Який сьогодні день: іменини, свята, прикмети та заборони 9 листопада

Яке православне свято припадає на 9 листопада?

9 листопада в церковному календарі – день пам’яті преподобної Матрони Константинопольської. Народилася вона у Східній Римській імперії 392 року. В молодому віці дівчину віддали заміж за багатого чоловіка. Коли у родини народилася донька, вони переїхали до Константинополя. Там Матрона почала часто відвідувати церкву, молитися і просити прощення за свої гріхи. Там же вона познайомилася з старицями Євгенією і Сусанною. Згодом жінка постриглася і пішла до монастиря Вассіана, але прикидалася там євнухом і мовчала.

Якось преподобному Вассіану наснився сон, що насправді молодий євнух — жінка. Викликав він наступного ранку до себе Матрону і почав розпитувати. Жінка про все розповіла йому і попросила захисту від переслідувань чоловіка. Тоді відправили її до жіночого монастиря Ємес, де вона з часом стала наставницею.

Що не можна робити 9 листопада:

Не можна віддавати іншим людям свій старий, особливо невипраний, одяг.

Заборонено займатися важкою фізичною працею.

Не можна сваритися з рідними й друзями.

Народні прикмети 9 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: пішов дощ — наступного року чекайте на великий урожай пшениці;

вранці іній — урожаю вівса не буде;

туман означає, що скоро прийде відлига;

почався снігопад — негода затягнеться надовго;

дерева вкриті інеєм — скоро прийдуть сильні морози.

В давнину цей день називали “Матрониним”. Люди намагалися віддати свій непотрібний теплий одяг бідним та тим, хто його потребував. Вірили, що якщо позбутися непотрібного одягу, то минуле не буде тягнути назад.

Важливі та пам’ятні дати 9 листопада в Україні та світі:

1799 рік — переворот 18 брюмера приводить Наполеона до влади у Французькій республіці;

1867 рік — в Японії сьоґун Токуґава Йосінобу повертає державну владу імператору;

1907 рік — британський король Едуард VII отримує у подарунок найбільший діамант у світі;

1918 рік — на руїнах Австро-Угорщини проголошують Австрійську Республіку;

1918 рік — у Львові створюють виконавчий орган ЗУНР;

1923 рік — у Мюнхені відбувається “Пивний путч”, спроба Адольфа Гітлера прийти до влади;

1938 рік — у Хусті для організації оборони Карпатської України утворюють напіввійськову організацію “Карпатська Січ”;

1938 рік — у Третьому Рейху відбуваються масові погроми євреїв “Кришталева ніч”;

1976 рік — у Києві створюють Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод;

1977 рік — Українська Гельсінська Група оприлюднює “Маніфест українського правозахисного руху”;

1989 рік — починається руйнування Берлінської стіни;

1991 рік — генерала Джохара Дудаєва обирають першим президентом Ічкерії;

1995 рік — Македонію й Україну приймають до Ради Європи;

1997 рік — в Україні вперше святкують День української писемності та мови.

Іменини 9 листопада святкують

Олександр,

Антон,

Дмитро,

Віктор,

Ілля,

Матрона,

Семен,

Тимофій,

Костянтин,

Федір.

Талісманом людини, народженої 9 листопада, є котяче око. Кварц, який відрізняється оливково-зеленим кольором. Здавна вірили, що котяче око допомагає своєму власнику покращити розсудливість та зберегти здоров’я.

9 листопада народилися:

1872 рік — український поет, прозаїк, літературознавець, критик, перекладач, видавець, публіцист, громадсько-культурний діяч, художник Богдан Лепкий;

1906 рік — український вчений-математик, академік НАН України Ярослав Лопатинський;

1983 рік — український комік, телеактор Юрій Ткач.

9 листопада в Україні та світі відзначають:

9 листопада в Україні святкують День працівників культури та аматорів народного мистецтва. Свято було започатковане президентом України Леонідом Кучмою 21 березня 2000 року. Тоді дата святкування була 23 березня, але 2013 року її змінили. Попри те, що Україна часто перебувала під гнітом інших держав, ми змогли зберегти свою самобутність. Українців відрізняє глибоке культурне коріння і саме аматори народного мистецтва є провідниками в історію.

Також 9 листопада Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму. Подія була започаткована у пам’ять про перший напад німецькими нацистами на євреїв, який відбувся саме 9 листопада 1938 року та отримав назву “Кришталева ніч”.

А ще 9 листопада святкують Всесвітній день юзабіліті. Щороку припадає на другий четвер листопада, а вперше святкування відбулося 2005 року. Ініціатором створення такого цікавого свята стала Асоціація професіоналів юзабіліті. У перекладі цей термін означає “зручність в експлуатації”. Простота використання, зручність та практичність важливі для будь-якого проєкту. Саме тому фахівці з юзабіліті намагаються врахувати всі фактори під час створення продукту для масового використання.

9 листопада Всесвітній день якості. Свято припадає на другий четвер листопада. Головна мета події полягає в тому, щоб підкреслити важливість якості в повсякденному житті.

Також 9 листопада Всесвітній день усиновлення. Свято було створене за ініціативою Хенка Фортнера 2014 року. Він також є засновником краудфандингової платформи AdoptTogether, яка об’єднує людей на підтримку створення родин для дітей, що залишилися сиротами. Це глобальна подія, яка вказує, наскільки важливим є усиновлення.

А ще 9 листопада святкують Всесвітній день лізингу. Головна мета цієї події полягає в тому, щоб об’єднати людей, професія яких пов’язана з лізингом (це довгострокова оренда з подальшою купівлею).

9 листопада Всесвітній день курки. Вона є найпопулярнішою свійською птицею в світі. Нині її чисельність перевищує 24 мільярди особин. Головними експортерами курятини в наші дні є США та Бразилія, а ось найбільшими імпортерами — Японія, Мексика та Китай.