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Хто з одеситів залишиться без світла 26 січня: адреси

Хто з одеситів залишиться без світла 26 січня: адреси

Сьогодні, 26 січня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим частина вулиць міста залишилась без електропостачання. 

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Північний РЕМ

  • Людмили Гінзбург, 29-43,
  • пров. Оранжерейний, 18-30, 25-43,
  • Хуторська,
  • Ак. Панкратової,
  • Хавкіна,
  • пров. Цементний,
  • Котляревського,
  • Кругова,
  • Геологічна, 9, 9а, 23а,
  • Степова,
  • пров. Хуторський,
  • пров. Шебелинський, 13а-27,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.

Центральний РЕМ

  • Бабеля, 38,
  • Дальницька, 52,
  • Кандинського,
  • Брестська,
  • Лугова,
  • Остапа Вишні,
  • Стовпова,
  • Танкістів, 56, 56а, 56б, 58, 60, 62.
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