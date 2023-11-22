Погода в Одесі 23 листопада: одеситів чекає морозний ранок

У четвер, 23 листопада, одеситів чекають заморозки – стовпчики термометрів вночі опустяться до 1-3°C. А на півночі Одеської області очікується до 6°C морозу. Також за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в області завтра очікуються пориви вітру до 15-17 м/с.
Прогноз погоди в Одесі 23 листопада
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер вночі північний, вдень південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 1-3°C морозу, вдень 5-7°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області 23 листопада
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця.
Вітер вночі північний, вдень південно-західний, 9-14 м/с, у другій половині дня місцями пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 1-6°C морозу, вдень 2-7°C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість добра.