Новости Одессы и Одесской области

Кто из одесситов останется без света 26 января: адреса

Кто из одесситов останется без света 26 января: адреса

Сегодня, 26 января 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц города осталась без электроснабжения.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Северный РЭС

  • Людмилы Гинзбург, 29-43,
  • пер. Оранжерейный, 18-30, 25-43
  • Хуторская,
  • Ак. Панкратовой,
  • Хавкина,
  • пер. Цементный
  • Котляревского,
  • Круговая,
  • Геологическая, 9, 9а, 23а,
  • Степная,
  • пер. Хуторской,
  • пер. Шебелинский, 13а-27
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.

Центральный РЭС

  • Бабеля, 38,
  • Дальницкая, 52,
  • Кандинского,
  • Брестская,
  • Луговая,
  • Остапа Вишни,
  • Столбовая,
  • Танкистов, 56, 56а, 56б, 58, 60, 62.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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