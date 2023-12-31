Який сьогодні, 31 грудня день: свята, події, іменинники, традиції та прикмети

Церковне та народне свято 31 грудня

Народне свято 31 грудня зветься Маланкою або День Меланки. Також відомі такі назви як Щедрий вечір, Щедра кутя, Васильєв вечір.

Народне свято Маланки походить із дня вшанування пам’яті святої Меланії Молодшої, який за новоюліанським календарем як раз приходиться на 31 грудня.

Народилася дівчина в заможній римській сім’ї. Ще в дитинстві стала християнкою. Меланія хотіла присвятити своє життя Богові, але батьки видали її заміж за чоловіка, якого вона не кохала. Спроби дівчині навернути чоловіка до християнства були марними. В пари народилося двоє дітей, але згодом обидві дитини померли. Лише після цього чоловік також прийняв християнство і почав жити благочестивим життям.

Народні традиції 31 грудня

В українців цей день був відомий під назвами День Меланки, Щедрий вечір або Васильєвий вечір. Це свято особливо пишно відзначалося на Поділлі, Буковині та Галичині. Святкування Маланки поєднує язичницькі та християнські традиції.

Наші предки вважали, що Маланка-Вода є нареченою Василя-Місця (день святого Василя святкують 1 січня). Цього ж дня, 31 грудня, давні українці святкували Новий рік. На святковий стіл готували щедру кутю, до якої додавали вершкове масло, молоко чи сметану. Готували також м’ясні страви – кров’янку, ковбаси, голубці, холодець.

Популярним у західних українців був обряд водіння кози. Молодь вбиралася у казкових персонажів, козаків та тварин, а один із юнаків одягався Маланкою. У такому вигляді хлопці та дівчата ходили по домівках, співали щедрівки та бажали господарям щасливого Нового року, а натомість отримували подарунки. До нашого часу збереглося багато щедрівок.

Наші пращури в цей день дбали про худобу, щоб вона була здоровою наступного року.. Цього дня також купували новий віник – вважалося, що це гарна прикмета. Новий рік наші пращури намагалися зустрічати в чистому тілі, тому ретельно вимивали тіло або парилися в лазні.

Заборони 31 грудня

Цього дня не можна було:

Не можна залишати молоко у відкритому посуді, щоб туди злі духи не залізли.

Не можна лаяти і обзивати дитину 31 грудня, оскільки за старими віруваннями його вустами сьогодні говорить Ангел.

Лаятися за святковим столом – на біду.

Викидати залишки їжі з новорічного столу – до бідності.

Не можна позичати в цю дату гроші навіть найближчим людям, інакше стосунки сильно зіпсуються і борг вам не повернуть.

Прикмети погоди 31 грудня

Існують такі прикмети про погоду у цей день:

Яка погода сьогодні – таким буде липень.

Колючий мороз сьогодні віщує снігопад.

Якщо сніг сильно скрипить, то скоро буде відлига.

Східний вітер дме до потепління, а північний – до морозів.

Снігова завірюха віщує хороший урожай озимих культур.

Якщо на Маланку потеплішало, то літо буде дощовим.

Зауважимо, що клімат зараз змінився, і давні прикмети для нас актуальні.

Іменини 31 грудня

Імениниками в цей день є: Давид, Йосип, Михайло, Петро, Яків, Меланія.

Талісманом людини, народженої 31 грудня є хризоберил. Мінеральний камінь, який був відомий з давніх часів. Вважалося, що хризоберил допомагає вилікувати отруєння. А ще прикраси з ним носили, щоб притягнути увагу певної людини.

Народжена 31 грудня людина за знаком Зодіаку – Козеріг. Іменинники цього дня за характером повільні, акуратні та уважні. Вони домосіди, не люблять ризик та пригоди. Цінують комфорт і важко переносять негаразди. Відрізняються нерішучістю, їм важко відмовляти іншим. Народжені 31 грудня люди часто намагаються бути “зручними” для інших.

Хто з відомих людей народився і помер 31 грудня

В цей день народилися:

1378 — Альфонсо де Борджіа, згодом Папа Римський Калікст III (1455–1458).

1596 — Петро Могила, український політичний, церковний і освітній діяч України, святий.

1747 — Готфрід Август Бюргер, німецький поет, відомий баладою «Ленора» (1773).

1805 — Марі д’Агу (псевдонімом Даніель Стерн), французька письменниця. Дружина угорського композитора Ференца Ліста, теща німецького композитора Ріхарда Вагнера.

1842 — Джованні Больдіні, італійський художник доби декадансу.

1858 — Вінцас Кудірка (Vincas Kudirka), автор литовського національного гімну (Tautiška giesmė) (пом. 1899).

1869 — Анрі Матісс (Henri Matisse), французький художник (пом. 1954).

1880 — Джордж Маршалл, американський генерал, голова об’єднаного штабу союзників у роки 2-ї Світової війни, держсекретар США; розробив програму економічного відродження післявоєнної Європи («план Маршалла»).

1892 — Михайль Семенко, український поет, основоположник українського футуризму (панфутуризму)

1937 — Ентоні Гопкінс, британський і американський актор, лауреат премій «Оскар» і BAFTA

1948 — Донна Саммер, одна з найвідоміших американських співачок 1970-х років, лауреатка 5 премій «Греммі».

1965 — Ґун Лі, китайська акторка.

1984 — Кетрін Брітт, австралійська кантрі-співачка.

1987 — Емілі Ле Пеннек, французька гімнастка, олімпійська чемпіонка.

1990 — Патрік Чен, канадський фігурист, чемпіон світу.

1995 — Геббі Дуглас, американська гімнастка, олімпійська чемпіонка.

Померли 31 грудня:

1679 — Джованні Альфонсо Бореллі, італійський фізіолог, фізик, астроном і математик.

1877 — Гюстав Курбе, французький живописець, скульптор, графік.

1911 — Григорій Мясоєдов, український і російський живописець.

1917 — Федеріко Дзандоменегі, італійській художник, представник імпресіонізму. Син італійського скульптора П’єтро Дзандоменегі.

1931 — Ясинський Ієронім Ієронімович, письменник, перекладач, літературний критик українського походження.

1936 — Мігель де Унамуно, іспанський філософ, письменник, громадський діяч.

1991 — Бєлов Юрій Андрійович, радянський актор. Знявся у таких фільмах як: «Карнавальна ніч», «Королева бензоколонки», «Непіддатливі» та ін.

1993 — Звіад Гамсахурдіа, письменник, учений, дисидент, перший Президент Грузії (1991—1992).

1999 — Соломія Павличко, письменниця, публіцистка, автор праць з історії фемінізму, дочка Д. Павличка (нар. 1958).

2004 — Олег Приходнюк, український археолог, доктор історичних наук, лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

2016 — Марія Харченко, українська співачка та акторка театру, Народна артистка України.

2020 — Робер Оссейн, французький кіноактор, театральний режисер.

2022 — Бенедикт XVI, 265-й Папа Римський.

Пам’ятні дати 31 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 31 грудня:

1695 рік — у Королівстві Англія вводять податок на вікна;

1807 рік — празький професор-політехнік Франтішек Йозеф Герстнер показує перший в Європі проєкт кінної залізниці;

1808 рік — французький вчений Жозеф Луї Гей-Люссак формулює один зі своїх газових законів;

1857 рік — указом британської королеви Вікторії столицею Канади стає; місто Оттава.

1869 рік — британський археолог-аматор Джон Вуд на південь від Ізміра виявляє на 7-метровій глибині руїни храму Артеміди, який вважався одним із семи античних чудес світу;

1899 рік — початок ефемеридного часу (року);

1904 рік — вперше масово святкують Новий рік на площі Таймс-Сквер (тоді — Лонгакр) у Нью-Йорку;

1938 рік — в Індіанаполісі вперше презентують прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали;

1968 рік — перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144;

1989 рік — у Києві відкривають першу ділянку (1,9 км) 3-ї (Сирецько-Печерської) лінії столичного метрополітену з трьома станціями: “Золоті ворота”, “Палац спорту”, “Кловська”;

1990 рік — у зустрічі за чемпіонську корону з шахів Гаррі Каспаров перемагає Анатолія Карпова;

1992 рік — припиняє існування спільна держава чехів і словаків — Чехословаччина;

2004 рік — на Тайвані офіційно відкривають хмарочос “Тайбей 101”, найвищий на той час у світі — 509 м;

2009 рік — у Литві зупиняють Ігналінську атомну електростанцію, що працювала від 1983 року.

Який 31 грудня день в Україні і світі

31 грудня в Україні і світі святкують Переддень Нового року. Ми звикли, що рік закінчується саме в грудні, але так було не завжди. До прийняття григоріанського календаря Новий рік святкували в світі по-різному. в жовтні 1582 року Ватиканом за папи Римського Григорія XIII ввели григоріанський календар, яким ми всі користуємося і сьогодні. В його основі лежить сонячний цикл і він замінив собою давньоримський календар, що базувався на циклах місяця. Разом з встановленням нового календаря було офіційно вирішено, що Новий рік починатиметься 1 січня.

Також 31 грудня Медитація заради миру в усьому світі або Всесвітня година миру. Молитва також вважається свого роду медитацією. Її можна робити у будь-який час в будь-якому зручному для вас форматі. Вперше таку глобальну медитацію провели 1995 року за ініціативи докторки школи метафізики Барбари О’Гуїнн Кондрон, штат Місурі, США.

А ще 31 грудня День шампанського. Подія ця пов’язана не стільки з алкогольним напоєм, скільки з тим, що по всьому світі його використовують для святкування Нового року. Свято започаткували в США, але воно носить всесвітній характер, враховуючи популярність шампанського в переддень Нового року. Найкращий спосіб відсвяткувати — насолодитися келихом справжнього шампанського.

31 грудня День прийняття рішень. Ця подія є закликом до дії для тих, хто схильний до нерішучості. Можна присвятити останній день року прийняттю важливих рішень, неважливо, великих чи маленьких.