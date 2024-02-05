Какая погода будет в Одессе 6 февраля: прогноз синоптиков

Завтра, во вторник, 6 февраля 2024 года, в Одессе ожидается теплая погода, местами с дождем и средними порывами ветра
Прогноз погоды в Одессе на 6 февраля
По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ночью и днем местами ожидается небольшой дождь.
Ветер западный, 1-4 м/с, с порывами до 9-11 м/с.
Температура ночью 6-7°C тепла, днем 6-13°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 6 февраля
По Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду. Местами небольшой дождь.
Ветер западный, 9-14 м/с, возможны порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 1-6°C тепла, днем 9-14°C тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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