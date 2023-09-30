Яка погода очікується у Одесі у перший день жовтня – прогноз

Завтра, у неділю, 1 жовтня 2023 року, в Одесі та Одеській області утримається по-літньому тепла погода без опадів.
Такий прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди у Одесі 1 жовтня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 15-17°С, вдень 26-28°С вище нуля.
Температура морської води 20-21°С.
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Прогноз погоди на Одещині 1 жовтня
На Одещині прогнозують мінливу хмарність. Без опадів, лише вдень місцями невеликий дощ.
Вітер північно-східний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, у другій половині дня місцями пориви до 15-17 м/с.
Температура вночі 12-17°С, вдень 24-29°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.