Кто из одесситов проведет День влюбленных без света: адреса

Сегодня, 14 февраля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Преображенская, 2-18,
- пер. Маяковского, 8,10,
- Французский б-р, 12-23,
- пр. Гагарина, 2,4,
- Семинарская, 1-2,
- пер. Удельный, 2-7,
- Софиевская, 34,
- пер. Некрасова, 1-7,
- пер. Отоновский, 3, 2-4а,
- Степная, 1-20,
- Апрельская, 20-33,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,
- Ал. Косяченко, 2-12,
- Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
- Сельская, 29-44,
- Т.Татьяны, 3-12,
- Туристская, 7-15,
- 2-я Лагерная, 13-33,
- Багрицкого, 40-48,
- Бреуса, 37-39,
- Весенний, 1-13,
- Композитора Бортнянского (Кристаловского), 13-40.
Северный РЭС
Работы до 19.00
- пер. Л.Гинзбург, 5-43,
- пер. Оранжерейный, 18-43,
- Хуторская, 15-105,
- Ак. Панкратовой, 1-61,
- Хавкина, 1-51,
- пер. Цементный, 1-17,
- Котляревского, 1-23,
- Круговая, 1-58,
- Степная, 1-31,
- Геологическая, 9-23,
- пер. Хуторской, 1-29,
- пер. Шебелинский, 13-27,
- переулок 4-й Деревообрабатывающий, 5.
Южный РЭС
Работы до 18.00
- 2-я Линия М.Демченко, 61а,
- Вавилова, 5-78,
- Отважных, 1-50,
- Эстафетная, 3-13,
- Просвещения, 42-55,
- Дружный 1-3я линия, 16-51,
- Бузькова, 33,
- пер. Гетманский, 2-10,
- Белорусская, 24,30,
- Озерная, 43,
- Проектируемая, 1-2.