Яка погода буде в Одесі 14 серпня?

У понеділок, 14 серпня 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують.
Прогноз погоди в Одесі 14 серпня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі у понеділок буде хмарно із проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 17-19°С, вдень вона підніметься до 27-29°С.
Температура морської води 23-24 °С.
Прогноз погоди на Одещині 14 серпня
На Одещині завтра хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-19°С вище за нуль, вдень повітря прогріється до 27-32°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Анастасії Єпурь