Кто из одесситов 10 января останется без света: адреса

В среду, 10 января 2024 года, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ часть улиц Одессы до вечера будет оставаться без электроснабжения.
Об этом сообщили в Одесском горсовете со ссылкой на ДТЭК «Одесские электросети».
Центральный РЭС
Работы продлятся до 19.00:
- Кандинского,1-36,
- Брестская,17-53,
- Кандинского, 12, 18, 32,
- Луговая, 42-73,
- О. Вишни, 3-44,
- Столбовая, 17,
- Танкистов, 56 – 62.
Северный РЭС
Работы продлятся до 18.00:
- Наклонная, 1 — 59, 174,
- Штилевая, 2 – 118,
- пер. 3-й Дунаевский, 1-16,
- Дунаевского,1-14, 29 — 69,
- пер. Людмилы Гинзбург, 5-43,
- Оранжерейный, 18 – 43,
- Хуторская, 15 – 105,
- Красная, 2, 3, 8,
- Ак. Панкратовой, 1-61
- Хавкина, 1 – 51,
- пер. Цементный, 1 – 17
- Николаевская дор., 297 — 311,
- Котляревского, 1 – 23
- Кинноармейская, 1, 1А,
- Шептицкого, 1, 3, 5,
- Одесская, 3, 5, 7,
- Лузановская, 106, 108, 110,
- Круговая, 1 – 58,
- пер. 1-й Дунаевский, 1 – 6,
- 2-й Дунаевский пер, 1 – 12,
- Геологическая, 9, 23,
- Степовая, 1 – 31,
- пер. Хуторской, 1-29,
- дор., Хаджибейская, 301,
- пер. Шебелинский, 13 – 27
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.
Южный РЭС
Работы продлятся до 17.00:
- Ак. Королева, 46 — 85
- Люстдорфская дор. , 100, 170, 172, 178,
- Ак. Уильямса, 44 – 71,
- Чикаленко Е., 44/корп.1,
- Вавилова, 1-50,
- Левитана, 119, 121,
- Ильфа и Петрова, 4, 2, 9,
- Дерибасовская, 1,
- Новобереговая, 12А,
- Обильная, 14,
- Ак. Глушко, 16, 28, 22, 24,
- Костанди, 172, 199, 197, 201, 203,
- 10-я линия 6-й ст. Люстдорфской взр., 30-38,
- 11-я линия 6-й ст. Люстдорфской взр., 29 – 54,
- Небесной сотни, 75,
- Весенняя, 8, 24 – 34,
- Эстафетная, 2, 4,
- Эстонская, 19, 20,
- М. Огренича, 1 – 16
- Мичурина, 2 – 8,
- Танфильева, 6,
- Яблоневая, 33,
- Вторая, 20,
- В. Симоненко, 2.