Какой сегодня день: праздники, традиции, именины и запреты 12 ноября

Сегодня, 12 ноября, в Украине свой профессиональный праздник отмечают виноградари, виноделы и садоводы. Православные верующие чтят память патриарха Иоанна Милостивого.
Какой православный праздник отмечают 12 ноября
12 ноября в церковном календаре – день памяти патриарха Иоанна Милостивого. Он родился в семье губернатора острова Кипр. В молодом возрасте потерял жену и детей, после чего начал вести аскетический образ жизни. Хотя он не был клириком или монахом, народ настолько полюбил его за доброту и благочестие, что избрал патриархом. Ступив на престол, Иоанн сразу отдал все свое имущество беднякам. Также он всю свою жизнь выкупал христиан. За это получил прозвище Милостивый.
Что нельзя делать 12 ноября
- До рассвета не разрешено заглядывать в зеркало.
- Не стоит давать взаймы, могут появиться финансовые проблемы.
- Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.
Народные приметы 12 ноября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: выпал снег — уже пролежит к весне, а сама весна придет поздно;
- погода в этот день указывает на то, какой она будет в начале декабря;
- облака плывут против ветра до снегопада;
- утром туман — ждите вечерних заморозков;
- еще не похолодало — весна придет рано.
Издавна верили, что любая покупка, совершенная в этот день, будет удачной, а вещь прослужит долго. Также среди наших предков существовало поверье, если до 12 ноября у девушки еще нет кавалера, то до Масленицы будет одинокой.
Важные и памятные даты 12 ноября в Украине и мире
- 1648 год — по выплате откупного казачьи силы снимают осаду Замостья;
- 1871 год — в Одессе дебютирует как актер-профессионал Марко Кропивницкий;
- 1893 год — в газете «San Francisco Morning Call» публикуют первый рассказ 17-летнего Джона Гриффита (Джек Лондон) «Тайфун у берегов Японии»;
- 1918 год — Гетман Украины Павел Скоропадский узаконивает автокефалию Украинской Православной Церкви;
- 1918 год — Австрия становится республикой;
- 1922 год — открывают Киевскую картинную галерею;
- 1925 год — создают «Легию украинских националистов» на съезде представителей Украинского Национального объединения и Союза Освобождения Украины в Праге;
- 1967 год — в Нью-Йорке проходит Первый Всемирный конгресс свободных украинцев;
- 1992 год — начиная с 23 часов прекращают функционирование рубля в денежном обращении на территории Украины;
- 2009 год — в Харькове в помещении Союза украинской молодежи проходит академия, на которой был провозглашен и впервые отмечен День украиноязычной прессы;
- 2014 — впервые в истории на поверхность кометы (Чурюмова — Герасименко) спускают космический аппарат.
Именины 12 ноября празднуют:
- Иван,
- Лев,
- Савва,
- Емельян,
- Николай,
- Леонтий,
- Нил.
Талисманом человека, рожденного 12 ноября, является топаз. Полудрагоценный минерал от прозрачно-молочного до голубого цвета. Издавна верили, что топаз способен облегчить хронические заболевания. А еще этот камень – символ дружбы и мудрости.
12 ноября родились:
- 1885 год — украинский хирург-ортопед, травматолог Михаил Ситенко
- 1905 год — украинский поэт, драматург Иван Крушельницкий;
- 1941 год — украинский кинорежиссер Юрий Некрасов.
12 ноября в Украине и мире отмечают:
12 ноября в Украине празднуют День виноградарей, виноделов и садоводов. Ежегодно праздник выпадает на второе воскресенье ноября. Для виноградного дела в Украине очень благоприятные условия. Однако долгие годы винодельческие хозяйства не были популярны. Одно из старейших расположено в Херсонской области в имении «Казацкое». Там лозы будущих виноградников были заложены еще в 1896 году. Отдельный профессиональный праздник был установлен в 2020 году указом президента Украины.
Также 12 ноября Всемирный день борьбы с пневмонией. Важное событие, цель которого состоит в том, чтобы активизировать противостояние этой болезни, проинформировать общество о ней и пути ее преодоления. Пневмонию также называют воспалением легких. Она представляет собой острую респираторную инфекцию с обязательным воспалением легочной ткани. Впервые день прошел в 2009 году. Тогда более ста организаций на нашей планете объединились в Глобальную коалицию против детской пневмонии.