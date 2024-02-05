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Яка погода буде в Одесі 6 лютого: прогноз синоптиків

Яка погода буде в Одесі 6 лютого: прогноз синоптиків

Завтра, у вівторок, 6 лютого 2024 року, в Одесі очікується тепла погода, місцями з дощем та середніми поривами вітру

Прогноз погоди в Одесі на 6 лютого

За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра вночі та вдень місцями очікується невеликий дощ.

Вітер західний, 1-4 м/с із поривами до 9-11 м/с.

Температура вночі 6-7°C тепла, вдень 6-13°C тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 6 лютого

По Одеській області синоптики прогнозують хмарну погоду. Місцями невеликий дощ.

Вітер західний, 9-14 м/с, можливі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6°C тепла, вдень 9-14°C тепла.

На автошляхах області видимість добра.

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