Погода в Одесі: прогноз синоптиків на 21 листопада

Погода в Одесі 20 листопада: чи вгамується шторм За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 20 листопада 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода, але без опадів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 18 листопада: у суботу штормитиме У суботу, 18 листопада, за прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів очікується шторм з поривами вітру 15-20 м/с. В Одесі прогнозують помірний дощ, в Одеській області місцями очікуються значні опади. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: якою буде п’ятниця 17 листопада Завтра, 17 листопада, в Одесі та Одеській області хмарно з проясненнями. За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, вночі стане холодно – в Одесі вночі очікується 1-3°C, в області – від 2°C морозу до 3°C тепла. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ