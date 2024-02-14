Новини Одеси та Одеської області

Хто з одеситів проведе День закоханих без світла: адреси

Хто з одеситів проведе День закоханих без світла: адреси

Сьогодні, 14 лютого 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Преображенська, 2-18,
  • пров. Маяковського, 8,10,
  • Французький б-р, 12-23,
  • пр. Гагаріна, 2,4,
  • Семінарська, 1-2,
  • пров. Удільний, 2-7,
  • Софіївська, 34,
  • пров. Некрасова, 1-7,
  • пров. Отонівський, 3, 2-4а,
  • Степова, 1-20,
  • Квітнева, 20-33,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
  • Ол.Косяченка, 2-12,
  • Йозефа Прибіка (Мінська) , 30-49,
  • Сільська, 29-44,
  • Т.Тетяни, 3-12,
  • Туристська, 7-15,
  • 2-а Лагерна, 13-33,
  • Багрицького, 40-48,
  • Бреуса , 37-39,
  • Весіння, 1-13,
  • Композитора Бортнянського (Кристаловського), 13-40.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00

  • пров. Л.Гінзбург, 5-43,
  • пров. Оранжерейний, 18-43,
  • Хуторська, 15-105,
  • Ак. Панкратової, 1-61,
  • Хавкіна, 1-51,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • Котляревського, 1-23,
  • Кругова, 1-58,
  • Степова, 1-31,
  • Геологічна, 9-23,
  • пров. Хуторський, 1-29,
  • пров. Шебелінський, 13-27,
    пров. 4-й Деревообробний, 5.

Південний РЕМ

Роботи до 18.00

  • 2-а Лінія М.Демченко, 61а,
  • Вавілова, 5-78,
  • Відважних, 1-50,
  • Естафетна, 3-13,
  • Просвіти, 42-55,
  • Дружний 1-3я лінія, 16-51,
  • Бузькова, 33,
  • пров. Гетьманський, 2-10,
  • Білоруська, 24,30,
  • Озерна, 43,
  • Проектуєма, 1-2.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати