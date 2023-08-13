Яка погода буде в Одесі 14 серпня?

Погода в Одесі: що чекає одеситів 12 серпня? У суботу, 12 серпня 2023 року, в Одесі та Одеській області синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Опадів в Одесі не очікується, але буде спекотно – прогнозує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: знову зміна погодних умов У четвер, 10 серпня 2023 року, в Одесі та Одеській області синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Опадів в Одесі не очікується, але знову стає спекотно – прогнозує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: чи буде знову спекотно? У четвер, 10 серпня 2023 року, в Одесі та Одеській області синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Опадів в Одесі не очікується, але знову стає спекотно – прогнозує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ