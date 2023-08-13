Какая погода будет в Одессе 14 августа?

Завтра, в понедельник, 14 августа 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют.
Прогноз погоды в Одессе 14 августа
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе в понедельник будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 17-19°С тепла, днем она поднимется до 27-29°С.
Температура морской воды 23-24°С.
Прогноз погоды в Одесской области 14 августа
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-19°С выше нуля, днем воздух прогреется до 27-32°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Анастасии Епурь