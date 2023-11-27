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Какой сегодня день: праздники, именины, запреты и приметы 27 ноября

Какой сегодня день: праздники, именины, запреты и приметы 27 ноября

Сегодня, 27 ноября, День основания Национальной Академии Наук Украины. Основателем НАНУ стал гетман Иван Скоропадский. А именно создание произошло в 1918 году во время учредительного собрания. Православные верующие чтят память святого Романа.

Какой церковный праздник отмечают 27 ноября

27 ноября в церковном календаре – день памяти святого Романа. Он был глубоко благочестивым и благочестивым человеком. Раздав почти все свое имущество, полжизни прожил в сирийской пустыне, где питался водой и хлебом. За это Бог наградил его даром исцеления.

Что нельзя делать 27 ноября:

  • Не стоит шить или плести, вообще лучше не заниматься рукоделием.
  • Запрещено в этот день впускать в дом немощных, старых и больных людей, после такого у вас самих начнется нищета.
  • Нельзя рыбачить, потому что рыба вся залегает на дно и вы ничего не поймаете.

Народные приметы 27 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: дружно чирикают воробьи — к потеплению;
  • шумит лес — ждите оттепели;
  • коровы фыркают и сопят — будет холодная погода;
  • красная заря в этот день указывает на ветреную погоду;
  • дым из трубы поднимается прямо вверх — на морозы, стелется вниз — на потепление.

В народе 27 ноября называли Романов день. Поскольку при жизни он был целителем, ему молятся об исцелении от болезней. Также наши предки всегда считали этот день особенным и ждали судьбоносной встречи.

Важные и памятные даты 27 ноября в Украине и мире

  • 1095 год — Папа Римский Урбан II на соборе в Клермоне провозгласил Первый крестовый поход;
  • 1620 год — Пилигримы высаживаются в Америке;
  • 1893 год — во Львове проходит премьера пьесы Иван Франко «Украденное счастье», постановку осуществил Костя Подвысоцкий, который и исполнил роль Николая Задорожного;
  • 1895 год — Альфред Нобель подписывает свое завещание, согласно которому его имущество поступает в фонд Нобелевской премии;
  • 1897 год — вводят в эксплуатацию Енакиевский металлургический завод — одно из старейших металлургических предприятий Украины;
  • 1918 год — проходит первое учредительное совместное собрание Украинской Академии Наук, на котором президентом Академии был избран В. Вернадский, секретарем — А.Крымский;
  • 1937 год — в возрасте 73 лет «народный патриарх» митрополит Василий (Липковский) расстрелян по приговору «тройки» НКВД;
  • 1943 год — битва подразделений УПА с 2 дивизиями вермахта в Черном лесу;
  • 1952 год — в свой первый рейс отправляется львовский троллейбус;
  • 1992 год — в Вене пожар охватывает дворец Гофбург;
  • 2004 год — Верховная Рада Украины на внеочередном заседании признает результаты повторного голосования на выборах Президента 21.11.2004 не отражающими в полной мере волеизъявления народа и недействительными.

Именины 27 ноября празднуют:

  • Алексей,
  • Андрей,
  • Борис,
  • Василий,
  • Владимир,
  • Всеволод,
  • Гаврила,
  • Дмитрий,
  • Иван,
  • Николай,
  • Роман,
  • Сергей,
  • Федор,
  • Яков.

Талисманом человека, рожденного 27 ноября является рубин. Издавна этот камень считался символом власти и могущества. Это также один из четырех драгоценных камней. А еще рубин считали символом страстной любви.

27 ноября родились:

  • 1863 год — украинская писательница, активная деятельница женского движения Буковины Ольга Кобылянская;
  • 1926 год — украинский писатель-фантаст, философ, общественный деятель, автор более 20 романов и повестей Олесь Бердник;
  • 1977 год — украинская биатлонистка, призер пяти чемпионатов мира Оксана Хвостенко.

27 ноября в Украине и мире отмечают:

27 ноября в Украине отмечают День основания Национальной Академии Наук. Основателем НАНУ стал гетман Иван Скоропадский. А именно создание произошло в 1918 году во время учредительного собрания. Первым президентом Национальной академии наук Украины стал ученый-геолог и геохимик Вернадский. Во время Второй мировой войны здесь успешно проводились работы с ядерными реакциями, технологиями автоматической сварки корпусов артиллерийских систем.

Также 27 ноября Киберпонедельник. Наступает каждый год после Черной пятницы. Этот день является периодом безумных скидок, но уже в интернет-магазинах. Наиболее популярен он в США, хотя в последние годы и украинские интернет-магазины пытаются активно присоединиться к распродаже. Праздник был основан 28 ноября 2005 по инициативе продавцов, которые заметили, что люди возвращаются в понедельник в офисы после Черной пятницы и продолжают покупать товары уже в интернет-магазинах.

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