Погода в Одесі 31 грудня: яким буде останній день 2023 року

Завтра, в неділю, 31 грудня 2023 року, останній день року, що минає, в Одесі та Одеській області буде хмарно з проясненнями, а вночі та вранці – туманно.
Такий прогноз дали синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 31 грудня
В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер західний, у другій половині дня південно-східний, 6-11 м/с.
Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 8-10°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 31 грудня
На Одещині хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман, місцями ожеледиця.
Вітер західний, у другій половині дня південно-східний, 6-11 м/с.
Температура вночі від 1°С морозу до 4°С тепла, вдень 7-12°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, місцями ожеледиця.
Автор фото: Олександр Бурлак