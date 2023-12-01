Який сьогодні день: свята, іменини, заборони та прикмети 1 грудня

Яке церковне свято 1 грудня

1 грудня у церковному календарі – день пам’яті святого Наума. Він був одним із 12 малих пророків. Народився біля північного Ізраїлю, багато проповідував. За церковними переказами жив приблизно між 727 і 698 роками. до зв. е. У той час правителем був цар Єзекія. Тоді було зруйновано ізраїльське царство. Святий Наум у своїй книзі виклав перелік моральних та політичних подій, які вплинуть на Ізраїль, передбачивши його падіння. Помер у віці 45 років та похований у рідному місті.

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Що заборонено робити 1 грудня

Під час читання заборонено їсти, бо можна “заїдати” свої знання.

Після підписання важливих документів не дивіться у дзеркало, всі домовленості виявляться порожніми.

Після заходу сонця краще не виходити з дому.

Народні прикмети та традиції на 1 грудня

Серед наших пращурів було чимало цікавих прикмет.

дивилися, який сьогодні день: багато снігу випало – навесні чекайте на повені;

теплий день – до теплої зими;

почути десь далеко гавкає собаки — почнеться снігопад;

дме північний вітер – до сильних морозів;

на небі переливаються своїм світлом зірки — варто чекати завірюху.

Наші пращури помітили, що наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою. Батьки молилися святому Науму, щоб дитина добре навчалася у школі.

Іменини 1 грудня святкують:

Дмитро,

На розум,

Порфирій,

Філарет,

Анастасія

Талісманом людини, народженої 1 грудня, є бірюза. Вона здавна вважалася не лише гарним каменем, а й потужним оберегом. Наші пращури вірили, що бірюза допомагає подарувати своєму власнику спокій і віру в себе.

1 грудня день народилися:

1859 – український історик, педагог, громадський діяч, православний священик Січинський Юхим ;

; 1894 – український військовий і політичний діяч Юліан Головинський ;

; 1937 – український письменник, вчений, перекладач з давньогрецької та латинської мов Андрій Содомора.

1 грудня в Україні та світі зазначають:

1 грудня в Україні святкують День працівників прокуратури. Офіційне державне професійне свято. Було запроваджене указом президента Леоніда Кучми 2 листопада 2000 року. Дату святкування обрали на честь ухвалення Закону України “Про прокуратуру” (1991 рік).

Також 1 грудня Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Про те, що синдром набутого імунодифіциту — дуже серйозне і складне захворювання, чули всі. СНІД — це вже пізня стадія інфекція, яка спричиняється вірусом імунодефіцитом людини (ВІЛ). Під час неї імунітет людини стає надто слабким, щоб боротися з певними видами пухлин і інфекцій. В більшості людей, інфікованих ВІЛ, СНІД не розвивається за вчасного та правильного лікування.

А ще 1 грудня святкують День невролога. Хоча це свято і неофіційне, проте широковідоме. Неврологія як самостійна дисципліна виникла ще 1860 року, до цього її вважали частиною педіатрії та психіатрії. Неврологами називають лікарів, які спеціалізуються на хворобах, що пов’язані з нервовою системою.

1 грудня День Антарктиди. Саме в перший день зими у Вашингтоні був підписаний Договір про Антарктиду, який запобігає мілітаризації та зберігає суверенітет континенту. День Антарктиди був створений 2010 року для популяризації мирної угоди та сприяння підвищення зацікавленності людей у крижаному континенті.

Також 1 грудня День подяки бармену. Свято зародилося в США і було пов’язане з торгівельною маркою напоїв Sailor Jerry, яка і намагалася поширити ідею святкування по всьому світі. Головна мета дня полягає в тому, щоб нагадати про працю барменів, про їхній сервіс та людські навички.

А ще 1 грудня Національний день підтримки жінок. Популярне свято в США, де цього дня вшановують силу жінки. Започатковане свято для того, аби нагадати жінкам, що вони не самотні і мають підтримку інших жінок зі всього світу.