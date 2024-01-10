Хто з одеситів 10 січня залишиться без світла: адреси

Січень по-одеськи: перший сніг року, мороз, ожеледь і трохи тривоги Перший сніг року завітав до Одеси ще восьмого січня, разом з ожеледдю, морозом. До непогоди додалась повітряна тривога, та це вже було пізніше. А от дев’ятого січня вулиці міста перетворились на таку собі казкову історію — зі снігом, тим же морозом, ожеледдю і, знов таки, повітряною тривогою. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Наслідки негоди на Одещині: майже 300 населених пунктів залишаються без світла Через негоду, яка вирує на Одещині з вечора 7 січня, на ранок 9 січня, 294 населених пункти області знеструмлено. Тому майже 500 енергетиків роблять все можливе, аби повернути світло в домівки. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ