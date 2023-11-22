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Погода в Одесі 23 листопада: одеситів чекає морозний ранок

Погода в Одесі 23 листопада: одеситів чекає морозний ранок

У четвер, 23 листопада, одеситів чекають заморозки – стовпчики термометрів вночі опустяться до 1-3°C. А на півночі Одеської області очікується до 6°C морозу. Також за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в області завтра очікуються пориви вітру до 15-17 м/с.

Прогноз погоди в Одесі 23 листопада

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер вночі північний, вдень південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 1-3°C морозу, вдень 5-7°C тепла.

Прогноз погоди в Одеській області 23 листопада

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер вночі північний, вдень південно-західний, 9-14 м/с, у другій половині дня місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 1-6°C морозу, вдень 2-7°C тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість добра.

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