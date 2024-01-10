Хто з одеситів 10 січня залишиться без світла: адреси

У середу, 10 січня 2024 року, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт, частина вулиць Одеси до вечора залишатиметься без електропостачання.
Про це повідомили в Одеській міськраді з посиланням на ДТЕК “Одеські електромережі”.
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 19.00:
- Кандинського,1-36,
- Брестська,17-53,
- Кандинського, 12, 18, 32,
- Лугова, 42-73,
- О. Вишні, 3- 44,
- Стовпова, 17,
- Танкістів, 56 – 62.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 18.00:
- Похила, 1 – 59, 174,
- Штильова, 2 – 118,
- пров. 3-й Дунаєвський , 1-16,
- Дунаєвського,1-14, 29 – 69,
- пров. Людмили Гінзбург, 5-43,
- Оранжерейний, 18 – 43,
- Хуторська, 15 – 105,
- Червона, 2, 3, 8,
- Ак. Панкратової, 1-61,
- Хавкіна, 1 – 51,
- пров. Цементний, 1 – 17,
- Миколаївська дор., 297 – 311,
- Котляревського, 1 – 23,
- Кінноармійська, 1, 1А,
- Шептицького, 1, 3, 5,
- Одеський, 3, 5, 7,
- Лузанівська, 106, 108, 110,
- Кругова, 1 – 58,
- пров. 1-й Дунаєвський, 1 – 6,
- 2-й Дунаєвський пров, 1 – 12,
- Геологічна, 9, 23,
- Степова, 1 – 31,
- пров. Хуторський, 1- 29,
- дор., Хаджибейська, 301,
- пров. Шебелинський, 13 – 27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Південний РЕМ
Роботи триватимуть до 17.00:
- Ак. Корольова, 46 – 85,
- Люстдорфська дор. , 100, 170, 172, 178,
- Ак. Вільямса, 44 – 71,
- Чикаленка Є., 44/корп.1,
- Вавілова, 1- 50,
- Левітана, 119, 121,
- Ільфа і Петрова, 4, 2, 9,
- Дерибасівська, 1,
- Новоберегова, 12А,
- Рясна, 14,
- Ак. Глушка, 16, 28, 22, 24,
- Костанді, 172, 199, 197, 201, 203,
- 10-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 30- 38,
- 11-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 29 – 54,
- Небесної сотні, 75,
- Весняна, 8, 24 – 34,
- Естафетна, 2, 4,
- Естонська, 19, 20,
- М. Огренича, 1 – 16,
- Мічуріна, 2 – 8,
- Танфільєва, 6,
- Яблунева, 33,
- Друга, 20,
- В. Симоненка, 2.