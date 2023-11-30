Який сьогодні день: свята, іменини, заборони та прикмети 30 листопада

Сьогодні, 30 листопада, День радіотехнічних військ повітряних сил Збройних Сил України. Віряни вшановують пам’ять апостола Андрія Первозванного. До Нового року залишився 31 день.
Яке церковне свято 30 листопада
30 листопада у церковному календарі – день пам’яті апостола Андрія Первозванного. Він отримав своє ім’я тому, що був одним із перших учнів Ісуса Христа. До цього він довгий час слідував за Іоанном Предтечею. Проповідував Андрій християнство у всьому світі разом із апостолом Петром. Тричі перебував у Європі та Азії. Коли було укладено апостол Матвій, саме Андрій прийшов йому на допомогу. За своє життя він здійснив чимало подвигів та чудес.
Що заборонено робити 30 листопада
- Заборонено займатися домашніми справами: шити, в’язати, забирати, прати.
- Не можна влаштовувати гучних гулянь із алкоголем.
- Не варто їсти м’ясні та молочні страви, яйця, все ще йде Різдвяний піст.
Народні прикмети та традиції на 30 листопада
Серед наших пращурів було чимало цікавих прикмет.
- дивилися, який день: сніг йде не лежить на землі – він ще не танутиме 10 днів;
- морозний день – до хорошого врожаю наступного року;
- сніг ще не випав – зима буде м’якою та теплою;
- тиха вода – до хорошої зими, бурхлива – до морозів;
- сніг не падає – зима буде малосніжною;
- у печі червоний вогонь — до холоду.
На Андрія дівчата збиралися разом і ворожили на нареченого. Також було дуже популярне ворожіння на ім’я нареченого. Різні імена записували на клаптиках паперу, клали їх під подушку, а вранці витягали один папірець. Те ім’я, яке випало, буде ім’ям нареченого.
Іменини 30 листопада святкують:
- Андрій,
- Іван.
Талісманом людини, народженої 30 листопада, є сапфір. Камінь, який давно був дуже популярний. Коли люди вірили, що сапфір має особливі магічні властивості. Наприклад, вважали його символом багатства та мудрості.
30 листопада народилися:
- 1848 – видатний український художник, яскравий представник академізму та символізму в живописі Вільгельм Котарбінський;
- 1934 рік – українська письменниця та історикиня Раїса Іванченко;
- 1985 – український професійний боксер Тарас Шелестюк.
30 листопада в Україні та світі відзначають:
30 листопада в Україні святкують День радіотехнічних військ повітряних сил ЗСУ. Свято було встановлено міністром оборони Михайлом Єжелем 16 вересня 2010 року для того, щоб поширити інформацію про важливість і велику роль радіотехнічних військ для української армії.
Також 30 листопада Міжнародний день захисту інформації. Подія була заснована за ініціативи Асоціації комп’ютерного обладнання 1988 року в США. Причина була досить банальна — того року була зафіксована найбільша епідемія комп’ютерного вірусу. Вона змусила фахівців задуматися над необхідністю забезпечення інформаційного захисту.
А ще 30 листопада святкують Міжнародний день сексу. Свято було створене 2007 року на форумах в Мережі, саме там обрали і головне місце проведення події — Амстердам. Це неофіційний святковий день, проте він входить до міжнародного календаря ЮНЕСКО. Цікаво, що схожа подія була ще в Стародавньому Римі. Вона відбувалася під кінець осені і вшановувала богиню родючості.
30 листопада Всесвітній день домашніх тварин. Ідея створити окреме свято для всіх домашніх улюбленців вже давно виникла у представників руху за захист природи. Тоді вони представили її під час Міжнародного Конгресу (1931 рік), що відбувся в Італії. Головна мета цього цікавого свята полягає в тому, щоб показати, що люди несуть відповідальність за тих, кого вони приручили.
Також 30 листопада День пам’яті всіх жертв хімічної війни. Меморіальна подія була запроваджена в грудні 2015 року під час 20-ї сесії Конференції країн-учасниць Конвенції про заборону розроблення, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї.