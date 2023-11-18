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Який сьогодні день: свята, традиції, іменини та заборони 18 листопада

Який сьогодні день: свята, традиції, іменини та заборони 18 листопада

Сьогодні, 18 листопада, День сержанта Збройних Сил України. Головна мета дня полягає в тому, щоб вшанувати відданість сержантів і старшин військовій справі. Сержанти вважаються ключовою ланкою у війську України, на якій тримається весь підрозділ. Православні віряни вшановують пам’ять святих Платона та Романа. 

Яке православне свято відзначають 18 листопада

18 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих Платона та Романа. Платон був братом мученика Антіоха і був вихований в благочестивості до Бога. В юності відрізнявся освіченістю та людяністю, проповідував християнство серед язичників. За це правитель Агріпін закликав його на суд, переконуючи зректися віри. Однак Платон був стійким у своїх переконаннях, тому його обезголовили. А ось святий Роман прийняв мученицьку смерть разом з отроком Варулом під час гонінь за християнами, які влаштував імператор Максим. Він був дияконом в Кесарії.

Що не можна робити 18 листопада

  • Не дозволяється цього дня байдикувати, ледарювати.
  • Не варто сваритися, тому що сварка може затягнутися на цілий рік.
  • Не можна вживати алкоголь та м’ясну їжу.

Народні прикмети 18 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • дивилися, який сьогодні день: погода цього дня вказує на те, якою буде зима;
  • за вікном завірюха — на Масницю вся земля буде вкрита снігом;
  • побачили муху чи комаря — скоро прийде відлига;
  • за вікном сильний вітер — зима буде сніжною та вітряною;
  • місяць в колі світла  — до снігопаду.

Наші предки традиційно молилися святим Платону і Роману про добробут в сім’ї. А ще їх просили пережити зиму без проблем, подарувати наступної осені великий урожай. Хоча сільськогосподарські роботи вже були завершені, селяни не байдикували, а займалися різними господарськими справами. А щоб вберегтися від нечистої сили, цього дня робили з дерева оберіг.

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Важливі та пам’ятні дати 18 листопада в Україні та світі:

  • 1626 рік — у Римі Папа Римській Урбан VIII освячує собор святого Петра, нині резиденцію всіх Пап;
  • 1654 рік — починається оборона козацької фортеці Буша на Поділлі від військ Речі Посполитої;
  • 1883 рік — у США впроваджують єдину систему визначення часу: доти кожне місто встановлювало собі час самостійно;
  • 1918 рік — проголошення незалежності Латвійської Республіки, першим главою уряду стає Карліс Улманіс;
  • 1928 рік — на екрани виходить мультфільм “Пароплавчик Віллі” виробництва компанії Волта Діснея;
  • 1935 рік — розпочинається Варшавський процес над групою членів ОУН;
  • 1935 рік — у Ризі відкривають Монумент Свободи;
  • 1978 рік — в джунглях Гаяни близько 1000 учасників секти “Храм Народів” укорочують собі віку;
  • 1990 рік — Мстислав Скрипник прибуває зі США до Києва, де в соборі св. Софії відбувається його інтронізація на патріарха УАПЦ;
  • 2005 рік — Сенат США скасовує обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона-Вейніка для України;
  • 2007 рік — внаслідок вибуху метану на орендному підприємстві “Шахта ім. О. Ф. Засядька” (Донецьк) гине 100 гірників (ще один згодом помирає у лікарні).

Іменини 18 листопада святкують:

  • Микола,
  • Платон,
  • Роман.

Талісманом людини, народженої 18 листопада, є опал. Дорогоцінний камінь, який може мати різне забарвлення. Згідно зі старослов’янськими повір’ями опали допомагають підтримувати таланти власника. А ще цей камінь лікує хвороби серця.

18 листопада народилися:

  • 1744 рік — український вчений-енциклопедист, один з основоположників наукового акушерства, фітотерапії, ботаніки Нестор Амбодик-Максимович;
  • 1886 рік — українська художниця, майстриня малярства та графіки Софія Альбіновська-Мінкевич;
  • 1921 рік — український письменник, кандидат філологічних наук, лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка Дмитро Міщенко.

18 листопада в Україні та світі відзначають:

18 листопада в Україні святкують День сержанта ЗСУ. Це професійне свято від 2009 року існувало в іншому форматі, але 19 квітня 2019 року президент Петро Порошенко запровадив нову дату. Головна мета дня полягає в тому, щоб вшанувати відданість сержантів і старшин військовій справі, відповідальності, мужності, героїзму та професіоналізму під час виконання службових обов’язків. Сержанти вважаються ключовою ланкою у війську України, на якій тримається весь підрозділ.

Також 18 листопада Всесвітній тиждень обізнаності про антибіотики. Фіксована дата була встановлена 2020 року. Ця глобальна кампанія спрямована на те, щоб підвищити обізнаність і розуміння стійкості до протимікробних препаратів. Ініціатором створення тижня стала Всесвітня організація охорони здоров’я, щоб розв’язати проблеми необізнаності людей про роботу антибіотиків.

А ще 18 листопада святкують День ресторану. Традиційно це свято святкують кожного останнього місяця сезону і припадає на третю суботу. Ідея створення такого дня з’явилася у Фінляндії 2011 року. Суть полягає в тому, щоб запросити усіх, хто бажає відкрити власну кав’ярню чи бар, на один день стати власниками такого закладу. Серця підкорило серця прихильників вуличної їжі і активно шириться різними країнами світу.

18 листопада Всесвітній день запобігання та зцілення від сексуальної експлуатації, жорстокого поводження та насильства над дітьми. Подія була створена за ініціативи ООН і присвячена сприянню зцілення, підвищення обізнаності, заклику до громад та урядів до вживання активних дій проти цих жахливих злочинів.

Також 18 листопада Міжнародний день тих, хто пережив самогубство близької людини. Згідно з Американським фондом запобігання самогубствам, пам’ятний день запровадили 1999 року за ініціативи сенатора Гаррі Ріда, який сам постраждав через те, що близька людина вчинила суїцид.

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