка погода від полудня до вечора, такою буде друга половина майбутньої зими;
  • з дахів капає — до морозів;
  • від самого ранку співає синиця — чекайте на похолодання;
  • почорніла діброва — до відлиги чи сильної хуртовини.

Здавна існувало повір’я: якщо цього дня розлити молоко, то варто чекати на радісну звістку. А ось розсипана сіль означала, що буде конфлікт із рідною людиною.

Іменинники 25 січня

  • Григорій,
  • Олександр,
  • Анатолій,
  • Борис,
  • Володимир,
  • Петро,
  • Фелікс.

Талісманом людини, народженої 25 січня, є агат. Самоцвіт, який обріс великою кількістю легенд та міфів. В Древньому Єгипті вірили, що агат — камінь спокою. А древні римляни з його допомогою покращували родючість землі.

25 січня народилися:

  • 1931 рік — український актор Цимбаліст Віктор Петрович;
  • 1978 рік — український шоумен, шостий президент України Володимир Зеленський;
  • 1985 рік — українська співачка Тіна Кароль.

Пам’ятні дати 25 січня

1491 рік — відбувається битва під Заславом з татарами;
1573 рік — битва при Мікатаґахара: Такеда Шінґен розгромив сили Токуґави Ієясу;
1648 рік — Богдан Хмельницький із козацьким загоном захоплює Микитинську Січ, де невдовзі був обраний гетьманом Війська Запорозького;
1831 рік — сейм Королівства Польського проголошує усунення від влади у Польщі російського імператора Миколи I;
1858 рік — марш Мендельсона лунає на весіллі англійської принцеси Вікторії з кронпринцом Пруссії Фрідріхом, після чого стає популярним як весільний марш;
1895 рік — відбувається перший міжнародний матч з хокею на траві, збірна Уельсу поступається гостям з Ірландії з рахунком 0:3;
1896 рік — прем’єра кінофільму братів Люм’єр “Прибуття потягу на вокзал Ла-Сьота”;
1917 рік — на міні в Ірландському морі підривається британський крейсер “Лаурентік”, на борту якого було 3211 злитків золота, гине 350 осіб;
1919 рік — у Нью-Йорку відкривають найбільший готель у світі — “Пенсильванія” (на 2200 номерів);
1923 рік — припиняє існування держава Флашенхальс (Пляшкове горло), що була утворена 10 січня 1919-го на окупованих французькою армією німецьких землях;
1924 рік — у французькому альпійському містечку Шамоні стартують перші зимові Олімпійські ігри, в яких брали участь спортсмени з 18 країн;
1945 рік — Гранд-Рапідс у Мічиґані стає першим містом, яке починає фторування питної води для профілактики карієсу;
1949 рік — у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, відбувається перша церемонія вручення телевізійних нагород “Еммі”;
1955 пік — вчені Колумбійського університету створюють ядерний годинник, який показує час із похибкою 1 секунда на 300 років;
1965 рік — Йосипа Сліпого, що відсидів 18 років у радянських таборах, висвячують у Ватикані кардиналом і призначають головою УГКЦ;
1971 рік — італійська ліво-терористична організація “Червоні бригади” проводить першу помітну акцію, влаштувавши вибухи на заводі Pirelli в Лаїнате;
1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Єгиптом;
2008 рік — світова прем’єра фільму українського режисера Ігоря Подольчака “Las Meninas” у конкурсі Роттердамського Міжнародного Кінофестивалю.

Який сьогодні день в Україні і світі

25 січня в Україні і світі святкують День непоєднуваних кольорів в одязі. Свято, яке пов’язане з нестандартними рішеннями, оригінальними поєднаннями та яскравими кольорами. Щодня люди намагаються підбирати різні предмети гардеробу так, щоб вони пасували один до одного. Однак саме цього дня можна забути про таке правило і просто носити те, що хочеться.

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