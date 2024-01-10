Кто из одесситов 10 января останется без света: адреса

Январь по-одесски: первый снег года, мороз, гололед и немного тревоги Первый снег года посетил Одессу восьмого января, вместе с гололедом и морозом. К непогоде добавилась воздушная тревога, но это было позже. А вот девятого января улицы города превратились в такую себе сказочную историю — со снегом, тем же морозом и, опять же, воздушной тревогой. ПОДРОБНЕЕ

Последствия непогоды в Одесской области: почти 300 населенных пунктов остаются без света Из-за непогоды, которая бурлит в Одесской области с вечера 7 января, к утру 9 января, 294 населенных пункта области обесточены. Поэтому почти 500 энергетиков делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома. ПОДРОБНЕЕ