Погода в Одесі: прогноз синоптиків на 21 листопада

Завтра, 21 листопада, в Одесі та Одеській області буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікується. За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в регіоні стовпчики термометрів вночі опускаються нижче нуля: в Одесі – 0-2°C тепла, в області – від 3°C морозу до 2°C тепла.
Прогноз погоди в Одесі 21 листопада
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер вночі північно-західний, 3-8 м/с, вдень південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-2°C тепла, вдень 8-10°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області 21 листопада
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер вночі північно-західний, 3-8 м/с, вдень південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3°C морозу до 2°C тепла, вдень 5-10°C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.