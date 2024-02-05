Яка погода буде в Одесі 6 лютого: прогноз синоптиків

Погода в лютому: в Україну незабаром прийде аномальне тепло За прогнозами українських синоптиків, останній місяць календарної зими 2024 року може стати аномально теплим та з достатньою кількістю опадів по всій країні. В окремі дні стовпчики термометрів можуть піднятись до позначки +20°С. І все ж таки не слід забувати, що зима триває, а лютий – місяць вельми непередбачуваний. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Яка погода буде в Одесі 3 лютого: прогноз синоптиків 3 лютого 2024 р. за прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів в Одесі та області буде тепла погода без опадів. Більш докладно про те, яким буде цей день, можна дізнатися з публікації «Одеського життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ