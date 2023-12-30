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Погода в Одесі 31 грудня: яким буде останній день 2023 року

Погода в Одесі 31 грудня: яким буде останній день 2023 року

Завтра, в неділю, 31 грудня 2023 року, останній день року, що минає, в Одесі та Одеській області буде хмарно з проясненнями, а вночі та вранці – туманно.

Такий прогноз дали синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі на 31 грудня

В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер західний, у другій половині дня південно-східний, 6-11 м/с.

Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 8-10°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 31 грудня

На Одещині хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман, місцями ожеледиця.

Вітер західний, у другій половині дня південно-східний, 6-11 м/с.

Температура вночі від 1°С морозу до 4°С тепла, вдень 7-12°С тепла.

На дорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, місцями ожеледиця.

Автор фото: Олександр Бурлак

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