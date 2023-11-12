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Какой сегодня день: праздники, традиции, именины и запреты 12 ноября

Какой сегодня день: праздники, традиции, именины и запреты 12 ноября

Сегодня, 12 ноября, в Украине свой профессиональный праздник отмечают виноградари, виноделы и садоводы. Православные верующие чтят память патриарха Иоанна Милостивого.

Какой православный праздник отмечают 12 ноября

12 ноября в церковном календаре – день памяти патриарха Иоанна Милостивого. Он родился в семье губернатора острова Кипр. В молодом возрасте потерял жену и детей, после чего начал вести аскетический образ жизни. Хотя он не был клириком или монахом, народ настолько полюбил его за доброту и благочестие, что избрал патриархом. Ступив на престол, Иоанн сразу отдал все свое имущество беднякам. Также он всю свою жизнь выкупал христиан. За это получил прозвище Милостивый.

Что нельзя делать 12 ноября

  • До рассвета не разрешено заглядывать в зеркало.
  • Не стоит давать взаймы, могут появиться финансовые проблемы.
  • Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.

Народные приметы 12 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: выпал снег — уже пролежит к весне, а сама весна придет поздно;
  • погода в этот день указывает на то, какой она будет в начале декабря;
  • облака плывут против ветра до снегопада;
  • утром туман — ждите вечерних заморозков;
  • еще не похолодало — весна придет рано.

Издавна верили, что любая покупка, совершенная в этот день, будет удачной, а вещь прослужит долго. Также среди наших предков существовало поверье, если до 12 ноября у девушки еще нет кавалера, то до Масленицы будет одинокой.

Важные и памятные даты 12 ноября в Украине и мире

  • 1648 год — по выплате откупного казачьи силы снимают осаду Замостья;
  • 1871 год — в Одессе дебютирует как актер-профессионал Марко Кропивницкий;
  • 1893 год — в газете «San Francisco Morning Call» публикуют первый рассказ 17-летнего Джона Гриффита (Джек Лондон) «Тайфун у берегов Японии»;
  • 1918 год — Гетман Украины Павел Скоропадский узаконивает автокефалию Украинской Православной Церкви;
  • 1918 год — Австрия становится республикой;
  • 1922 год — открывают Киевскую картинную галерею;
  • 1925 год — создают «Легию украинских националистов» на съезде представителей Украинского Национального объединения и Союза Освобождения Украины в Праге;
  • 1967 год — в Нью-Йорке проходит Первый Всемирный конгресс свободных украинцев;
  • 1992 год — начиная с 23 часов прекращают функционирование рубля в денежном обращении на территории Украины;
  • 2009 год — в Харькове в помещении Союза украинской молодежи проходит академия, на которой был провозглашен и впервые отмечен День украиноязычной прессы;
  • 2014 — впервые в истории на поверхность кометы (Чурюмова — Герасименко) спускают космический аппарат.

Именины 12 ноября празднуют:

  • Иван,
  • Лев,
  • Савва,
  • Емельян,
  • Николай,
  • Леонтий,
  • Нил.

Талисманом человека, рожденного 12 ноября, является топаз. Полудрагоценный минерал от прозрачно-молочного до голубого цвета. Издавна верили, что топаз способен облегчить хронические заболевания. А еще этот камень – символ дружбы и мудрости.

12 ноября родились:

  • 1885 год — украинский хирург-ортопед, травматолог Михаил Ситенко
  • 1905 год — украинский поэт, драматург Иван Крушельницкий;
  • 1941 год — украинский кинорежиссер Юрий Некрасов.

12 ноября в Украине и мире отмечают:

12 ноября в Украине празднуют День виноградарей, виноделов и садоводов. Ежегодно праздник выпадает на второе воскресенье ноября. Для виноградного дела в Украине очень благоприятные условия. Однако долгие годы винодельческие хозяйства не были популярны. Одно из старейших расположено в Херсонской области в имении «Казацкое». Там лозы будущих виноградников были заложены еще в 1896 году. Отдельный профессиональный праздник был установлен в 2020 году указом президента Украины.

Также 12 ноября Всемирный день борьбы с пневмонией. Важное событие, цель которого состоит в том, чтобы активизировать противостояние этой болезни, проинформировать общество о ней и пути ее преодоления. Пневмонию также называют воспалением легких. Она представляет собой острую респираторную инфекцию с обязательным воспалением легочной ткани. Впервые день прошел в 2009 году. Тогда более ста организаций на нашей планете объединились в Глобальную коалицию против детской пневмонии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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