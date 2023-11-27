Який сьогодні день: свята, іменини, заборони та прикмети 27 листопада

Яке церковне свято відзначають 27 листопада

27 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого Романа. Він був глибоко набожною та благочестивою людиною. Роздавши майже все своє майно, пів життя прожив в сирійській пустелі, де харчувався водою та хлібом. За це Бог нагородив його даром зцілення.

Що не можна робити 27 листопада:

Не варто шити або плести, взагалі краще не займатися рукоділлям.

Заборонено цього дня впускати до будинку немічних, старих та хворих людей, після такого у вас самих почнуться злидні.

Не можна рибалити, бо риба вся залягає на дно і ви нічого не впіймаєте.

Народні прикмети 27 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: дружно цвірінькають горобці — до потепління;

шумить ліс — чекайте на відлигу;

корови пирхають та сопуть — буде холодна погода;

червона зоря цього дня вказує на вітряну погоду;

дим із труби підіймається догори — на морози, стелиться донизу — на потепління.

В народі 27 листопада називали Романів день. Оскільки за життя він був цілителем, до нього моляться про зцілення від хвороб. Також наші предки завжди вважали цей день особливим і чекали на доленосну зустріч.

Важливі та пам’ятні дати 27 листопада в Україні та світі

1095 рік — Папа Римський Урбан II на соборі в Клермоні проголосив Перший хрестовий похід;

1620 рік — Пілігрими висаджуються в Америці;

1893 рік — у Львові відбувається прем’єра п’єси Іван Франка “Украдене щастя”, постановку здійснив Кость Підвисоцький, який і виконав роль Миколи Задорожного;

1895 рік — Альфред Нобель підписує свій заповіт, за яким його майно поступає до фонду Нобелівської премії;

1897 рік — вводять в експлуатацію Єнакіївський металургійний завод — одне з найстаріших металургійних підприємств України;

1918 рік — відбуваються перші установчі спільні збори Української Академії Наук, на яких президентом Академії було обрано В. Вернадського, секретарем — А.Кримського;

1937 рік — у віці 73 років “народний патріарх” митрополит Василь (Липківський) розстріляний за вироком “трійки” НКВС;

1943 рік — битва підрозділів УПА з 2 дивізіями вермахту у Чорному лісі;

1952 рік — у свій перший рейс вирушає львівський тролейбус;

1992 рік — у Відні пожежа охоплює палац Гофбург;

2004 рік — Верховна Рада України на позачерговому засіданні визнає результати повторного голосування на виборах Президента 21.11.2004 такими, що не відображають повною мірою волевиявлення народу і є недійсними.

Іменини 27 листопада святкують:

Олексій,

Андрій,

Борис,

Василь,

Володимир,

Всеволод,

Гаврило,

Дмитро,

Іван,

Микола,

Роман,

Сергій,

Федір,

Яків.

Талісманом людини, народженої 27 листопада є рубін. Здавна цей камінь вважався символом влади та могутності. Це також один з чотирьох дорогоцінних каменів. А ще рубін вважали символом палкого кохання.

27 листопада народилися:

1863 рік — українська письменниця, активна діячка жіночого руху Буковини Ольга Кобилянська;

1926 рік — український письменник-фантаст, філософ, громадський діяч, автор понад 20 романів і повістей Олесь Бердник;

1977 рік — українська біатлоністка, призерка п’яти чемпіонатів світу Оксана Хвостенко.

27 листопада в Україні та світі відзначають:

27 листопада в Україні святкують День заснування Національної Академії Наук. Засновником НАНУ став гетьман Іван Скоропадський. А саме створення відбулося 1918 року під час установчих зборів. Першим президентом Національної Академії Наук України став вчений-геолог та геохімік Вернадський. За часів Другої світової війни тут успішно проводили роботи з ядерними реакціями, технологіями автоматичного зварювання корпусів артилерійських систем тощо.

Також 27 листопада Кіберпонеділок. Настає кожного року після Чорної п’ятниці. Цей день є періодом шалених знижок, але вже в інтернет-магазинах. Найбільш популярним він є в США, хоча останні роки й українські інтернет-магазини намагаються активно приєднатися до розпродажу. Свято було засноване 28 листопада 2005 року за ініціативи продавців, які помітили, що люди повертаються у понеділок в офіси після Чорної п’ятниці та продовжують купувати товари вже в інтернет-магазинах.