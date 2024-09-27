Гурт «СКАЙ» в Одесі проведе благодійний концерт

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, гурт «СКАЙ» уже зібрав понад ₴24 мільйони для Збройних Сил України та Сил оборони. Під час концертів, які заплановані на весну, музиканти планують збирати кошти для п’ятьох бійців, які потребують операцій на кінцівках. Кожен окремий виступ буде присвячений конкретному військовому – резиденту програми «Врятуй кінцівку», яку підтримує Міжнародний благодійний фонд «Здоров’я українського народу».

Мета цього концертного туру – не лише підняти настрій та подарувати натхнення шанувальникам, але й допомогти українським військовим, які постраждали на фронті. Кожен концерт присвячений збору коштів на одну операцію для одного бійця, що, за словами організаторів, допоможе врятувати не лише кінцівки, але й життя захисників.

Тривалість концерту 120 хвилин. У випадку повітряної тривоги концерт призупиниться, глядачі пройдуть до найближчого укриття. Після закінчення тривоги концерт буде продовжено.

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