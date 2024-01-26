Кто из одесситов останется без света 26 января: адреса

Сегодня, 26 января 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц города осталась без электроснабжения.
Об этом сообщили в Одесском горсовете.
Северный РЭС
- Людмилы Гинзбург, 29-43,
- пер. Оранжерейный, 18-30, 25-43
- Хуторская,
- Ак. Панкратовой,
- Хавкина,
- пер. Цементный
- Котляревского,
- Круговая,
- Геологическая, 9, 9а, 23а,
- Степная,
- пер. Хуторской,
- пер. Шебелинский, 13а-27
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.
Центральный РЭС
- Бабеля, 38,
- Дальницкая, 52,
- Кандинского,
- Брестская,
- Луговая,
- Остапа Вишни,
- Столбовая,
- Танкистов, 56, 56а, 56б, 58, 60, 62.