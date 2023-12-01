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Какой сегодня день: праздники, именины, запреты и приметы 1 декабря

Какой сегодня день: праздники, именины, запреты и приметы 1 декабря

Сегодня, 1 декабря, профессиональный праздник отмечают прокуроры и неврологи. Благодарим барменов и поддерживаем женщин. До Нового года осталось 30 дней.

Какой церковный праздник 1 декабря

1 декабря в церковном календаре – день памяти святого Наума. Он был одним из 12 малых пророков. Родился на территории северного Израиля, много проповедовал. По церковным преданиям жил примерно между 727 и 698 гг. до н. э. В те времена правителем был царь Езекия. Тогда же было разрушено израильское царство. Святой Наум в своей книге изложил перечень нравственных и политических событий, которые окажут влияние на Израиль, предусмотрев его падение. Умер в возрасте 45 лет и похоронен в родном городе.

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Что запрещено делать 1 декабря

  • Во время чтения запрещено есть, потому что можно «заедать» свои знания.
  • После подписания важных документов не смотрите в зеркало, все договоренности иначе окажутся пустыми.
  • После заката лучше не выходить из дома.

Народные приметы и традиции на 1 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: много снега выпало – весной ждите наводнения;
  • теплый день — к теплой зиме;
  • услышать где-то далеко лай собаки — начнется снегопад;
  • дует северный ветер — к сильным морозам;
  • на небе переливаются своим светом звезды — стоит ждать вьюгу.

Наши предки верили, что в этот день следует прислушиваться ко всем советам, ведь они будут как никогда правильными. Родители молились святому Науму, чтобы ребенок хорошо учился в школе.

Именины 1 декабря празднуют:

  •  Дмитрий,
  • Наум,
  • Порфирий,
  • Филарет,
  • Анастасия.

Талисманом человека, рожденного 1 декабря, является бирюза. Она издавна считалась не только красивым камнем, но и мощным оберегом. Наши предки верили, что бирюза помогает подарить своему владельцу покой и веру в себя.

1 декабря день родились:

  • 1859 год — украинский историк, педагог, общественный деятель, православный священник Сичинский Ефим;
    1894 год — украинский военный и политический деятель Юлиан Головинский;
    1937 год — украинский писатель, ученый, переводчик с древнегреческого и латинского языков Андрей Содомора.

1 декабря в Украине и мире отмечают:

1 декабря в Украине празднуют День работников прокуратуры. Официальный государственный профессиональный праздник. Был введен указом президента Леонида Кучмы 2 ноября 2000 года. Дата празднования была избрана в честь принятия Закона Украины «О прокуратуре» (1991 год).

Также 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом. О том, что синдром приобретенного иммунодифицита очень серьезное и сложное заболевание, слыхали все. СПИД — это уже поздняя стадия инфекции, вызванной вирусом иммунодефицитом человека (ВИЧ). Во время нее иммунитет человека становится очень слабым, чтобы бороться с определенными видами опухолей и инфекций. У большинства людей, инфицированных ВИЧ, СПИД не развивается при своевременном и правильном лечении.

А еще 1 декабря празднуют День невролога. Хотя это праздник и неофициальный, однако широко известен. Неврология как самостоятельная дисциплина возникла еще в 1860 году, прежде ее считали частью педиатрии и психиатрии. Неврологами называют врачей, специализирующихся на болезнях, связанных с нервной системой.

1 декабря День Антарктиды. Именно в первый день зимы в Вашингтоне был подписан Договор об Антарктиде, который предотвращает милитаризацию и сохраняет суверенитет континента. День Антарктиды был создан в 2010 для популяризации мирного соглашения и содействия повышению заинтересованности людей в ледяном континенте.

Также 1 декабря День благодарения бармену. Праздник зародился в США и был связан с торговой маркой напитков Sailor Jerry, которая пыталась распространить идею празднования по всему миру. Главная цель дня состоит в том, чтобы напомнить о работе барменов, об их сервисе и человеческих навыках.

А еще 1 декабря Национальный день поддержки женщин. Популярен праздник в США, где в этот день чествуют силу женщины. Начат праздник для того, чтобы напомнить женщинам, что они не одиноки и имеют поддержку других женщин со всего мира.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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