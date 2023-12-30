Погода в Одесі 31 грудня: яким буде останній день 2023 року

Погода в Одесі 26 грудня: оголошено штормове попередження У вівторок, 26 грудня, в Одесі та області оголошено штормове попередження. Очікуються пориви західного вітру 15-20 м/с. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ