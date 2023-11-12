Який сьогодні день: свята, традиції, іменини та заборони 12 листопада

Яке православне свято відзначають 12 листопада

12 листопада в церковному календарі – день пам’яті патріарха Іоана Милостивого. Він народився у сім’ї губернатора острова Кіпр. В молодому віці втратив дружину та дітей, після чого почав вести аскетичний спосіб життя. Хоча він не був кліриком чи ченцем, народ настільки його полюбив за доброту та благочестя, що обрав патріархом. Ступивши на престол, Іоан відразу віддав все своє майно біднякам. Також він все своє життя викуповував християн. За це отримав прізвисько Милостивий.

Що не можна робити 12 листопада

До світанку не дозволено заглядати у дзеркало.

Не варто давати в борг, можуть з’явитися фінансові проблеми.

Заборонено займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети 12 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: випав сніг — вже пролежить до весни, а сама весна прийде пізно;

погода цього дня вказує на те, якою вона буде на початку грудня;

хмари пливуть проти вітру до снігопаду;

вранці мряка — чекайте на вечірні заморозки;

ще не похолодало — весна прийде рано.

Здавна вірили, що будь-яка покупка, здійснена цього дня, буде вдалою, а річ прослужить довго. Також серед наших предків існувало повір’я, якщо до 12 листопада дівчина ще не має кавалера, то до Масниці буде самотньою.

Важливі та пам’ятні дати 12 листопада в Україні та світі

1648 рік — по виплаті відкупного козацькі сили знімають облогу Замостя;

1871 рік — в Одесі дебютує як актор-професіонал Марко Кропивницький;

1893 рік — в газеті “San Francisco Morning Call” публікують перше оповідання 17-річного Джона Гріффіта (Джек Лондон) “Тайфун біля берегів Японії”;

1918 рік — Гетьман України Павло Скоропадський узаконює автокефалію Української Православної Церкви;

1918 рік — Австрія стає республікою;

1922 рік — відкривають Київську картинну галерею;

1925 рік — створюють “Легію українських націоналістів” на з’їзді представників Українського Національного об’єднання і Союзу Визволення України у Празі;

1967 рік — у Нью-Йорку відбувається Перший Світовий конгрес вільних українців;

1992 рік — починаючи від 23-ї години припиняють функціонування рубля у грошовому обігові на території України;

2009 рік — в Харкові в приміщенні Спілки української молоді відбувається академія, на якій було проголошено та вперше відзначено День україномовної преси;

2014 рік — вперше в історії на поверхню комети (Чурюмова — Герасименко) спускають космічний апарат.

Іменини 12 листопада святкують:

Іван,

Лев,

Сава,

Омелян,

Микола,

Леонтій,

Ніл.

Талісманом людини, народженої 12 листопада є топаз. Напівдорогоцінний мінерал від прозоро-молочного до блакитного кольору. Здавна вірили, що топаз здатний полегшити хронічні захворювання. А ще цей камінь є символом дружби й мудрості.

12 листопада народилися:

1885 рік — український хірург-ортопед, травматолог Михайло Ситенко

1905 рік — український поет, драматург Іван Крушельницький;

1941 рік — український кінорежисер Юрій Некрасов.

12 листопада в Україні та світі відзначають:

12 листопада в Україні святкують День виноградарів, виноробів та садівників. Щорічно свято припадає на другу неділю листопада. Для виноградної справи в Україні надзвичайно сприятливі умови. Проте впродовж довгих років виноробні господарства не були популярними. Одне з найстаріших розташоване в Херсонській області в маєтку “Козацьке”. Там лози майбутніх виноградників були закладені ще 1896 року. Окреме професійне свято було встановлене 2020 року указом президента України.

Також 12 листопада Всесвітній день боротьби з пневмонією. Важлива подія, мета якої полягає в тому, щоб активізувати протистояння цій хворобі, поінформувати суспільство про неї та шляхи її подолання. Пневмонію також називають запаленням легенів. Вона є гострою респіраторною інфекцією з обов’язковим запаленням легеневої тканини. Вперше день відбувся 2009 року. Тоді понад сто організацій на нашій планеті об’єдналися у Глобальну коаліцію проти дитячої пневмонії.