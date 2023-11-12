Какой сегодня день: праздники, традиции, именины и запреты 12 ноября

Какой православный праздник отмечают 12 ноября

12 ноября в церковном календаре – день памяти патриарха Иоанна Милостивого. Он родился в семье губернатора острова Кипр. В молодом возрасте потерял жену и детей, после чего начал вести аскетический образ жизни. Хотя он не был клириком или монахом, народ настолько полюбил его за доброту и благочестие, что избрал патриархом. Ступив на престол, Иоанн сразу отдал все свое имущество беднякам. Также он всю свою жизнь выкупал христиан. За это получил прозвище Милостивый.

Что нельзя делать 12 ноября

До рассвета не разрешено заглядывать в зеркало.

Не стоит давать взаймы, могут появиться финансовые проблемы.

Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.

Народные приметы 12 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: выпал снег — уже пролежит к весне, а сама весна придет поздно;

погода в этот день указывает на то, какой она будет в начале декабря;

облака плывут против ветра до снегопада;

утром туман — ждите вечерних заморозков;

еще не похолодало — весна придет рано.

Издавна верили, что любая покупка, совершенная в этот день, будет удачной, а вещь прослужит долго. Также среди наших предков существовало поверье, если до 12 ноября у девушки еще нет кавалера, то до Масленицы будет одинокой.

Важные и памятные даты 12 ноября в Украине и мире

1648 год — по выплате откупного казачьи силы снимают осаду Замостья;

1871 год — в Одессе дебютирует как актер-профессионал Марко Кропивницкий;

1893 год — в газете «San Francisco Morning Call» публикуют первый рассказ 17-летнего Джона Гриффита (Джек Лондон) «Тайфун у берегов Японии»;

1918 год — Гетман Украины Павел Скоропадский узаконивает автокефалию Украинской Православной Церкви;

1918 год — Австрия становится республикой;

1922 год — открывают Киевскую картинную галерею;

1925 год — создают «Легию украинских националистов» на съезде представителей Украинского Национального объединения и Союза Освобождения Украины в Праге;

1967 год — в Нью-Йорке проходит Первый Всемирный конгресс свободных украинцев;

1992 год — начиная с 23 часов прекращают функционирование рубля в денежном обращении на территории Украины;

2009 год — в Харькове в помещении Союза украинской молодежи проходит академия, на которой был провозглашен и впервые отмечен День украиноязычной прессы;

2014 — впервые в истории на поверхность кометы (Чурюмова — Герасименко) спускают космический аппарат.

Именины 12 ноября празднуют:

Иван,

Лев,

Савва,

Емельян,

Николай,

Леонтий,

Нил.

Талисманом человека, рожденного 12 ноября, является топаз. Полудрагоценный минерал от прозрачно-молочного до голубого цвета. Издавна верили, что топаз способен облегчить хронические заболевания. А еще этот камень – символ дружбы и мудрости.

12 ноября родились:

1885 год — украинский хирург-ортопед, травматолог Михаил Ситенко

1905 год — украинский поэт, драматург Иван Крушельницкий;

1941 год — украинский кинорежиссер Юрий Некрасов.

12 ноября в Украине и мире отмечают:

12 ноября в Украине празднуют День виноградарей, виноделов и садоводов. Ежегодно праздник выпадает на второе воскресенье ноября. Для виноградного дела в Украине очень благоприятные условия. Однако долгие годы винодельческие хозяйства не были популярны. Одно из старейших расположено в Херсонской области в имении «Казацкое». Там лозы будущих виноградников были заложены еще в 1896 году. Отдельный профессиональный праздник был установлен в 2020 году указом президента Украины.

Также 12 ноября Всемирный день борьбы с пневмонией. Важное событие, цель которого состоит в том, чтобы активизировать противостояние этой болезни, проинформировать общество о ней и пути ее преодоления. Пневмонию также называют воспалением легких. Она представляет собой острую респираторную инфекцию с обязательным воспалением легочной ткани. Впервые день прошел в 2009 году. Тогда более ста организаций на нашей планете объединились в Глобальную коалицию против детской пневмонии.