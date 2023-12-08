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Який сьогодні день: свята, іменини, традиції та прикмети 8 грудня

Який сьогодні день: свята, іменини, традиції та прикмети 8 грудня

Сьогодні, 8 грудня, відзначають День мандрівника в часі. Православні віряни вшановують пам’ять мучениці Анфіси Римської. 

Яке православне свято відзначають 8 грудня

8 грудня в церковному календарі – день пам’яті мучениці Анфіси Римської. Жила свята в Римі наприкінці IV – початку V століття. Хоча дівчина цього і не хотіла, але пішла заміж за вельможу. У той час імператором стає Костянтин Великий, тому цькування християн на деякий час припиняються. Однак серед вірян з’являється хибне вірування — аріанство.

374 року єпископом стає Амвросій Медіоланський і Анфіса стає його ученицею. Будь-якими способами прихильники аріанської єресі намагалися відвернути християн від істиної віри. Та Анфіса не здалася. Через це її схопили і одного дня закатували вогнем.

Що не можна робити 8 грудня:

  • Не можна вживати м’ясні та молочні продукти, яйця, адже все ще триває Різдвяний піст.
  • Заборонено тримати оселю брудною.
  • Дуже важливо віддати всі борги до цього дня, особливо ті, що стосуються фінансів.

Народні прикмети 8 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • дивилися, який сьогодні день: почалася завірюха — влітку буде багато опадів;
  • морозний та тихий день — до м’якої і сніжної зими;
  • почути, як цвірінькають синиці — вночі буде сильний мороз;
  • птахи ховаються під дах будинку — чекайте на заметіль.

Цього дня жінки обов’язково молилися святій Анфісі, яка вважається їхньою покровителькою, щоб отримати сили, потрібні для проходження всіх випробувань, що чекають на них у житті. Також наші предки вірили, що цей день сприятливий для починання будь-якої справи.

Важливі та пам’ятні дати 8 грудня в Україні та світі:

  • 1609 рік — в Мілані відкриваєтьсяся Амброзіанська бібліотека, друга найбільша в Європі публічна бібліотека після Бодлеанської;
  • 1868 рік — у Львові засновують товариство “Просвіта”;
  • 1881 рік — горить віденський Рінгтеатр, у якому гине близько 850 людей;
  • 1919 рік — коаліція союзників (члени Антанти) визначає східним кордоном Польщі “лінію Керзона”, юридично затвердивши анексію Польщею деяких українських етнічних земель;
  • 1941 рік — США та Велика Британія оголошують війну Японії;
  • 1963 рік — у Неваді викрадають сина американського співака Френка Сінатри;
  • 1963 рік — розпочинає свою роботу Український католицький університет імені святого Климента в Римі;
  • 1966 рік — в Егейському морі тоне грецький пором “Іракліон”, гине 217 людей;
  • 1980 рік — кількома пострілами в спину 25-річний Марк Чепмен вбиває Джона Леннона, який ввечері повертався з дружиною Йоко Оно додому;
  • 1991 рік — на позачерговому засіданні уряду Чехо-Словацької Федеративної Республіки приймають рішення про визнання незалежності України;
  • 1994 рік — група дослідників під керівництвом Сігурда Хофманна в Центрі дослідження важких іонів імені Гельмгольца синтезує хімічний елемент 111, який надалі отримує назву рентгеній на честь винахідника X-променів Вільгельма Рентгена;
  • 2004 рік — Верховна Рада України голосує за “великий пакет” — внесення змін до Конституції, внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування, та закон “Про особливості застосування закону України “Про вибори Президента України” при переголосуванні повторного голосування у грудні 2004 року”;
  • 2010 рік — із другим запуском SpaceX Falcon 9 та першим — SpaceX Dragon, SpaceX стає першою приватною компанією, якій вдалося успішно запустити, вивести на орбіту та безпечно повернути космічний апарат;
  • 2010 рік — японський космічний апарат IKAROS із живленням від сонячного вітрила — пролітає повз планету Венера на відстані 80 000 км;
  • 2013 рік — о 18:00 в Києві під час мітингу на Євромайдані валять пам’ятник Леніну на Бесарабці.

Іменини 8 грудня святкують:

  • Кирило,
  • Вікторія,
  • Сергій,
  • Анфіса.

Талісманом людини, народженої 8 грудня, є чароїт. Один із найбільш рідкісних камінців у світі. Здавна вірили, якщо довгий час дивитися на чароїт, то відчуєте заспокоєння.

8 грудня народилися:

  • 1907 рік — український композитор, диригент. Народний артист України Климентій Домінчен;
  • 1912 рік — засновник і перший ректор Ужгородського університету Степан Добош;
  • 1919 рік — авторка першої у світі мови програмування високого рівня (“Адресної мови програмування”) Катерина Ющенко.

8 грудня Україні та світі відзначають:

8 грудня в Україні та світі святкують День мандрівника в часі. Якщо перекласти назву цього незвичайного свята з англійської мови дослівно, то вона звучить як “День, у який можна вдавати з себе мандрівника у часі”. З’явилося воно понад 20 років тому в Мережі за ініціативи фанатів фантастики, які вирішили, що це чудова нагода святкувати таку цікаву подію — вдавати з себе мандрівників у часі.

Здавна ідея таких подорожей бентежила розум людини. Цю тему часто висвітлюють у різноманітних фантастичних творах, знімають у кінострічках. Навіть вчені не залишилися осторонь. Особливо після того, як була відкрита загальна теорія Ейнштейна. Вони почали працювати над створенням машини, яка б допомогла вирушити до будь-якого куточка світу в бажаний час.

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