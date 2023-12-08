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Какой сегодня день: праздники, именины, традиции и приметы 8 декабря

Какой сегодня день: праздники, именины, традиции и приметы 8 декабря

Сегодня, 8 декабря, отмечают День путешественника во времени. Православные верующие чтят память мученицы Анфисы Римской.

Какой православный праздник отмечают 8 декабря

8 декабря в церковном календаре – день памяти мученицы Анфисы Римской. Жила праздники в Риме в конце IV – начале V века. Хотя девушка этого и не хотела, но вышла замуж за вельможу. В то время императором становится Константин Великий, поэтому травля христиан на время прекращаются. Однако среди верующих появляется ложное верование — арианство.

В 374 году епископом становится Амвросий Медиоланский и Анфиса становится его ученицей. Любыми способами приверженцы арианской ереси пытались отвлечь христиан от истинной веры. Но Анфиса не сдалась. Поэтому ее схватили и однажды замучили огнем.

Что нельзя делать 8 декабря:

  • Нельзя употреблять мясные и молочные продукты, яйца, ведь все еще продолжается Рождественский пост.
  • Запрещено держать дом грязным.
  • Очень важно отдать все долги по сей день, особенно касающиеся финансов.

Народные приметы 8 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: началась метель — летом будет много осадков;
  • морозный и тихий день — до мягкой и снежной зимы;
  • услышать, как чирикают синицы — ночью будет сильный мороз;
  • птицы прячутся под крышу дома — ждите метель.

В этот день женщины обязательно молились святой Анфисе, которая считается их покровительницей, чтобы получить силы, необходимые для прохождения всех испытаний, ожидающих их в жизни. Наши предки верили, что этот день благоприятен для начинания любого дела.

Важные и памятные даты 8 декабря в Украине и мире:

  • 1609 год — в Милане открывается Амброзианская библиотека, вторая крупнейшая в Европе публичная библиотека после Бодлеанской;
  • 1868 год — во Львове основывают общество «Просвита»;
  • 1881 год — горит венский Рингтеатр, в котором погибают около 850 человек;
  • 1919 год — коалиция союзников (члены Антанты) определяет восточной границей Польши «линию Керзона», юридически утвердив аннексию Польшей некоторых украинских этнических земель;
  • 1941 год — США и Великобритания объявляют войну Японии;
  • 1963 год — в Неваде похищают сына американского певца Фрэнка Синатры;
  • 1963 год — начинает свою работу Украинский католический университет имени святого Климента в Риме;
  • 1966 год — в Эгейском море тонет греческий паром «Ираклион», погибает 217 человек;
  • 1980 год — несколькими выстрелами в спину 25-летний Марк Чепмен убивает Джона Леннона, который вечером возвращался с женой Йоко Оно домой;
  • 1991 год — на внеочередном заседании правительства Чехо-Словацкой Федеративной Республики принимают решение о признании независимости Украины;
  • 1994 год — группа исследователей под руководством Сигурда Хофманна в Центре исследования тяжелых ионов имени Гельмгольца синтезирует химический элемент 111, который в дальнейшем получает название рентгений в честь изобретателя X-лучей Вильгельма Рентгена;
  • 2004 год — Верховная Рада Украины голосует за «большой пакет» — внесение изменений в Конституцию, внесение изменений в Конституцию в части местного самоуправления, и закон «Об особенностях применения закона Украины «О выборах Президента Украины» при переголосовании повторного голосования в декабре 2004″;
  • 2010 год – со вторым запуском SpaceX Falcon 9 и первым – SpaceX Dragon, SpaceX становится первой частной компанией, которой удалось успешно запустить, вывести на орбиту и безопасно вернуть космический аппарат;
  • 2010 год — японский космический аппарат IKAROS с питанием от солнечного паруса — пролетает мимо планеты Венера на расстоянии 80 000 км;
  • 2013 год — в 18:00 в Киеве во время митинга на Евромайдане рушат памятник Ленину на Бессарабке.

Именины 8 декабря празднуют:

  • Кирилл,
  • Виктория,
  • Сергей,
  • Анфиса.

Талисманом человека, рожденного 8 декабря, является чароит. Один из самых редких камешков в мире. Издавна верили, если долго смотреть на чароит, то почувствуете успокоение.

8 декабря родились:

  • 1907 год — украинский композитор, дирижер. Народный артист Украины Климентий Доминчен;
  • 1912 год — основатель и первый ректор Ужгородского университета Степан Добош;
  • 1919 год — автор первого в мире языка программирования высокого уровня («Адресного языка программирования») Екатерина Ющенко.

8 декабря в Украине и мире отмечают:

8 декабря в Украине и мире празднуют День путешественника во времени. Если перевести название этого необычного праздника с английского дословно, то он звучит как «День, в который можно изображать из себя путешественника во времени». Появилось оно более 20 лет назад в Сети по инициативе фанатов фантастики, которые решили, что это отличный повод праздновать такое интересное событие — изображать из себя путешественников во времени.

Издавна идея таких путешествий смущала разум человека. Эту тему часто освещают в фантастических произведениях, снимают в кинолентах. Даже ученые не остались в стороне. Особенно после того, как была открыта всеобщая теория Эйнштейна. Они начали работать над созданием машины, которая помогла бы отправиться в любой угол мира в желаемое время.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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