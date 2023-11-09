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Какой сегодня день: именины, праздники, приметы и запреты 9 ноября

Какой сегодня день: именины, праздники, приметы и запреты 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, в Украине отмечают День работников культуры и любителей народного искусства. А еще сегодня Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма. Православные верующие чтят память преподобной Матроны Константинопольской.

Какой православный праздник приходится на 9 ноября?

9 ноября в церковном календаре – день памяти преподобной Матроны Константинопольской. Родилась она в Восточной Римской империи в 392 году. В молодом возрасте девушку отдали замуж за богатого мужчину. Когда у семьи родилась дочь, они переехали в Константинополь. Там Матрона стала часто посещать церковь, молиться и просить прощения за свои грехи. Там же она познакомилась со старицами Евгенией и Сусанной. Впоследствии женщина постриглась и пошла в монастырь Вассиана, но притворялась там евнухом и молчала.

Как-то преподобному Вассиану приснился сон, что молодой евнух — женщина. Вызвал он на следующее утро к себе Матрону и стал расспрашивать. Женщина обо всем рассказала ему и попросила защиты от преследований мужчины. Тогда отправили ее в женский монастырь Емес, где она со временем стала наставницей.

Что нельзя делать 9 ноября:

  • Нельзя отдавать другим людям свою старую, особенно нестираную, одежду.
  • Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Нельзя ссориться с родными и друзьями.

Народные приметы 9 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: пошел дождь — в следующем году ждите большой урожай пшеницы;
  • утром иней — урожая овса не будет;
  • туман означает, что скоро придет оттепель;
  • начался снегопад — ненастье затянется надолго;
  • дерева покрыты инеем — скоро придут сильные морозы.

В прежние времена в этот день почитается память мучеников. Люди пытались отдать свою ненужную теплую одежду бедным и нуждающимся. Верили, что если избавиться от ненужной одежды, то прошлое не будет тянуть назад.

Важные и памятные даты 9 ноября в Украине и мире:

  • 1799 год — переворот 18 брюмера приводит Наполеона к власти во Французской республике;
  • 1867 год — в Японии сегун Токугава Йосинобу возвращает государственную власть императору;
  • 1907 год — британский король Эдуард VII получает в подарок самый большой бриллиант в мире;
  • 1918 год — на руинах Австро-Венгрии провозглашают Австрийскую Республику;
  • 1918 год — во Львове создают исполнительный орган ЗУНР;
  • 1923 год — в Мюнхене происходит «Пивной путч», попытка Адольфа Гитлера прийти к власти;
  • 1938 год — в Хусте для организации обороны Карпатской Украины образуют полувоенную организацию «Карпатская Сечь»;
  • 1938 год — в Третьем Рейхе происходят массовые погромы евреев «Хрустальная ночь»;
  • 1976 год — в Киеве создают Украинскую общественную группу содействия выполнению Хельсинкских соглашений;
  • 1977 год — Украинская Хельсинкская Группа обнародует «Манифест украинского правозащитного движения»;
  • 1989 год — начинается разрушение Берлинской стены;
  • 1991 год — генерала Джохара Дудаева избирают первым президентом Ичкерии;
  • 1995 год — Македонию и Украину принимают в Совет Европы;
  • 1997 год — в Украине впервые празднуют День украинской письменности и языка.

Именины 9 ноября празднуют

  • Александр,
  • Антон,
  • Дмитрий,
  • Виктор,
  • Илья,
  • Матрона,
  • Семен,
  • Тимофей,
  • Константин,
  • Федор.

Талисманом человека, рожденного 9 ноября, является кошачий глаз. Кварц отличается оливково-зеленым цветом. Издавна верили, что кошачий глаз помогает своему владельцу улучшить благоразумие и сохранить здоровье.

9 ноября родились:

  • 1872 год — украинский поэт, прозаик, литературовед, критик, переводчик, издатель, публицист, общественно-культурный деятель, художник Богдан Лепкий;
  • 1906 год — украинский ученый-математик, академик НАН Украины Ярослав Лопатинский;
  • 1983 год — украинский комик, телеактер Юрий Ткач.

9 ноября в Украине и мире отмечают:

9 ноября в Украине празднуют День работников культуры и любителей народного искусства. Праздник был начат президентом Украины Леонидом Кучмой 21 марта 2000 года. Тогда дата празднования была 23 марта, но в 2013 ее изменили. Несмотря на то, что Украина часто была под гнетом других государств, мы смогли сохранить свою самобытность. Украинцев отличает глубокие культурные корни и именно любители народного искусства являются проводниками в историю.

Также 9 ноября Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом. Событие было начато в память о первом нападении немецкими нацистами на евреев, которое произошло именно 9 ноября 1938 года и получило название «Хрустальная ночь».

А еще 9 ноября празднуют Всемирный день юзабилити. Ежегодно выпадает на второй четверг ноября, а впервые празднование состоялось в 2005 году. Инициатором создания столь интересного праздника стала Ассоциация профессионалов юзабилити. В переводе этот термин означает «удобство в эксплуатации». Простота использования, удобство и практичность важны для любого проекта. Именно поэтому специалисты по юзабилити пытаются учесть все факторы при создании продукта для массового использования.

9 ноября Всемирный день качества. Праздник выпадает на второй четверг ноября. Главная цель события состоит в том, чтобы подчеркнуть важность качества в повседневной жизни.

Также 9 ноября Всемирный день усыновления. Праздник был создан по инициативе Хэнка Фортнера в 2014 году. Он также является основателем краудфандинговой платформы AdoptTogether, объединяющей людей в поддержку создания семей для детей, оставшихся сиротами. Это глобальное событие, указывающее, насколько важно усыновление.

А еще 9 ноября празднуют Всемирный день лизинга. Главная цель этого события состоит в том, чтобы объединить людей, профессия которых связана с лизингом (это долгосрочная аренда с последующей покупкой).

9 ноября Всемирный день курицы. Она является самой популярной домашней птицей в мире. В настоящее время ее численность превышает 24 миллиарда особей. Главными экспортерами курятины в наши дни являются США и Бразилия, а вот крупнейшими импортерами – Япония, Мексика и Китай.

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