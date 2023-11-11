Який сьогодні день: свята, іменини, прикмети та традиції 11 листопада

Яке православне свято відзначають 11 листопада

11 листопада в церковному календарі – день пам’яті Феодора Студита. Він був сином чиновника, а тому здобув непогану освіту. Його дядько був ігуменом монастиря і під його впливом молодик прийняв постриг. Разом із Феодором постриг прийняла і його молода дружина Ганна. Згодом і сам Феодор став ігуменом, здобув славу як аскет. Неодноразово він викривав пороки правителів та захищав святині. Наприкінці VIII століття разом зі своїми учнями оселився у Студійському монастирі, де він розробив суворий статут.

Що не можна робити 11 листопада

Поганою прикметою вважається позичати цього дня гроші — будуть фінансові проблеми.

Не варто сваритися, лаятися, лихословити.

Заборонено вживати алкогольні напої.

Народні прикмети 11 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: гуси вийшли на лід — до Різдва потеплішає;

вночі багато зірок на небі — наступного року чекайте на велику кількість грибів;

сонячно і тепло — скоро прийде похолодання;

тепла погода вказує, що зима також буде теплою;

на вулиці мокрий сніг чи дощ — до грудня ще потеплішає.

На Феодора Студита наші предки варили борщ. Вважалося, якщо цю страву з’їсти ще гарячою, то зима буде теплою. Також намагалися перебрати в будинку посуд та викинути той, на якому вже з’явилися тріщини. Вірили, що це принесе щастя в майбутньому.

Читайте також: Погода в Одесі 11 листопада: чи дощитиме у суботу?

Важливі та пам’ятні дати 11 листопада в Україні та світі:

1215 рік — скликають найбільший в історії середньовіччя Латеранський Вселенський собор;

1417 рік — в Констанці завершується початий ще 1414 року собор, який поклав край Західній схизмі, коли на папському престолі сиділо одночасно до трьох Пап Римських;

1702 рік — загін запорізьких козаків визволяє від облоги Речі Посполитої Білу Церкву;

790 рік — до Королівства Великої Британії з Китаю вперше завозять хризантеми;

1830 рік — проголошують державу Бельгія;

1859 рік — у світ виходить поема Тараса Шевченка “Марія”;

1872 рік — в Одесі засновують Бессарабсько-Таврійський банк;

1889 рік — Вашингтон стає 42-м штатом США;

1909 рік — починається будівництво головної бази ВМС США на Перл-Гарборі;

1917 рік — український полк, сформований з делегатів III Всеукраїнського військового з’їзду, придушує більшовицьке повстання в Києві;

1918 рік — близько 5-ї години ранку в штабному вагоні маршала Фоша в Комп’єнському лісі підписують Комп’єнське перемир’я, що означало капітуляцію Німецької імперії і кінець Першої світової війни;

1925 рік — виходить перша пластинка Луї Армстронга;

1930 рік — запатентовано газовий холодильник, винахід Альберта Ейнштейна та Лео Сіларда;

1935 рік — на Горлівському хімічному заводі стається вибух;

1940 рік — в США випускають перші автомобілі “Джип”;

1952 рік — у Каліфорнії продемонстрували дію першого відеомагнітофона;

1972 рік — США закривають свою останню військову базу у Республіці В’єтнам;

1973 рік — Ізраїль і Єгипет підписують договір, що завершує війну між ними;

1983 рік — студент Массачусетського університету Фред Коен демонструє перший у світі комп’ютерний вірус;

1987 рік — картину Ван Гога “Іриси” продають за рекордну суму — $53,6 млн;

1990 рік — набуває чинності Міжнародна конвенція про боротьбу проти незаконного обороту наркотичних і психотропних речовин;

1994 рік — американський мільярдер Білл Ґейтс на аукціоні в Нью-Йорку платить $30,8 млн за рукопис Леонардо да Вінчі (рекордна ціна для рукописів);

1999 рік — до Асамблеї Республіки Португалія директор лісабонського зоопарку приводить лева і тигра на знак протесту проти слабкого фінансування його установи;

2022 рік — відбувається звільнення Херсона від російської окупації.

Іменини 11 листопада святкують:

Вікентій,

Віктор,

Євгеній,

Максим,

Степан,

Федір.

Талісманом людини, народженої 11 листопада, є бурштин. Це застигла смола хвойних дерев, яка перетворилася у прозорі камінці жовтого кольору за мільйони років. Здавна вірили, що бурштин наділений магічною силою. Тому його часто використовували для створення амулетів та талісманів.

11 листопада народилися:

1513 рік — український філософ доби Відродження Станіслав Оріховський;

1919 рік — українська актриса Ольга Кусенко;

1958 рік — український актор та режисер львівського театру імені Марії Заньковецької, заслужений діяч мистецтв України Вадим Сікорський.

11 листопада в Україні та світі відзначають:

11 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день шопінгу. Хоча це неофіційне свято, але воно має багато прихильників по всьому світу. Це китайський еквівалент американської Чорної п’ятниці, коли китайські платформи заманюють покупців значними знижками.

Також 11 листопада Всесвітній день оригамі. Оригамі називають окремий вид декоративно-прикладного мистецтва, який особливо популярний в Японії. Воно полягає у складанні різноманітних фігурок з паперу без допомоги клею чи ножиць. Сама техніка походить зі Стародавнього Китаю, але саме в Японії навчилися робити більш міцний та якісний папір, який міг витримати тисячі згинів. Свято було створене за ініціативи Японської асоціації оригамі 1980 року. Пов’язане воно з великою подією — днем закінчення Першої світової війни.

А ще 11 листопада Міжнародний день енергоощадження. Ідея заснувати таку подію була запропонована міжнародною екологічною мережею SPARE 2008 року. Тоді ж в листопаді відбулося і перше святкування. Економія електроенергії позитивно впливає на стан довкілля та допомагає знизити грошові витрати.

11 листопада День пам’яті загиблих у Першій світовій війні. Поминальний день було засновано на честь дати, коли було підписане перемир’я між Німеччиною та державами Атланти (1918 року). Бойові дії остаточно припинилися об 11 годині. Цей день вважається офіційною датою завершення Першої світової війни.