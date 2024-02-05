Какая погода будет в Одессе 6 февраля: прогноз синоптиков

Погода в феврале: в Украину скоро придет аномальное тепло По прогнозам украинских синоптиков, последний месяц календарной зимы 2024 года может стать аномально теплым и с достаточным количеством осадков по всей стране. В отдельные дни столбики термометров могут подняться до отметки +20°С. И все же не следует забывать, что зима продолжается, а февраль – месяц весьма непредсказуемый. ПОДРОБНЕЕ

Какая погода будет в Одессе 3 февраля: прогноз синоптиков. 3 февраля 2024 г. по прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей в Одессе и области будет теплая погода без осадков. Более подробно о том, каким будет этот день, можно узнать в публикации «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ