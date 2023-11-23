Який сьогодні день: іменини, свята, традиції та заборони 23 листопада

Яке православне свято відзначають 23 листопада

23 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого Амфілохія Іконійського. Він був другом Григорія Богослова та Василія Великого, а також Іконійським єпископом. Народився у християнській родині в Кападокії (Мала Азія), тому змалечку вивчав Боже Слово. Спочатку Амфілохій мріяв стати адвокатом, але все ж вирішив покинути мирське життя і почати служити Богу. Більшу частину свого життя прожив у пустелі. 374 року став єпископом. В той період був скликаний Іконійський синод, на якому засудили македонян-єретиків. Боровся з арійцями. Отримав від Господа дар зцілення.

Що не можна робити 23 листопада

Намагайтеся не лаятися, не лихословити, краще стримувати свої емоції.

Не варто починати конфлікти, інакше вони можуть затягнутися.

Не можна вживати алкогольні напої.

Народні прикмети 23 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: хмари на заході сонця червоного кольору — до ясної погоди;

навколо місяця тьмяні рожеві кола — чекайте на тріскучі морози;

на небі низькі хмари — до похолодання;

сонце сховалося за хмари — буде буревій;

мало хмар — погода буде холодна, але ясна.

Наші предки цього дня час проводили дуже весело: грали, співали, гуляли, розважалися. Раділи з того, що вже санний шлях остаточно встановився і до весни не потрібно про це хвилюватися.

Важливі та пам’ятні дати 23 листопада в Україні та світі:

1917 рік — Олександр Немітц направляє телеграму генеральному секретарю військових справ УНР про визнання флотом влади УНР;

1938 рік — Карпатська Україна отримує автономію у складі Чехословацької республіки;

1956 рік — перший день змагань XVI Олімпіади в Мельбурні (Австралія);

1994 рік — під час експедиції спортсменів альпіністського клубу “Одеса” в Гімалаї було встановлено прапор України на вершині Чоґорі К2 (8611 метрів);

1996 рік — офіційне закінчення першої російсько-чеченської війни;

2003 рік — внаслідок Революції троянд у Грузії Едуард Шеварднадзе подає у відставку;

2007 рік — починає роботу Верховна Рада України 6-го скликання, обрана після дострокового розпуску ВРУ 5-го скликання;

2022 рік — Росія була визнана країною-“спонсором тероризму”.

Іменини 23 листопада святкують:

Олександр,

Олексій,

Борис,

Григорій,

Іван,

Митрофан,

Федір,

Макар.

Талісманом людини, народженої 23 листопада, є берил. Здавна вірили, що цей камінь допомагає у лікуванні багатьох хвороб. Берил використовували для зміцнення імунітету, боротьби із кишковими та шлунковими захворюваннями.

23 листопада народилися:

1858 рік — французька художниця українського походження, майстерка жанрового живопису Марія Башкірцева;

1896 рік — український композитор і піаніст Віктор Косенко;

1903 рік — український авіаконструктор; член АН УРСР; керівник розробки поршневих, пізніше турбореактивних двигунів для багатьох типів літаків Олександр Івченко.

23 листопада в Україні та світі відзначають:

23 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день імідж-консультанта. Щодня консультанти з іміджу долучаються до життя багатьох людей, щоб надати їм впевненості у важкі моменти, розкрити особистість, дістати на поверхню внутрішнє “я”. Свято створили 2012 року і вперше його відсвяткували в Мексиці, де багато університетів пропонує наукові ступені у сфері іміджу. Ініціаторами створення професійного дня стали Маноло Трухільйо та Хільдеберто Мартінеса.

Також 23 листопада Міжнародний день боротьби з безкарністю. Запровадили його ще 2009 року за ініціативи Міжнародної асоціації IFEX, яку заснували 1992 року у Монреалі. Дату обрали не випадково. Саме цього дня у місті Ампатуан (Філіппіни) викрали та знищили 58 людей, серед яких було 32 журналісти.

А ще 23 листопада Всесвітній день акварелі. Він був започаткований відомим мексиканським художником Альфредо Гуаті Рохо, який все своє життя присвятив живопису в техніці акварелі. Святкують його від 1991 року. Рохо палко вірив, що саме акварель може передати всю красу світу. До цього багато хто оминав акварель, вважаючи, що вона підходить лише для “дитячих малюнків”.

23 листопада святкують День Фібоначчі. Дату святкування обрали на честь початку цього ряду чисел — 1, 1, 2, 3, (N-1)+(N-2)… Він був створений Леонардо Пізанським, який жив у Пізі приблизно у 1175-1250 роках.