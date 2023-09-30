Какая погода ожидается в Одессе в первый день октября – прогноз

Погода в Одессе 30 сентября: будет ли в субботу тепло? В субботу, 30 сентября, в Одессе и области ожидается переменная облачность без осадков. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, воздух днем ​​прогреется до +28°C в городе и до +30°C в области. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 29 сентября: что прогнозируют в последнюю пятницу сентября? В пятницу, 29 сентября, в Одессе и Одесской области, по прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ожидается теплая погода. В течение дня небо будет закрыто облаками, но осадков синоптики не прогнозируют. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: каким будет четверг 28 сентября Завтра, 28 сентября, синоптики прогнозируют в Одессе и Одесской области облачную погоду с прояснениями. Осадков не предвидится. Также по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей четверг будет теплым, хотя и ветреным. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 27 сентября: тепло и ветрено В среду, 27 сентября, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков. Также в Гидрометцентре Черного и Азовского морей прогнозируют до +28°С тепла в Одессе и до +30°С в области. ПОДРОБНЕЕ