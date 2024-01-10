Новини Одеси та Одеської області

Хто з одеситів 10 січня залишиться без світла: адреси

Хто з одеситів 10 січня залишиться без світла: адреси

У середу, 10 січня 2024 року, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт, частина вулиць Одеси до вечора залишатиметься без електропостачання.

Про це повідомили в Одеській міськраді з посиланням на ДТЕК “Одеські електромережі”.

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 19.00:

  • Кандинського,1-36,
  • Брестська,17-53,
  • Кандинського, 12, 18, 32,
  • Лугова, 42-73,
  • О. Вишні, 3- 44,
  • Стовпова, 17,
  • Танкістів, 56 – 62.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 18.00:

  • Похила, 1 – 59, 174,
  • Штильова, 2 – 118,
  • пров. 3-й Дунаєвський , 1-16,
  • Дунаєвського,1-14, 29 – 69,
  • пров. Людмили Гінзбург, 5-43,
  • Оранжерейний, 18 – 43,
  • Хуторська, 15 – 105,
  • Червона, 2, 3, 8,
  • Ак. Панкратової, 1-61,
  • Хавкіна, 1 – 51,
  • пров. Цементний, 1 – 17,
  • Миколаївська дор., 297 – 311,
  • Котляревського, 1 – 23,
  • Кінноармійська, 1, 1А,
  • Шептицького, 1, 3, 5,
  • Одеський, 3, 5, 7,
  • Лузанівська, 106, 108, 110,
  • Кругова, 1 – 58,
  • пров. 1-й Дунаєвський, 1 – 6,
  • 2-й Дунаєвський пров, 1 – 12,
  • Геологічна, 9, 23,
  • Степова, 1 – 31,
  • пров. Хуторський, 1- 29,
  • дор., Хаджибейська, 301,
  • пров. Шебелинський, 13 – 27,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.

Південний РЕМ

Роботи триватимуть до 17.00:

  • Ак. Корольова, 46 – 85,
  • Люстдорфська дор. , 100, 170, 172, 178,
  • Ак. Вільямса, 44 – 71,
  • Чикаленка Є., 44/корп.1,
  • Вавілова, 1- 50,
  • Левітана, 119, 121,
  • Ільфа і Петрова, 4, 2, 9,
  • Дерибасівська, 1,
  • Новоберегова, 12А,
  • Рясна, 14,
  • Ак. Глушка, 16, 28, 22, 24,
  • Костанді, 172, 199, 197, 201, 203,
  • 10-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 30- 38,
  • 11-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 29 – 54,
  • Небесної сотні, 75,
  • Весняна, 8, 24 – 34,
  • Естафетна, 2, 4,
  • Естонська, 19, 20,
  • М. Огренича, 1 – 16,
  • Мічуріна, 2 – 8,
  • Танфільєва, 6,
  • Яблунева, 33,
  • Друга, 20,
  • В. Симоненка, 2.
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