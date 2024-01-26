Хто з одеситів залишиться без світла 26 січня: адреси

Сьогодні, 26 січня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим частина вулиць міста залишилась без електропостачання.
Про це повідомили в Одеській міськраді.
Північний РЕМ
- Людмили Гінзбург, 29-43,
- пров. Оранжерейний, 18-30, 25-43,
- Хуторська,
- Ак. Панкратової,
- Хавкіна,
- пров. Цементний,
- Котляревського,
- Кругова,
- Геологічна, 9, 9а, 23а,
- Степова,
- пров. Хуторський,
- пров. Шебелинський, 13а-27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Центральний РЕМ
- Бабеля, 38,
- Дальницька, 52,
- Кандинського,
- Брестська,
- Лугова,
- Остапа Вишні,
- Стовпова,
- Танкістів, 56, 56а, 56б, 58, 60, 62.