Погода в Одесі 11 листопада: чи дощитиме у суботу?

На Одесу насувається шторм з поривчастим вітром На завтра, 11 листопада, в Одесі оголошено штормове попередження. Уже з ночі очікується посилення вітру південно-східного напрямку з поривами до 15-20 м/с. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: що очікувати у п’ятницю 10 листопада? У п’ятницю, 10 листопада, в Одесі та Одеській області опадів не очікується. Вранці місцями туман. За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у п’ятницю буде трохи вітряно – до 14 м/с, але в області місцями пориви до 17 м/с. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Насувається серйозне похолодання: синоптики назвали дату Вересень та жовтень цього року видалися в Україні досить теплими, але з початку листопада мешканці багатьох областей відчули зміну погодних умов. Синоптики прогнозують: найближчими днями температура повітря почне суттєво знижуватися. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: яким буде 9 листопада? Завтра, 9 листопада, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями. Якщо в Одесі без істотних опадів, то в області вночі та вранці місцями невеликий дощ. За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, на дорогах вночі та вранці серпанок, видимість 1-2 км. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ