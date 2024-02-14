Новости Одессы и Одесской области

Кто из одесситов проведет День влюбленных без света: адреса

Кто из одесситов проведет День влюбленных без света: адреса

Сегодня, 14 февраля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Преображенская, 2-18,
  • пер. Маяковского, 8,10,
  • Французский б-р, 12-23,
  • пр. Гагарина, 2,4,
  • Семинарская, 1-2,
  • пер. Удельный, 2-7,
  • Софиевская, 34,
  • пер. Некрасова, 1-7,
  • пер. Отоновский, 3, 2-4а,
  • Степная, 1-20,
  • Апрельская, 20-33,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,
  • Ал. Косяченко, 2-12,
  • Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
  • Сельская, 29-44,
  • Т.Татьяны, 3-12,
  • Туристская, 7-15,
  • 2-я Лагерная, 13-33,
  • Багрицкого, 40-48,
  • Бреуса, 37-39,
  • Весенний, 1-13,
  • Композитора Бортнянского (Кристаловского), 13-40.

Северный РЭС

Работы до 19.00

  • пер. Л.Гинзбург, 5-43,
  • пер. Оранжерейный, 18-43,
  • Хуторская, 15-105,
  • Ак. Панкратовой, 1-61,
  • Хавкина, 1-51,
  • пер. Цементный, 1-17,
  • Котляревского, 1-23,
  • Круговая, 1-58,
  • Степная, 1-31,
  • Геологическая, 9-23,
  • пер. Хуторской, 1-29,
  • пер. Шебелинский, 13-27,
  • переулок 4-й Деревообрабатывающий, 5.

Южный РЭС

Работы до 18.00

  • 2-я Линия М.Демченко, 61а,
  • Вавилова, 5-78,
  • Отважных, 1-50,
  • Эстафетная, 3-13,
  • Просвещения, 42-55,
  • Дружный 1-3я линия, 16-51,
  • Бузькова, 33,
  • пер. Гетманский, 2-10,
  • Белорусская, 24,30,
  • Озерная, 43,
  • Проектируемая, 1-2.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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