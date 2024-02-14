Хто з одеситів проведе День закоханих без світла: адреси

Сьогодні, 14 лютого 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Преображенська, 2-18,
- пров. Маяковського, 8,10,
- Французький б-р, 12-23,
- пр. Гагаріна, 2,4,
- Семінарська, 1-2,
- пров. Удільний, 2-7,
- Софіївська, 34,
- пров. Некрасова, 1-7,
- пров. Отонівський, 3, 2-4а,
- Степова, 1-20,
- Квітнева, 20-33,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
- Ол.Косяченка, 2-12,
- Йозефа Прибіка (Мінська) , 30-49,
- Сільська, 29-44,
- Т.Тетяни, 3-12,
- Туристська, 7-15,
- 2-а Лагерна, 13-33,
- Багрицького, 40-48,
- Бреуса , 37-39,
- Весіння, 1-13,
- Композитора Бортнянського (Кристаловського), 13-40.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00
- пров. Л.Гінзбург, 5-43,
- пров. Оранжерейний, 18-43,
- Хуторська, 15-105,
- Ак. Панкратової, 1-61,
- Хавкіна, 1-51,
- пров. Цементний, 1-17,
- Котляревського, 1-23,
- Кругова, 1-58,
- Степова, 1-31,
- Геологічна, 9-23,
- пров. Хуторський, 1-29,
- пров. Шебелінський, 13-27,
пров. 4-й Деревообробний, 5.
Південний РЕМ
Роботи до 18.00
- 2-а Лінія М.Демченко, 61а,
- Вавілова, 5-78,
- Відважних, 1-50,
- Естафетна, 3-13,
- Просвіти, 42-55,
- Дружний 1-3я лінія, 16-51,
- Бузькова, 33,
- пров. Гетьманський, 2-10,
- Білоруська, 24,30,
- Озерна, 43,
- Проектуєма, 1-2.