Новости Одессы и Одесской области

Кто из одесситов 10 января останется без света: адреса

Кто из одесситов 10 января останется без света: адреса

В среду, 10 января 2024 года, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ часть улиц Одессы до вечера будет оставаться без электроснабжения.

Об этом сообщили в Одесском горсовете со ссылкой на ДТЭК «Одесские электросети».

Центральный РЭС

Работы продлятся до 19.00:

  • Кандинского,1-36,
  • Брестская,17-53,
  • Кандинского, 12, 18, 32,
  • Луговая, 42-73,
  • О. Вишни, 3-44,
  • Столбовая, 17,
  • Танкистов, 56 – 62.

Северный РЭС

Работы продлятся до 18.00:

  • Наклонная, 1 — 59, 174,
  • Штилевая, 2 – 118,
  • пер. 3-й Дунаевский, 1-16,
  • Дунаевского,1-14, 29 — 69,
  • пер. Людмилы Гинзбург, 5-43,
  • Оранжерейный, 18 – 43,
  • Хуторская, 15 – 105,
  • Красная, 2, 3, 8,
  • Ак. Панкратовой, 1-61
  • Хавкина, 1 – 51,
  • пер. Цементный, 1 – 17
  • Николаевская дор., 297 — 311,
  • Котляревского, 1 – 23
  • Кинноармейская, 1, 1А,
  • Шептицкого, 1, 3, 5,
  • Одесская, 3, 5, 7,
  • Лузановская, 106, 108, 110,
  • Круговая, 1 – 58,
  • пер. 1-й Дунаевский, 1 – 6,
  • 2-й Дунаевский пер, 1 – 12,
  • Геологическая, 9, 23,
  • Степовая, 1 – 31,
  • пер. Хуторской, 1-29,
  • дор., Хаджибейская, 301,
  • пер. Шебелинский, 13 – 27
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.

Южный РЭС

Работы продлятся до 17.00:

  • Ак. Королева, 46 — 85
  • Люстдорфская дор. , 100, 170, 172, 178,
  • Ак. Уильямса, 44 – 71,
  • Чикаленко Е., 44/корп.1,
  • Вавилова, 1-50,
  • Левитана, 119, 121,
  • Ильфа и Петрова, 4, 2, 9,
  • Дерибасовская, 1,
  • Новобереговая, 12А,
  • Обильная, 14,
  • Ак. Глушко, 16, 28, 22, 24,
  • Костанди, 172, 199, 197, 201, 203,
  • 10-я линия 6-й ст. Люстдорфской взр., 30-38,
  • 11-я линия 6-й ст. Люстдорфской взр., 29 – 54,
  • Небесной сотни, 75,
  • Весенняя, 8, 24 – 34,
  • Эстафетная, 2, 4,
  • Эстонская, 19, 20,
  • М. Огренича, 1 – 16
  • Мичурина, 2 – 8,
  • Танфильева, 6,
  • Яблоневая, 33,
  • Вторая, 20,
  • В. Симоненко, 2.
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