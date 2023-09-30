Какая погода ожидается в Одессе в первый день октября – прогноз

Завтра, в воскресенье, 1 октября 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится по-летнему теплая погода без осадков.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе 1 октября
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 15-17°С, днем 26-28°С выше нуля.
Температура морской воды 20-21°С.
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Прогноз погоды в Одесской области 1 октября
По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Без осадков, лишь днем местами небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, днем северо-западный, 9-14 м/с, во второй половине дня местами порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем 24-29°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.