Погода в Одесі 23 листопада: одеситів чекає морозний ранок

Погода в Одесі: якою буде середа 22 листопада Завтра, 22 листопада, в Одесі очікується дощ, в Одеській області – дощ, місцями сніг. На дорогах слабка ожеледь та ожеледиця. За прогнозами Гідрометцентру Чорного та азовського морів, температура в Одесі вдень та вночі 6-8°C тепла. В області – від 1°C морозу до 9°C тепла. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: прогноз синоптиків на 21 листопада Завтра, 21 листопада, в Одесі та Одеській області буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікується. За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в регіоні стовпчики термометрів вночі опускаються нижче нуля: в Одесі – 0-2°C тепла, в області – від 3°C морозу до 2°C тепла. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 20 листопада: чи вгамується шторм За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 20 листопада 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода, але без опадів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ