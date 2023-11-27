Какой сегодня день: праздники, именины, запреты и приметы 27 ноября

Какой церковный праздник отмечают 27 ноября

27 ноября в церковном календаре – день памяти святого Романа. Он был глубоко благочестивым и благочестивым человеком. Раздав почти все свое имущество, полжизни прожил в сирийской пустыне, где питался водой и хлебом. За это Бог наградил его даром исцеления.

Что нельзя делать 27 ноября:

Не стоит шить или плести, вообще лучше не заниматься рукоделием.

Запрещено в этот день впускать в дом немощных, старых и больных людей, после такого у вас самих начнется нищета.

Нельзя рыбачить, потому что рыба вся залегает на дно и вы ничего не поймаете.

Народные приметы 27 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дружно чирикают воробьи — к потеплению;

шумит лес — ждите оттепели;

коровы фыркают и сопят — будет холодная погода;

красная заря в этот день указывает на ветреную погоду;

дым из трубы поднимается прямо вверх — на морозы, стелется вниз — на потепление.

В народе 27 ноября называли Романов день. Поскольку при жизни он был целителем, ему молятся об исцелении от болезней. Также наши предки всегда считали этот день особенным и ждали судьбоносной встречи.

Важные и памятные даты 27 ноября в Украине и мире

1095 год — Папа Римский Урбан II на соборе в Клермоне провозгласил Первый крестовый поход;

1620 год — Пилигримы высаживаются в Америке;

1893 год — во Львове проходит премьера пьесы Иван Франко «Украденное счастье», постановку осуществил Костя Подвысоцкий, который и исполнил роль Николая Задорожного;

1895 год — Альфред Нобель подписывает свое завещание, согласно которому его имущество поступает в фонд Нобелевской премии;

1897 год — вводят в эксплуатацию Енакиевский металлургический завод — одно из старейших металлургических предприятий Украины;

1918 год — проходит первое учредительное совместное собрание Украинской Академии Наук, на котором президентом Академии был избран В. Вернадский, секретарем — А.Крымский;

1937 год — в возрасте 73 лет «народный патриарх» митрополит Василий (Липковский) расстрелян по приговору «тройки» НКВД;

1943 год — битва подразделений УПА с 2 дивизиями вермахта в Черном лесу;

1952 год — в свой первый рейс отправляется львовский троллейбус;

1992 год — в Вене пожар охватывает дворец Гофбург;

2004 год — Верховная Рада Украины на внеочередном заседании признает результаты повторного голосования на выборах Президента 21.11.2004 не отражающими в полной мере волеизъявления народа и недействительными.

Именины 27 ноября празднуют:

Алексей,

Андрей,

Борис,

Василий,

Владимир,

Всеволод,

Гаврила,

Дмитрий,

Иван,

Николай,

Роман,

Сергей,

Федор,

Яков.

Талисманом человека, рожденного 27 ноября является рубин. Издавна этот камень считался символом власти и могущества. Это также один из четырех драгоценных камней. А еще рубин считали символом страстной любви.

27 ноября родились:

1863 год — украинская писательница, активная деятельница женского движения Буковины Ольга Кобылянская;

1926 год — украинский писатель-фантаст, философ, общественный деятель, автор более 20 романов и повестей Олесь Бердник;

1977 год — украинская биатлонистка, призер пяти чемпионатов мира Оксана Хвостенко.

27 ноября в Украине и мире отмечают:

27 ноября в Украине отмечают День основания Национальной Академии Наук. Основателем НАНУ стал гетман Иван Скоропадский. А именно создание произошло в 1918 году во время учредительного собрания. Первым президентом Национальной академии наук Украины стал ученый-геолог и геохимик Вернадский. Во время Второй мировой войны здесь успешно проводились работы с ядерными реакциями, технологиями автоматической сварки корпусов артиллерийских систем.

Также 27 ноября Киберпонедельник. Наступает каждый год после Черной пятницы. Этот день является периодом безумных скидок, но уже в интернет-магазинах. Наиболее популярен он в США, хотя в последние годы и украинские интернет-магазины пытаются активно присоединиться к распродаже. Праздник был основан 28 ноября 2005 по инициативе продавцов, которые заметили, что люди возвращаются в понедельник в офисы после Черной пятницы и продолжают покупать товары уже в интернет-магазинах.