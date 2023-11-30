Какой сегодня день: праздники, именины, запреты и приметы 30 ноября

Какой церковный праздник 30 ноября

30 ноября в церковном календаре – день памяти апостола Андрея Первозванного. Он получил свое имя потому, что был одним из первых учеников Иисуса Христа. До этого он долгое время следовал за Иоанном Предтечей. Проповедовал Андрей христианство во всем мире вместе с апостолом Петром. Трижды находился в Европе и Азии. Когда был заключен апостол Матфей, то именно Андрей пришел к нему на помощь. За свою жизнь он совершил немало подвигов и чудес.

Что запрещено делать 30 ноября

Запрещено заниматься домашними делами: шить, вязать, убирать, стирать.

Нельзя устраивать громких гуляний с алкоголем.

Не стоит есть мясные и молочные блюда, яйца, все еще идет Рождественский пост.

Народные приметы и традиции на 30 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой день: снег идет не лежит на земле — он еще не будет таять 10 дней;

морозный день — к хорошему урожаю в следующем году;

снег еще не выпал — зима будет мягкой и теплой;

тихая вода — к хорошей зиме, бурная — к морозам;

снег не падает — зима будет малоснежной;

в печи красный огонь — к стуже.

На Андрея девушки собирались вместе и гадали на суженого. Также было очень популярно гадание по имени жениха. Разные имена записывали на клочках бумаги, клали их под подушку, а утром вытаскивали одну бумажку. То имя, которое выпало, будет именем жениха.

Именины 30 ноября празднуют:

Андрей,

Иван.

Талисманом человека, рожденного 30 ноября, является сапфир. Камень, который издавна был очень популярен. Когда люди верили, что сапфир наделен особыми магическими свойствами. К примеру, считали его символом богатства и мудрости.

30 ноября родились:

1848 год — выдающийся украинский художник, яркий представитель академизма и символизма в живописи Вильгельм Котарбинский ;

; 1934 год — украинская писательница и историкиня Раиса Иванченко ;

; 1985 год — украинский профессиональный боксер Тарас Шелестюк.

30 ноября в Украине и мире отмечают:

30 ноября в Украине празднуют День радиотехнических войск воздушных сил ВСУ. Праздник был установлен министром обороны Михаилом Ежелем 16 сентября 2010 для того, чтобы распространить информацию о важности и большой роли радиотехнических войск для украинской армии.

Также 30 ноября Международный день защиты информации. Событие было основано по инициативе Ассоциации компьютерного оборудования в 1988 году в США. Причина была достаточно банальна — в том году была зафиксирована самая большая эпидемия компьютерного вируса. Она заставила специалистов задуматься о необходимости обеспечения информационной защиты.

А еще 30 ноября празднуют Международный день секса. Праздник был создан в 2007 году на форумах в Сети, именно там выбрали и главное место проведения события – Амстердам. Это неофициальный праздничный день, однако он входит в международный календарь ЮНЕСКО. Интересно, что схожее событие было еще в Древнем Риме. Она происходила на исходе осени и почитала богиню плодородия.

30 ноября Всемирный день домашних животных. Идея создать отдельный праздник для всех домашних питомцев уже давно возникла у представителей движения за защиту природы. Тогда они представили ее во время состоявшегося в Италии Международного Конгресса (1931 год). Главная цель этого интересного праздника состоит в том, чтобы показать, что люди несут ответственность за тех, кого они приручили.

Также 30 ноября День памяти всех жертв химической войны. Мемориальное событие было введено в декабре 2015 г. во время 20-й сессии Конференции стран-участниц Конвенции о запрете разработки, производства, накопления и применения химического оружия.