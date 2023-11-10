Погода в Одесі 11 листопада: чи дощитиме у суботу?

У суботу, 11 листопада, в Одесі оголошено штормове попередження – очікується поривчастий вітер до 20 м/с. Також за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів в Одесі та Одеській області протягом дня йтиме дощ.
Прогноз погоди в Одесі 11 листопада
Хмарно. Дощ.
Вітер південно-східний, у другій половині дня південно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 11-13°C, вдень 16-18°C.
Прогноз погоди в Одеській області 11 листопада
Хмарно. Дощ.
Вітер південно-східний, у другій половині дня південно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 8-13°C, вдень 13-18°C.
На автошляхах області видимість добра.