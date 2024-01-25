Какой сегодня день: праздники, традиции и запреты 25 января

Церковный праздник 25 января

25 января – день памяти святителя Григория Богослова, которого считают одним из Отцов церкви.

Григорий Богослов родился в 329 году, в провинции Каппадокия (сейчас это территория Турции). Воспитывался в христианской знатной семье, учился в Афинах, где познакомился с будущим святителем Василием Великим и несколько лет жил в его обители. Вернувшись домой, Григорий принял сан священника, хотя и не хотел, но отцу не стал возражать. После смерти родителей Григорий сильно заболел – в его окружении думали, что он не поправится. Но священник выжил и снова уединился в своих молитвах. Еще одним ударом была смерть друга Василия Великого. После этого к Григорию обратились жители Константинополя – попросили приехать, чтобы отстоять религию у противников христианства, и Григорий посвятил часть своей жизни этой борьбе, а затем вернулся в Назианз и возглавил там паству.

Последние годы жизни святитель много писал – его наследие считается достоянием православия. В общей сложности Григорий создал 243 послания, 507 духовных стихов и 45 проповедей, среди них – автобиографические произведения «О судьбе», «О страданиях моей души», которые считают литературными памятниками. Церковь чтит Григория под именем Богослов – это имя ранее было дано только любимому ученику Христа Иоанну Богослову.

Что нельзя делать 25 января

Не обижайтесь на своих родных и друзей по пустякам.

Нельзя выходить из дома после заката.

Запрещено стричь ногти на ногах.

Народные приметы и традиции на 25 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

погода с утра до обеда укажет, какой будет первая половина предстоящей зимы;

кричат воробьи — стоит ждать оттепели;

сильный снегопад — весна придет рано;

какая погода с полудня до вечера, такова будет вторая половина предстоящей зимы;

с крыш капает — к морозам;

с самого утра поет синица — ждите похолодания;

почерневшая дубрава — к оттепели или сильной вьюге.

Издавна существовало поверье, если в этот день разлить молоко, то стоит ждать радостного известия. А вот рассыпанная соль означала, что будет конфликт с родным человеком.

Именинники 25 января

Григорий,

Александр,

Анатолий,

Борис,

Владимир,

Петр,

Феликс.

Талисманом человека, рожденного 25 января, является агат. Самоцвет, обросший множеством легенд и мифов. В Древнем Египте верили, что агат – камень покоя. А древние римляне с его помощью улучшали плодородие земли.

25 января родились:

1931 год — украинский актер Цимбалист Виктор Петрович ;

; 1978 год — украинский шоумен, шестой президент Украины Владимир Зеленский ;

; 1985 год — украинская певица Тина Кароль.

Памятные даты 25 января

1491 год — происходит битва под Заславом с татарами;

1573 год — битва при Микатагахаре: Такеда Шинген разгромил силы Токугавы Иеясу;

1648 год — Богдан Хмельницкий с казацким отрядом захватывает Никитинскую Сечь, где вскоре был избран гетманом Войска Запорожского;

1831 год — сейм Королевства Польского провозглашает отстранение от власти в Польше российского императора Николая I;

1858 год — марш Мендельсона звучит на свадьбе английской принцессы Виктории с кронпринцем Пруссии Фридрихом, после чего становится популярным как свадебный марш;

1895 год — происходит первый международный матч по хоккею на траве, сборная Уэльса уступает гостям из Ирландии со счетом 0:3;

1896 год — премьера кинофильма братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сета»;

1917 год — на мине в Ирландском море подрывается британский крейсер «Лаурентик», на борту которого было 3211 слитков золота, погибает 350 человек;

1919 год — в Нью-Йорке открывают самую большую гостиницу в мире — «Пенсильвания» (на 2200 номеров);

1923 год — прекращает существование государство Флашенхальс (Бутковое горло), которое было образовано 10 января 1919 года на оккупированных французской армией немецких землях;

1924 год — во французском альпийском городке Шамони стартуют первые зимние Олимпийские игры, в которых принимали участие спортсмены из 18 стран;

1945 год — Гранд-Рапидс в Мичигане становится первым городом, который начинает фторирование питьевой воды для профилактики кариеса;

1949 год — в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, проходит первая церемония вручения телевизионных наград «Эмми»;

1955 пик — ученые Колумбийского университета создают ядерные часы, показывающие время с погрешностью 1 секунда на 300 лет;

1965 год — Иосифа Слепого, отсидевшего 18 лет в советских лагерях, рукоположен в кардинал в Ватикане и назначается главой УГКЦ;

1971 год — итальянская лево-террористическая организация «Красные бригады» проводит первую заметную акцию, устроив взрывы на заводе Pirelli в Лаинате;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Египтом;

2008 год — мировая премьера фильма украинского режиссера Игоря Подольчака «Las Meninas» в конкурсе Роттердамского Международного Кинофестиваля.

Какой сегодня день в Украине и мире

25 января в Украине и мире празднуют День несочетаемых цветов в одежде. Праздник, связанный с нестандартными решениями, оригинальными сочетаниями и яркими цветами. Каждый день люди пытаются подбирать разные предметы гардероба так, чтобы они подходили друг к другу. Однако именно в этот день можно забыть такое правило и просто носить то, что хочется.